10 обов'язкових аналізів, які треба здати перед плануванням вагітності

Які аналізи треба здати перед планування вагітності

"Першим етапом у плануванні вагітності для жінки є консультація гінеколога та сімейного лікаря (чи терапевта), які скерують на обстеження та нададуть рекомендації", - пишуть медики.

10 аналізів, які треба здати перед вагітністю:

рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep - для визначення наявності змінених клітин, які можуть перетворитися на новоутворення

TORCH-інфекції IgG. Це аналіз на групу інфекцій, які небезпечні для вагітної жінки та плоду

аналіз крові розгорнутий

аналіз сечі загальний показує, як працюють нирки, а глюкоза у венозній крові дозволяє виявити діабет та інші порушення вуглеводного обміну

електрокардіографія з трактуванням результату

УЗД молочних залоз

аналіз виділення із сечостатевих органів виявляє запальні процеси

консультація терапевта

консультація лікаря гінеколога з кольпоскопією - при первинній консультації гінеколога або у разі потреби

УЗД жіночих статевих органів інтравагінально. Це передбачає дослідження овуляції та чинників, які можуть перешкоджати настанню вагітності

Як зрозуміти, що овуляція відбулася

Якщо жінка здала усі аналізи й результати за оцінкою лікаря показують, що жінка готова вагітніти, то далі треба відстежувати овуляцію.

"Вона відбувається, коли яйцеклітина виходить із фолікула яєчника, готова до запліднення та подальшого розвитку вагітності. Розгляньмо ознаки, які допоможуть вам розпізнати, що овуляція відбулася або незабаром відбудеться", - кажуть медики.

5 ознак овуляції: