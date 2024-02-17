Гінеколог назвала найкращий вік для народження дитини
Успішне виношування та народження дитини напряму залежить від стану здоров'я жінки. Побутує твердження, що чим молодший організм, тим легше проходять пологи. Втім, чи дійсно це так?
Про те, у якому віці найкраще народжувати дитину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога Олени Арендар в Instagram.
Який вік є найкращим для народження дитини
"Знаєте, в якому віці найменше ускладнень вагітності, найменше викиднів і найменше вад розвитку у плоду? Я вам розкажу про вік, коли тіло жінки максимально готово до виношування вагітності - це 20-30 років", - каже лікар.
При цьому вона додає, що це не означає, що в 30-40 років у жінки будуть великі проблеми під час вагітності. Втім, ризики деяких ускладнень будуть вищими.
"Також часто виникає питання, чи може статеве життя під час вагітності призвести до втрати дитини? У більшості випадків, якщо вагітність перебігає без ускладнень, то секс є безпечним протягом усієї вагітності", - пояснює Арендар.
Міфи про вагітність
Стать дитини можна визначити за формою живота.
"Раніше, коли не було УЗД, наші бабусі намагалися навмання визначити стать дитини за формою і розміром живота. Але немає жодних доказів, що підтверджують такі здогади, оскільки на форму живота впливають тільки розмір дитини і її положення", - каже гінеколог.
Широкі стегна - показник легких пологів.
"Стегна візуально здаються широкими через велику клубову кістку - найвища частина стегон, але це дуже суб'єктивно. Під час пологів важливо, щоб розміри тазу жінки відповідали розмірам голівки плоду", - зазначає лікар.
Кесарів розтин - легкий і безпечний спосіб народження.
"Багато жінок вважають, що кесарів розтин - це легший і безпечніший спосіб розродження, ніж природні пологи, але це не так. Кесарів розтин - це операція, яка має свої ризики і можливі ускладнення. Це післяопераційний період відновлення. Тому проводитись він має за показаннями", - наголошує Арендар.
Часті УЗД шкодять дитині.
"Абсолютна безпечність УЗД плоду підтверджена багатьма дослідженнями", - говорить гінеколог.
Нудота може супроводжувати вагітність протягом усього періоду.
"Кажуть, що нудота може бути після 20 тижнів і навіть всю вагітність - це цілковитий міф", - каже лікар.
Читайте також про 5 правил від гінеколога для забезпечення жіночого здоров'я.
Раніше ми писали про те, які гінекологічні препарати насправді нічого не лікують.