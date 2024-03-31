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10 обязательных анализов, которые нужно сдать перед планированием беременности

Какие анализы нужно сдать перед планированием беременности (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Женщинам, которые задумались над планированием беременности, следует сначала проверить состояние своего организма и убедиться, что они смогут выносить и родить здорового ребенка.

О том, какие 10 обязательных анализов следует сдать перед планированием беременности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Julia clinic в Instagram.

Какие анализы нужно сдать перед планированием беременности

"Первым этапом в планировании беременности для женщины является консультация гинеколога и семейного врача (или терапевта), которые направят на обследование и дадут рекомендации", - пишут медики.

10 анализов, которые нужно сдать перед беременностью:

  • жидкостная цитология ПАП-тест Cell-Prep - для определения наличия измененных клеток, которые могут превратиться в новообразование
  • TORCH-инфекция IgG. Это анализ на группу инфекций, опасных для беременной женщины и плода
  • анализ крови развернут
  • анализ мочи общий показывает, как работают почки, а глюкоза в венозной крови позволяет выявить диабет и другие нарушения углеводного обмена
  • электрокардиография с трактовкой результата
  • УЗИ молочных желез
  • анализ выделения из мочеполовых органов выявляет воспалительные процессы
  • консультация терапевта
  • консультация врача гинеколога с кольпоскопией - при первичной консультации гинеколога или по необходимости
  • УЗИ женских половых органов интравагинально. Это предполагает исследование овуляции и факторов, которые могут препятствовать наступлению беременности

 

Как понять, что у вас овуляция

Если женщина сдала все анализы и результаты по оценке врача показывают, что женщина готова беременеть, то следует отслеживать овуляцию.

"Она происходит, когда яйцеклетка выходит из фолликула яичника, готова к оплодотворению и дальнейшему развитию беременности. Рассмотрим признаки, которые помогут вам распознать, что у вас овуляция или вскоре будет", - говорят медики.

5 признаков овуляции:

  • выделения из влагалища приобретают более слизистый характер
  • могут быть темно-кровянистые выделения в небольшом количестве
  • могут быть ощущения ноющей боли внизу живота внутри менструального цикла
  • об овуляции скажет базальная температура
  • самый точный метод - тест на овуляцию
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