Як зрозуміти, що чоловік готується розірвати стосунки з вами: зверніть увагу на ці "дзвіночки"

На чесність та відвертість здатні далеко не всі люди у стосунках. І часом буває так, що один із партнерів вирішив, що стосунки себе вичерпали й треба розлучитися. Але сказати про це прямо і чесно з різних причин у нього не вистачає духу.

Які дзвіночки чітко показують, що ви за крок від розриву і партнер готується до важливої розмови - читайте в матеріалі нижче.

Партнер перестає вами цікавитись

Коли чоловік у жінці зацікавлений, він часто дзвонить та пише повідомлення, якщо немає можливості підтримувати прямий контакт постійно. Він не пропускає ваші повідомлення, дзвінки та оновлення у соціальних мережах.

Йому є діло до того, як минув ваш день, що у вас нового. І навіть якщо ви у стосунках уже давно, чоловік все одно буде постійно з вами на зв'язку, нагадуватиме про себе.

Якщо ж у вас з'явилося стійке відчуття, що чоловік пропадає, віддаляється, він перестав надсилати повідомлення, дзвонити та відповідати на дзвінки – це неприємний сигнал і вам варто поговорити відверто.

Його життя починає відрізнятися від вашого

Одна з ознак неминучого розриву – чоловік почав проводити вільний час без вас, у нього з'явилася інша компанія, до якої вас не запрошують. Він може піти на зустріч з друзями та не повідомити вам про це. Або ще гірше - замість спілкування з вами він все частіше вибирає спілкування з кимось іншим.

У такій ситуації психологи рекомендують розпочати розмову першою, доки чоловік остаточно не віддалився. Можливо, йому просто потрібно трохи більше простору або він чимось ображений. А може бути ваші стосунки справді добігли кінця. У будь-якій ситуації варто розібратися, що відбувається.

Ви починаєте дратувати партнера

У будь-яких стосунках бувають ситуації, коли партнери дратують одне одного. І зазвичай це пов'язано із якимись зовнішніми чинниками. При справжніх почуттях такі спалахи роздратування - швидкоплинні та незначні. А ось затяжні ситуації, коли роздратування виплескується на кожен крок і слово – дуже поганий знак.

Якщо почуття йдуть, чоловік починає сприймати жінку, як будь-яку іншу людину, з якою він не має емоційного зв'язку. І він може зірватися, сказати грубість, огризнутися – з будь-якої причини та навіть не відчувати при цьому жодної провини.

Якщо ваш партнер почав поводитися агресивніше, ніж раніше, говорити грубості, відповідати вам зі злістю - варто поговорити з ним по душах.