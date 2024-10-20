Серіали на Хелловін: топ-7 хорорів для моторошної атмосфери

Осінь приносить не лише прохолоду, але й відчуття таємниці і страху, адже попереду - Хелловін! Цей сезон - ідеальний час, щоб зануритися в атмосферу жаху та адреналіну.

Якщо ви готові до страшних історій і незабутніх вражень, РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас список з восьми найкращих хорор-серіалів останніх років, які стануть чудовим супроводом до святкування Хелловіна. Приготуйтеся до незабутнього марафону жахів!

Детективи з того світу, 2024

Містичній серіал, який поєднує елементи детективу і жахів. Сюжет обертається навколо команди детективів, які розслідують загадкові злочини, пов'язані з надприродними явищами та істотами з іншого світу. Кожна серія розкриває нові таємниці, змушуючи героїв зіштовхуватися не лише з зовнішніми загрозами, але й із власними страхами.

Інтерв'ю з вампіром, 2022 - ...

Адаптація відомого роману Енн Райс, що розповідає про життя вампіра Луї де Пон дьо Лак, який ділиться своєю історією з журналістом. У серіалі показані його переживання, боротьба з безсмертям і моральними дилемами, а також його стосунки з харизматичним вампіром Лестатом і молодою вампіркою Клаудією.

Паразит: Сірий, 2024

Трилер, що поєднує елементи наукової фантастики та жахів. Сюжет розгортається навколо персонажа, який стає жертвою таємничого паразита, що вторгається в його тіло і контролює його дії. Головний герой бореться за збереження своєї ідентичності та свободи, намагаючись зрозуміти природу паразита та його мотивацію.

Зло, 2019 - 2024

Психологічний трилер, що досліджує теми віри, науки і містики. Сюжет зосереджений на команді, яка розслідує надприродні явища, щоб визначити, чи є вони наслідком психічних розладів, чи справжніх демонічних сил. Головна героїня, психолог, працює з семінаристом і технічним експертом, і разом вони зіштовхуються з жахливими випадками, що ставлять під сумнів їхні переконання.

Чакі, 2021 - 2024

Серіал, заснований на популярній франшизі жахів про ляльку-убивцю Чакі. Сюжет розгортається навколо підлітка, який знаходить стару ляльку на розпродажі. Спочатку він думає, що це просто цікава іграшка, але незабаром виявляє, що це - Чакі, який знову ожив і готовий до своїх жахливих вчинків.

Ходячі мерці: Ті, що вижили, 2024

Спін-off популярної франшизи "Ходячі мерці", що продовжує досліджувати світ постапокаліптичного зомбі-апокаліпсису. У центрі сюжету - нова група персонажів, які намагаються вижити в умовах зростаючої небезпеки, зокрема не лише від ходячих мерців, але й від тих, хто вижив, але які можуть виявитися ще більшими загрозами.

Вони: Страх, 2021-2024

Психологічний трилер розповідає про сім'ю, що переїжджає в переважно білий район у 1950-х роках, і зіштовхується з жахливими подіями, пов'язаними з їхніми новими сусідами та надприродними силами.

Зіштовхнувшись із насильством і дискримінацією, герої намагаються знайти безпечне місце для життя, але жахи, які їх оточують, змушують їх знову і знову боротися за своє виживання.