10 пісень на вірші Ліни Костенко, які має почути кожен

Вже скоро, 19 березня, легендарна поетеса Ліна Костенко відзначатиме 95-річчя. Її вірші та добірки неймовірно популярні, їх вчать школярі, ними захоплюються дорослі. А ще її поезії покладено на чимало музичних композицій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас кращі пісні на вірші Костенко, які торкнуться серця та вразять глибиною.
Костенко - це не просто поетеса, а справжній символ української літератури. І тому пісні, в яких є її вірші, виходять глибокими й щемливими.
"Знімали просто телефоном у день сонячного затемнення на могилі Тараса Шевченка у Каневі", - розповідали музиканти про пісню, яку вони представили до дня народження Костенко.
Співачка зізнавалася, що дуже хотіла створити пісню саме з рядками цього віршу. Вона писала Костенко, аби поетеса дозволила це зробити.
"Дякую Ліні Костенко та її команді за те, що довірилися мені, дозволивши покласти вірш неймовірної поетеси на музику. Велика кількість людей вклала душу та любов у цю роботу", - говорив артист.
"Життя ішло, минуло той перон.
Гукала тиша рупором вокзальним.
Багато слів написано пером.
Несказане лишилось несказанним".
"Мусили скластись зірки: Ліна Василівна дала дозвіл, Ліля Кобільник створила мелодію, Дмитро Кацал заранжував, а я дозріла до цих змістів. Мені потрібно було прожити ці тексти: на це пішов час... Вірші Ліни Костенко є не лише іконою, величчю, еліксиром змісту - я через них бачу ту красиву і неймовірну жінку, що себе у них розчинила", - розповідала співачка.
"Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти".
"Україна має своїх культових поетів: як з минулого, так і з буремного сучасного. Наш альбом це і експеримент внутрішній, майже інтимний, і водночас - щирий жест популяризації рідного, крутого і концептуального. Сам звук роботи тяжіє до ambient як такого, з легкими пост-роковими відголосками", - розповів лідер гурту Сергій "Колос" Мартинюк про альбом, в який увійшли пісні на вірші відомих письменників.
"І все на світі треба пережити,
І кожен фініш - це, по суті, старт,
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт".
Пісня вийшла у 1997 році в альбомі співачки "Осінній день". Ніжний та романтичний вірш отримав гітарну мелодію, яка вдало підкреслила його глибину.
"Двори стоять у хуртовині айстр!
Яка рожева й синя хуртовина!
Але чомусь я думаю про Вас
- Я Вас давно забути вже повинна.
Але чомусь я думаю про Вас
- Я вас давно забути вже повинна".
Ліна Костенко - видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка, народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів, Київська область. Вона - представниця покоління "шістдесятників" та одна з найавторитетніших голосів української літератури.
Найвідоміші її твори - роман у віршах "Маруся Чурай", поетична збірка "Над берегами вічної ріки", а також перший прозовий роман "Записки українського самашедшого". Через відкриту громадянську позицію її твори не друкували впродовж 16 років за часів радянської цензури. Костенко відома своєю принциповістю - вона відмовилася від звання Героя України та уникає публічності, вважаючи, що її творчість має говорити сама за себе.
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