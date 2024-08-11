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10 незвичайних та дуже корисних шляхів використання спирту у прибиранні

Спирт можна ефективно використовувати для прибирання (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Спирт - етиловий, ізопропіловий або якийсь інший - це не тільки медичний засіб, але й чудовий помічник у побуті. Його головні здібності - здатність розчиняти жири та летючість. Тож де можна використати спирт розумній господині у прибиранні?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 10 перевірених способів зробити за допомогою спирту ваш дім та речі у ньому чистими та без неприємних запахів.

Очищення вікон та дзеркал

Ізопропіловий спирт ідеально підходить для миття вікон та дзеркал, адже він швидко розчиняє лак для волосся, зубну пасту та жир.

  • Змішайте в розпилювальній пляшці одну чашку спирту, одну чашку дистильованої води та одну столову ложку оцту.
  • Добре збовтайте і розпиліть на скло.
  • Спирт швидко випаровується, не залишаючи розводів і плям.

Видалення водяних плям і відбитків пальців

Протріть крани і фурнітуру у ванній кімнаті тканиною, змоченою кількома краплями спирту. Він ефективно розчиняє мінерали, які утворюють плями на хромованих поверхнях.

Для нержавіючих мийок і приладів використовуйте паперовий рушник або мікрофібру, змочену спиртом, і протріть поверхню у напрямку зерна металу, щоб видалити відбитки пальців і плями.

Дезінфекція електронних пристроїв

Телефони, клавіатури, навушники та інші електронні пристрої збирають багато бактерій і бруду. Протріть їх безворсовою мікрофіброю, зволоженою кількома краплями спирту, щоб значно зменшити кількість бактерій і видалити накопичений бруд.

Ви мали чути, що ваш смартфон брудніший за ваше взуття - тож дезінфікуйте його частіше (фото: Freepik.com) 

Створення освіжувача повітря

Освіжіть повітря в домі за допомогою спрею на основі спирту. Вам знадобляться вода, спирт, улюблена ефірна олія і пляшка з розпилювачем.

  • Наповніть пляшку на 75% водою і на 25% спиртом.
  • Додайте 10-20 крапель ефірної олії.
  • Добре збовтайте для змішування інгредієнтів.
  • Оберіть ефірні олії відповідно до ваших уподобань та сезону.

Чищення оббивки

Оббивка меблів і автомобільних сидінь легко забруднюється від їжі, напоїв, домашніх тварин та інших забруднень. Регулярне чищення допомагає запобігти зносу та зберегти їх вигляд.

  • Налийте дві чашки спирту в пляшку з розпилювачем.
  • Легенько обприскайте тканину, починаючи з верхньої частини подушки або секції.
  • Поки тканина волога, використовуйте м'яку щітку для видалення бруду.
  • Часто промивайте щітку в чистій воді і струшуйте для видалення зайвої вологи.
  • Дайте тканині висохнути на повітрі.

Створення гелевого пакета льоду

Зробіть власний гелевий пакет льоду для синців. Він залишається гнучким і зручно прилягає до тіла, а спирт знижує температуру замерзання води.

  • Використовуйте міцний водонепроникний пакет із застібкою, змішайте три частини води та одну частину спирту.
  • Заморозьте пакет.
  • Обгорніть його паперовим рушником, щоб захистити шкіру від холоду.

Дезодорація взуття

Протріть або обприскайте внутрішню частину взуття спиртом для знищення бактерій, що викликають неприємний запах.

Запах від взуття з часом накопичується, тож з ним треба боротися (фото: Freepik.com) 

Усунення фруктових мушок

Швидко позбудьтеся від фруктових мушок, розпилюючи спирт. Вони гинуть на місці.

Чищення макіяжних щіточок

Щоденне використання макіяжних щіточок може спричиняти проблеми для шкіри. Замочіть кисті у спирті на 30 хвилин для знищення бактерій.

Відновлення блиску ювелірних виробів

Замочіть ювелірні вироби у спирті на 15 хвилин, щоб видалити бруд і залишки. Використовуйте цей метод для золота, срібла, платини та дорогоцінних каменів, але уникайте використання спирту на перлах, опалах та біжутерії.

Раніше ми писали про 6 речей, які ніколи не можна чистити відбілювачем та білизною.

Читайте також, як усунути найбільш неприємні види запахів вдома.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Spruce, Bob Vila, Healthline.

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