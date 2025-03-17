10 песен на стихи Лины Костенко, которые должен услышать каждый
Уже скоро, 19 марта, легендарная поэтесса Лина Костенко будет отмечать 95-летие. Ее стихи и подборки невероятно популярны, их учат школьники, ими восхищаются взрослые. А еще ее поэзии положены на многие музыкальные композиции.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас лучшие песни на стихи Костенко, которые затронут сердца и поразят глубиной.
Какие стихи Лины Костенко стали песнями
Костенко - это не просто поэтесса, а настоящий символ украинской литературы. И поэтому песни, в которых есть ее стихи, получаются глубокими и щемящими.
KOZAK SYSTEM - "Крила"
"Снимали просто на телефон в день солнечного затмения на могиле Тараса Шевченко в Каневе", - рассказывали музыканты о песне, которую они представили ко дню рождения Костенко.
Jamala - "Неандертальці"
Певица признавалась, что очень хотела создать песню именно со строками этого стихотворения. Она писала Костенко, чтобы поэтесса позволила это сделать.
Артем Пивоваров - "Валторна"
"Спасибо Лине Костенко и ее команде за то, что доверились мне, позволив положить стихотворение невероятной поэтессы на музыку. Большое количество людей вложило душу и любовь в эту работу", - говорил артист.
ROXOLANA - "Очима"
"Життя ішло, минуло той перон.
Гукала тиша рупором вокзальним.
Багато слів написано пером.
Несказане лишилось несказанним".
Оксана Муха - "Вечірнє Сонце"
"Должны были сложиться звезды: Лина Васильевна дала разрешение, Лиля Кобильник создала мелодию, Дмитрий Кацал сделала аранжировку, а я созрела к этим смыслам. Мне нужно было прожить эти тексты: на это ушло время... Стихи Лины Костенко являются не только иконой, величием, эликсиром содержания - я через них вижу ту красивую и невероятную женщину, которая себя в них растворила", - рассказывала певица.
BRUTTO - "Вечірнє сонце"
"Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти".
Фиолет - "Спини Мене"
"У Украины есть свои культовые поэты: как из прошлого, так и из бурного современного. Наш альбом это и эксперимент внутренний, почти интимный, и одновременно - искренний жест популяризации родного, крутого и концептуального. Сам звук работы тяготеет к ambient как таковому, с легкими пост-роковыми отголосками", - рассказал лидер группы Сергей "Колос" Мартынюк об альбоме, в который вошли песни на стихи известных писателей.
Виталий Козловский - "Небачене побачено"
"І все на світі треба пережити,
І кожен фініш - це, по суті, старт,
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт".
Ольга Богомолец - "Напитись голосу"
Песня вышла в 1997 году в альбоме певицы "Осінній день". Нежный и романтический стих получил гитарную мелодию, которая удачно подчеркнула его глубину.
Ольга Богомолец - "Двори стоять"
"Двори стоять у хуртовині айстр!
Яка рожева й синя хуртовина!
Але чомусь я думаю про Вас
- Я Вас давно забути вже повинна.
Але чомусь я думаю про Вас
- Я вас давно забути вже повинна".
Кто такая Лина Костенко
Лина Костенко - выдающаяся украинская поэтесса, писательница и общественный деятель, родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев, Киевская область. Она - представительница поколения "шестидесятников" и одна из самых авторитетных голосов украинской литературы.
Самые известные ее произведения - роман в стихах "Маруся Чурай", поэтический сборник "Над берегами вічної ріки", а также первый прозаический роман "Записки українського самашедшого". Из-за открытой гражданской позиции ее произведения не печатали в течение 16 лет во времена советской цензуры. Костенко известна своей принципиальностью - она отказалась от звания Героя Украины и избегает публичности, считая, что ее творчество должно говорить само за себя.
Вас может заинтересовать
- Где живет Лина Костенко и как выглядит ее квартира
- Забужко раскритиковала Костенко и вспомнила ее прошлое
- Жадан признался, как ему удалось уговорить Костенко на интервью.