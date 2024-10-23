8 нових фільмів про апокаліпсис, які тримають у напрузі до останньої секунди

Якщо ви шукаєте захопливі сюжети та адреналін, нові фільми про апокаліпсис стануть чудовим вибором. Вони занурюють у світ катастроф і боротьби за виживання, де кожен момент може стати вирішальним.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з 10 стрічок, які не відпустять вас до останньої секунди, змушуючи переживати разом з героями кожну мить.
Приквел до "Шаленого Макса", який розповідає історію молодої Імператриці Фуріоси. Фільм зосереджується на її минулому та пояснює, як вона стала однією з найвпливовіших фігур у постапокаліптичному світі. Події розгортаються на тлі жорстокої боротьби за виживання у світі, де панує насильство та хаос. Фуріоса проходить шлях від викраденої дівчини до легендарної воїтельки.
Постапокаліптичний трилер, у якому світ занурюється під воду після катастрофічного підняття рівня океанів. Група вцілілих намагається пристосуватися до нової реальності, борючись за ресурси та виживання.
Внаслідок екологічної катастрофи світом правлять мутанти, і тепер привілейована частина людства ховається за стінами цитаделі, а решта змушена відчайдушно виборювати виживання. Створені генетиками віруси та організми, що потрапили в дику природу, знищили тварин та більшість їстівних рослин.
13-річна Веспер живе разом із паралізованим батьком та адаптується до нової реальності, експериментуючи з вирощуванням рослин. Вона мріє стати біоінженером і врятувати людей, і одного разу така можливість надається, коли Веспер рятує незнайомку з цитаделі, що вижила після аварії судна.
Науково-фантастична драма про останні дні людства після глобальної катастрофи. Головний герой, винахідник Фінч, створює робота, щоб подбати про свого улюбленого пса після його смерті. Разом вони вирушають у подорож через постапокаліптичний світ, долаючи небезпеки й формуючи унікальний зв'язок, досліджуючи теми людяності, дружби та надії в умовах кінця світу.
Сатирична комедія про двох астрономів, які виявляють комету, що загрожує знищенням Землі. Спробуючи попередити світ про неминучу катастрофу, вони стикаються з байдужістю урядів та медіа. Фільм іронічно відображає сучасні соціально-політичні проблеми, ставлячи під сумнів, чи здатні люди реагувати на загрози, які насправді важливі для їх виживання.
Продовження популярного хоррора, де людство намагається вижити в світі, населеному сліпими монстрами, що реагують на звук. Після трагедії, що сталася в першій частині, героїня Елів та її діти вирушають у небезпечну подорож за межі їх безпечного притулку. Вони виявляють, що світ не тільки наповнений жахливими істотами, але й іншими людьми, які можуть бути ще більшими загрозами.
Фільм, що служить перезавантаженням культової франшизи. Дія відбувається в 1998 році в місті Раккун-Сіті, де зловмисна корпорація Umbrella проводить експерименти, що призводять до поширення вірусу, що перетворює людей на зомбі. Група виживших, включаючи таких персонажів, як Клэр Редфілд і Леон Кеннеді, повинна об'єднатися, щоб уникнути загибелі та з'ясувати правду про те, що сталося в місті.
Постапокаліптичний трилер, що розповідає історію родини, яка намагається вижити під час глобальної катастрофи, спричиненої падінням комети на Землю. Головний герой, Джон, разом із дружиною та сином намагаються дістатися безпечного укриття в Гренландії, де, за чутками, є надійний бункер. Вони зустрічають численні перешкоди та небезпеки на шляху, включаючи соціальний розпад і людські інстинкти виживання, що ставлять під загрозу їхні відносини та самі їхні життя.
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