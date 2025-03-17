10 песен на стихи Лины Костенко, которые должен услышать каждый

Какие стихи Лины Костенко стали песнями

Костенко - это не просто поэтесса, а настоящий символ украинской литературы. И поэтому песни, в которых есть ее стихи, получаются глубокими и щемящими.

KOZAK SYSTEM - "Крила"

"Снимали просто на телефон в день солнечного затмения на могиле Тараса Шевченко в Каневе", - рассказывали музыканты о песне, которую они представили ко дню рождения Костенко.

Jamala - "Неандертальці"

Певица признавалась, что очень хотела создать песню именно со строками этого стихотворения. Она писала Костенко, чтобы поэтесса позволила это сделать.

Артем Пивоваров - "Валторна"

"Спасибо Лине Костенко и ее команде за то, что доверились мне, позволив положить стихотворение невероятной поэтессы на музыку. Большое количество людей вложило душу и любовь в эту работу", - говорил артист.

ROXOLANA - "Очима"

"Життя ішло, минуло той перон.

Гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів написано пером.

Несказане лишилось несказанним".

Оксана Муха - "Вечірнє Сонце"

"Должны были сложиться звезды: Лина Васильевна дала разрешение, Лиля Кобильник создала мелодию, Дмитрий Кацал сделала аранжировку, а я созрела к этим смыслам. Мне нужно было прожить эти тексты: на это ушло время... Стихи Лины Костенко являются не только иконой, величием, эликсиром содержания - я через них вижу ту красивую и невероятную женщину, которая себя в них растворила", - рассказывала певица.

BRUTTO - "Вечірнє сонце"

"Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти".

Фиолет - "Спини Мене"

"У Украины есть свои культовые поэты: как из прошлого, так и из бурного современного. Наш альбом это и эксперимент внутренний, почти интимный, и одновременно - искренний жест популяризации родного, крутого и концептуального. Сам звук работы тяготеет к ambient как таковому, с легкими пост-роковыми отголосками", - рассказал лидер группы Сергей "Колос" Мартынюк об альбоме, в который вошли песни на стихи известных писателей.

Виталий Козловский - "Небачене побачено"

"І все на світі треба пережити,

І кожен фініш - це, по суті, старт,

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт".

Ольга Богомолец - "Напитись голосу"

Песня вышла в 1997 году в альбоме певицы "Осінній день". Нежный и романтический стих получил гитарную мелодию, которая удачно подчеркнула его глубину.

Ольга Богомолец - "Двори стоять"

"Двори стоять у хуртовині айстр!

Яка рожева й синя хуртовина!

Але чомусь я думаю про Вас

- Я Вас давно забути вже повинна.

Але чомусь я думаю про Вас

- Я вас давно забути вже повинна".

Кто такая Лина Костенко

Лина Костенко - выдающаяся украинская поэтесса, писательница и общественный деятель, родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев, Киевская область. Она - представительница поколения "шестидесятников" и одна из самых авторитетных голосов украинской литературы.

Самые известные ее произведения - роман в стихах "Маруся Чурай", поэтический сборник "Над берегами вічної ріки", а также первый прозаический роман "Записки українського самашедшого". Из-за открытой гражданской позиции ее произведения не печатали в течение 16 лет во времена советской цензуры. Костенко известна своей принципиальностью - она отказалась от звания Героя Украины и избегает публичности, считая, что ее творчество должно говорить само за себя.

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