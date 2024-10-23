8 новых фильмов об апокалипсисе, которые держат в напряжении до последней секунды

Фуриоса: Безумный Макс. Сага (2024)

Приквел к "Безумному Максу", рассказывающему историю молодой Императрицы Фуриосы. Фильм сосредотачивается на ее прошлом и объясняет, как она стала одной из самых влиятельных фигур в постапокалиптическом мире. События разворачиваются на фоне жестокой борьбы за выживание в мире, где царит насилие и хаос. Фуриос проходит путь от похищенной девушки до легендарной воительницы.

Всемирный потоп (2023)

Постапокалиптический триллер, в котором мир погружается в воду после катастрофического поднятия уровня океанов. Группа уцелевших пытается приспособиться к новой реальности, борясь за ресурсы и выживание.

Эра выживания (2022)

В результате экологической катастрофы миром правят мутанты, и теперь привилегированная часть человечества скрывается за стенами цитадели, а остальные вынуждены отчаянно бороться за выживание. Созданные генетиками попавшие в дикую природу вирусы и организмы уничтожили животных и большинство съедобных растений.

13-летняя Веспер живет вместе с парализованным отцом и адаптируется к новой реальности, экспериментируя с выращиванием растений. Она мечтает стать биоинженером и спасти людей, и однажды такая возможность предоставляется, когда Веспер спасает незнакомку из цитадели, выжившей после крушения судна.

Финч (2021)

Научно-фантастическая драма о последних днях человечества после глобальной катастрофы. Главный герой, изобретатель Финч, создает работа, чтобы позаботиться о своей любимой собаке после его смерти. Вместе они отправляются в путешествие через постапокалиптический мир, преодолевая опасности и формируя уникальную связь, исследуя темы человечности, дружбы и надежды в условиях конца света.

Не смотрите вверх (2021)

Сатирическая комедия о двух астрономах, обнаруживающих комету, угрожающую уничтожением Земли. Пытаясь предупредить мир о неизбежной катастрофе, они сталкиваются с безразличием правительств и медиа. Фильм иронически отражает современные социально-политические проблемы, ставя под сомнение, способны ли люди реагировать на угрозы, которые действительно важны для их выживания.

Тихое место - 2 (2021)

Продолжение популярного хоррора, где человечество пытается выжить в мире, населенном слепыми реагирующими на звук монстрами. После произошедшей в первой части трагедии героиня Элив и ее дети отправляются в опасное путешествие за пределы их безопасного убежища. Они обнаруживают, что мир не только наполнен ужасающими существами, но и другими людьми, которые могут быть еще большими угрозами.

Обитель зла: Раккун-Сити (2021)

Фильм, служащий перезагрузкой культовой франшизы. Действие происходит в 1998 году в городе Раккун-Сити, где злонамеренная корпорация Umbrella проводит эксперименты, приводящие к распространению вируса, превращающего людей в зомби. Группа выживших, включая таких персонажей, как Клэр Рэдфилд и Леон Кеннеди, должна объединиться во избежание гибели и выяснить правду о случившемся в городе.

Гренландия (2020)

Постапокалиптический триллер, рассказывающий историю семьи, пытающейся выжить во время глобальной катастрофы, вызванной падением кометы на Землю. Главный герой, Джон, вместе с женой и сыном пытаются добраться до безопасного укрытия в Гренландии, где, по слухам, есть надежный бункер. Они встречают многочисленные препятствия и опасности на пути, включая социальный распад и человеческие инстинкты выживания, которые ставят под угрозу их отношения и их жизнь.