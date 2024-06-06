10 советов, как мотивировать себя для занятий спортом

Ставьте перед собой достижимые небольшие цели

Начиная тренировку, самое сложное - это оставаться мотивированным в долговременной перспективе. Большинство людей склонны ставить перед собой высокие цели и стремятся достичь их как можно быстрее - что приводит к разочарованию в "медленном" пути и потере мотивации.

Очевидно, что нет смысла бежать марафон после двух недель тренировок, главное - постепенный прогресс. Чтобы не потерять мотивацию, начните с определения программы, которая соответствует вашему текущему уровню подготовки.

Отложите гаджеты

Проанализируйте, сколько минут или часов свободного времени вы проводите перед телевизором или со смартфоном - хватает ли этого времени на короткую тренировку?

Оптимизируйте время: начните с того, что посвятите 30 минут перед работой утром или вечером перед ужином физической активности, которая вам больше нравится.

К тому же перед тренировкой дома или в спортзале отложите подальше все мультимедийные устройства: так у вас не будет соблазна взглянуть на экран при любой возможности.

Записывайте прогресс

Иногда после нескольких недель занятий спортом вы можете чувствовать, что не достигаете никакого прогресса и что все ваши усилия не имеют смысла.

Чтобы оставаться полностью мотивированным и извлекать максимальную пользу от физической активности, заведите себе небольшой дневник: вы можете использовать его, чтобы записывать все, что вы сделали, после каждой тренировки.

Установите для себя показатели эффективности

Одна из важнейших вещей, если вы хотите сохранить вдохновение для занятий спортом - это измерять свой прогресс.

Попробуйте улучшить свое личное лучшее время на дистанции, если любите бегать или побить предыдущий рекорд. Чем ближе вы будете к своей цели, тем большее удовольствие получите и больше мотивации будете иметь.

Занимайтесь спортом в группе

Тренироваться наедине не всегда весело. Однако решение легко найти: мотивируйте своих друзей и семью, чтобы они присоединились к вам или выберите групповой вид спорта.

Занятия спортом в группе дадут вам толчок и усложнят отмену тренировки, если вы пообещали встретиться с другом или коллегой.

Дайте обещание кому-то из знакомых или себе

Обещание своему партнеру, другу, коллеге по работе или даже члену семьи, что на этот раз вы действительно собираетесь заниматься спортом в течение длительного времени, может быть своеобразным залогом, ведь это вопрос совести.

Вы также дадите это обещание самому себе: сам факт провозглашения вашего обязательства побуждает вас выполнить поставленную цель.

Купите новое спортивное снаряжение

Покупая новое спортивное снаряжение (новую ракетку, новые кроссовки, новый топ и т.д.) часто хочется испытать его как можно быстрее. Однако старайтесь не выходить за рамки своего бюджета.

Также оставьте новое снаряжение на виду: на кровати, в гостиной и т.п. - это вызовет у вас желание использовать его как можно скорее.

Вознаграждайте себя за занятия спортом

Спорт - это не только трудности, он также должен доставлять удовольствие. Какова бы ни была ситуация, всегда положительно и приятно вознаграждать себя за достигнутые цели и прогресс. Это может быть вкусная еда, новая книга, инвентарь и т.д.

Разделите тренировки на части

Физическая активность не должна рассматриваться как обязанность. Вместо этого она должна доставлять удовольствие, которое постепенно становится потребностью.

На начальном этапе, если один час занятий спортом в день для вас слишком тяжел, вы можете разбить его на две части по 30 минут.

Ведь лучше делать короткие тренировки регулярно, чем одно большое спортивное занятие продолжительностью 2 часа.

Верьте в собственные способности

Следует помнить: единственный человек, которому действительно нужны тренировки и приложенные к ним усилия - это вы сами. Если вы занимаетесь спортом, то только для своей пользы и ни для кого другого.

Потому давайте себе время. Не следует сравнивать себя с другими: у каждого человека свой путь, свой уровень способностей и т.д.