8 нових фільмів про апокаліпсис, які тримають у напрузі до останньої секунди

Фуріоса: Шалений Макс. Сага (2024)

Приквел до "Шаленого Макса", який розповідає історію молодої Імператриці Фуріоси. Фільм зосереджується на її минулому та пояснює, як вона стала однією з найвпливовіших фігур у постапокаліптичному світі. Події розгортаються на тлі жорстокої боротьби за виживання у світі, де панує насильство та хаос. Фуріоса проходить шлях від викраденої дівчини до легендарної воїтельки.

Всесвітній потоп (2023)

Постапокаліптичний трилер, у якому світ занурюється під воду після катастрофічного підняття рівня океанів. Група вцілілих намагається пристосуватися до нової реальності, борючись за ресурси та виживання.

Ера виживання (2022)

Внаслідок екологічної катастрофи світом правлять мутанти, і тепер привілейована частина людства ховається за стінами цитаделі, а решта змушена відчайдушно виборювати виживання. Створені генетиками віруси та організми, що потрапили в дику природу, знищили тварин та більшість їстівних рослин.

13-річна Веспер живе разом із паралізованим батьком та адаптується до нової реальності, експериментуючи з вирощуванням рослин. Вона мріє стати біоінженером і врятувати людей, і одного разу така можливість надається, коли Веспер рятує незнайомку з цитаделі, що вижила після аварії судна.

Фінч (2021)

Науково-фантастична драма про останні дні людства після глобальної катастрофи. Головний герой, винахідник Фінч, створює робота, щоб подбати про свого улюбленого пса після його смерті. Разом вони вирушають у подорож через постапокаліптичний світ, долаючи небезпеки й формуючи унікальний зв'язок, досліджуючи теми людяності, дружби та надії в умовах кінця світу.

Не дивіться вгору (2021)

Сатирична комедія про двох астрономів, які виявляють комету, що загрожує знищенням Землі. Спробуючи попередити світ про неминучу катастрофу, вони стикаються з байдужістю урядів та медіа. Фільм іронічно відображає сучасні соціально-політичні проблеми, ставлячи під сумнів, чи здатні люди реагувати на загрози, які насправді важливі для їх виживання.

Тихе місце - 2 (2021)

Продовження популярного хоррора, де людство намагається вижити в світі, населеному сліпими монстрами, що реагують на звук. Після трагедії, що сталася в першій частині, героїня Елів та її діти вирушають у небезпечну подорож за межі їх безпечного притулку. Вони виявляють, що світ не тільки наповнений жахливими істотами, але й іншими людьми, які можуть бути ще більшими загрозами.

Оселя зла: Раккун-Сіті (2021)

Фільм, що служить перезавантаженням культової франшизи. Дія відбувається в 1998 році в місті Раккун-Сіті, де зловмисна корпорація Umbrella проводить експерименти, що призводять до поширення вірусу, що перетворює людей на зомбі. Група виживших, включаючи таких персонажів, як Клэр Редфілд і Леон Кеннеді, повинна об'єднатися, щоб уникнути загибелі та з'ясувати правду про те, що сталося в місті.

Гренландія (2020)

Постапокаліптичний трилер, що розповідає історію родини, яка намагається вижити під час глобальної катастрофи, спричиненої падінням комети на Землю. Головний герой, Джон, разом із дружиною та сином намагаються дістатися безпечного укриття в Гренландії, де, за чутками, є надійний бункер. Вони зустрічають численні перешкоди та небезпеки на шляху, включаючи соціальний розпад і людські інстинкти виживання, що ставлять під загрозу їхні відносини та самі їхні життя.