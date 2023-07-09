10 признаков здоровых отношений. Вот что нужно сделать, чтобы достичь идиллии в паре

Здоровые отношения - это не подарок судьбы. На самом деле над созданием гармонии в паре нужно работать обоим партнерам. Искать другие любимого человека, который лучше вас будет понимать - не всегда выход, ведь в новых отношениях вы будете допускать те же ошибки.

О том, какие отношения можно назвать здоровыми, рассказала психолог Евгения Шевченко в Instagram .

Основные критерии здоровых отношений

Каждый в паре имеет право голоса, все проблемы обсуждаются с уважением и решаются совместно.

Вы не игнорируете и не обесцениваете чувство другого, а относитесь к ним с пониманием.

В вашей паре нет "главного" и "не главного" - оба имеют право на свою точку зрения.

Вы не наказываете друг друга молчанием и игнорированием, предпочитая обсуждать сложные ситуации, а не включать "обиженного".

Каждый из вас легко и открыто может попросить другого о том, что ему нужно прямо сейчас: поддержка, объятия, совет, что угодно.

Каждый в вашей паре имеет личное пространство: вы периодически проводите время друг без друга, и вам это нравится.

Когда вы вместе, то всегда находите чем заняться и проводите совместное время с удовольствием.

Ваши мысли совпадают или очень похожи по ключевым вопросам, связанным с семьей, воспитанием детей, дружбой, любовью. А там, где согласия нет, вы находите компромисс.

Вы открыто и прямо говорите друг другу о своих чувствах, даже если эти чувства не очень приятны.

Вы умеете ссориться и мириться, ваши ссоры не перерастают в многодневное отчуждение и устранение.

В паре нужно открыто говорить о своих чувствах (фото: Freepik)

Как работать над отношениями, чтобы их улучшить

"Здоровые отношения и любовь - это не идеал и не редкость, это абсолютная норма. И если вы убеждены в обратном, то, скорее всего, из-за вашей низкой самооценки", - говорит психолог.

Она добавляет, что здоровые отношения - это не подарок небес и не награда за отработку кармы. Это выбор.

"Это не о том, что "просто нужно встретить своего человека и все будет хорошо, где-то ходит назначенный именно мне". Нет, таким образом вы полностью снимаете с себя ответственность и отдаете ее в руки судьбы, а здоровые отношения и любовь - это цель, которую важно себе поставить", - объясняет Шевченко.

Если же на вашем пути встречаются недостойные партнеры, важно понять почему вы их выбираете и что за механизм вами двигает. С этим следует разобраться на сеансах у психолога.