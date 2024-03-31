10 обязательных анализов, которые нужно сдать перед планированием беременности

Женщинам, которые задумались над планированием беременности, следует сначала проверить состояние своего организма и убедиться, что они смогут выносить и родить здорового ребенка.
О том, какие 10 обязательных анализов следует сдать перед планированием беременности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Julia clinic в Instagram.
"Первым этапом в планировании беременности для женщины является консультация гинеколога и семейного врача (или терапевта), которые направят на обследование и дадут рекомендации", - пишут медики.
10 анализов, которые нужно сдать перед беременностью:
Если женщина сдала все анализы и результаты по оценке врача показывают, что женщина готова беременеть, то следует отслеживать овуляцию.
"Она происходит, когда яйцеклетка выходит из фолликула яичника, готова к оплодотворению и дальнейшему развитию беременности. Рассмотрим признаки, которые помогут вам распознать, что у вас овуляция или вскоре будет", - говорят медики.
5 признаков овуляции:
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