10 обязательных анализов, которые нужно сдать перед планированием беременности

Какие анализы нужно сдать перед планированием беременности

"Первым этапом в планировании беременности для женщины является консультация гинеколога и семейного врача (или терапевта), которые направят на обследование и дадут рекомендации", - пишут медики.

10 анализов, которые нужно сдать перед беременностью:

жидкостная цитология ПАП-тест Cell-Prep - для определения наличия измененных клеток, которые могут превратиться в новообразование

TORCH-инфекция IgG. Это анализ на группу инфекций, опасных для беременной женщины и плода

анализ крови развернут

анализ мочи общий показывает, как работают почки, а глюкоза в венозной крови позволяет выявить диабет и другие нарушения углеводного обмена

электрокардиография с трактовкой результата

УЗИ молочных желез

анализ выделения из мочеполовых органов выявляет воспалительные процессы

консультация терапевта

консультация врача гинеколога с кольпоскопией - при первичной консультации гинеколога или по необходимости

УЗИ женских половых органов интравагинально. Это предполагает исследование овуляции и факторов, которые могут препятствовать наступлению беременности

Как понять, что у вас овуляция

Если женщина сдала все анализы и результаты по оценке врача показывают, что женщина готова беременеть, то следует отслеживать овуляцию.

"Она происходит, когда яйцеклетка выходит из фолликула яичника, готова к оплодотворению и дальнейшему развитию беременности. Рассмотрим признаки, которые помогут вам распознать, что у вас овуляция или вскоре будет", - говорят медики.

5 признаков овуляции: