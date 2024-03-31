10 обов'язкових аналізів, які треба здати перед плануванням вагітності

Жінкам, які задумались над плануванням вагітності, варто спершу перевірити стан свого організму та переконатися, що вони зможуть виносити та народити здорову дитину.
Про те, які 10 обов'язкових аналізів треба здати перед плануванням вагітності, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Julia clinic в Instagram.
"Першим етапом у плануванні вагітності для жінки є консультація гінеколога та сімейного лікаря (чи терапевта), які скерують на обстеження та нададуть рекомендації", - пишуть медики.
10 аналізів, які треба здати перед вагітністю:
Якщо жінка здала усі аналізи й результати за оцінкою лікаря показують, що жінка готова вагітніти, то далі треба відстежувати овуляцію.
"Вона відбувається, коли яйцеклітина виходить із фолікула яєчника, готова до запліднення та подальшого розвитку вагітності. Розгляньмо ознаки, які допоможуть вам розпізнати, що овуляція відбулася або незабаром відбудеться", - кажуть медики.
5 ознак овуляції:
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