Без формы, но со "шведским столом": с 1 сентября школьники будут учиться по-новому

С началом нового учебного года украинских школьников ждет ряд нововведений, к которым придется привыкать как ученикам, так и их родителям. О каких десяти инновациях новой украинской школы идет речь, в материале Styler.

Стоит отметить, что в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, и администрация школы вправе сама решать вопрос переноса праздника дня знаний на понедельник, 2 сентября.

Форма уже не обязательна

Пожалуй, это нововведение станет едва ли не главным за последние десятилетия. Президент Владимир Зеленский в июне отменил указ Леонида Кучмы 1995 года об обязательной школьной форме.

Нет прививок - нет школы

С 2019 года в школы и детские сады не допустят тех детей, у которых не будет обязательных прививок, утвержденных Минздравом. Если же родители упорно отказываются детям делать прививки, ссылаясь на жизненные позиции, они могут написать заявление на обучение по индивидуальному графику или же дистанционно.

Какие изменения будут введены в школе с 1 сентября 2019 (фото: pixabay.com)

"Шведский стол" в столовой

Еще одним из революционных нововведений станет мультипрофильное меню, которое должно появится во всех школах Киева до конца 2019-2020 учебного года. Стоит отметить, что на стоимость обедов это не повлияет. Нововведение заключается в том, что обед в столовой нового образца будет напоминать "шведский стол", где ученики будут выбирать то, что им по вкусу.

Светоотражающие жилеты

Ученики младших классов будут обязаны в темное время суток по дороге в школу и домой носить светоотражающие жилеты. Они будут индивидуальными и бесплатными.

Электронный ученический билет

Киевские школьники смогут оформить электронные ученические билеты, которыми будут пользоваться для проезда в общественном транспорте. Это даст еще одно очевидное преимущество - при помощи специального приложения родители смогут отследить перемещение ребенка по городу.

Какие изменения будут введены в школе с 1 сентября 2019 (фото: УНИАН)

Запрет на объявление оценок

На весь класс теперь нельзя будет оглашать "Садись, двойка!". Педагог может общими фразами оценить ответ ученика, но оценку в баллах в дневник он сможет поставить на перемене или после уроков в индивидуальном порядке.

Можно будет выбирать форму обучения

Те дети, которые вынуждены пропускать уроки из-за болезни, смогут учиться по специальному учебному плану, разработанному учителем.

Не только учителя смогут проводить уроки

Отдельные уроки смогут проводить кружки или другие организации. Такие меры смогут решить проблему нехватки профильных педагогов.

Какие изменения будут введены в школе с 1 сентября 2019 (фото: УНИАН)

Доскам почета - категорическое нет

Теперь отличники в учебе не смогут увидеть свои фото на стенде, ведь все дети разные, и способности у них также разные - кому-то с легкостью дается математика, а кто-то талантлив в живописи.

Реформа программы ВНО-2020 по украинской литературе и новый предмет для старшеклассников

Изменений коснулась и устаревшая программа по литературе - некоторые произведения решили убрать и дополнить новыми. А ученики 10-11 классов отныне будут изучать финансовую грамотность.

К слову, недавно министр образования Украины Лилия Гриневич резко высказалась о запрете учителям свободно заниматься репетиторством после основных занятий.