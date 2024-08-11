10 незвичайних та дуже корисних шляхів використання спирту у прибиранні

Спирт - етиловий, ізопропіловий або якийсь інший - це не тільки медичний засіб, але й чудовий помічник у побуті. Його головні здібності - здатність розчиняти жири та летючість. Тож де можна використати спирт розумній господині у прибиранні?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 10 перевірених способів зробити за допомогою спирту ваш дім та речі у ньому чистими та без неприємних запахів.
Ізопропіловий спирт ідеально підходить для миття вікон та дзеркал, адже він швидко розчиняє лак для волосся, зубну пасту та жир.
Протріть крани і фурнітуру у ванній кімнаті тканиною, змоченою кількома краплями спирту. Він ефективно розчиняє мінерали, які утворюють плями на хромованих поверхнях.
Для нержавіючих мийок і приладів використовуйте паперовий рушник або мікрофібру, змочену спиртом, і протріть поверхню у напрямку зерна металу, щоб видалити відбитки пальців і плями.
Телефони, клавіатури, навушники та інші електронні пристрої збирають багато бактерій і бруду. Протріть їх безворсовою мікрофіброю, зволоженою кількома краплями спирту, щоб значно зменшити кількість бактерій і видалити накопичений бруд.
Освіжіть повітря в домі за допомогою спрею на основі спирту. Вам знадобляться вода, спирт, улюблена ефірна олія і пляшка з розпилювачем.
Оббивка меблів і автомобільних сидінь легко забруднюється від їжі, напоїв, домашніх тварин та інших забруднень. Регулярне чищення допомагає запобігти зносу та зберегти їх вигляд.
Зробіть власний гелевий пакет льоду для синців. Він залишається гнучким і зручно прилягає до тіла, а спирт знижує температуру замерзання води.
Протріть або обприскайте внутрішню частину взуття спиртом для знищення бактерій, що викликають неприємний запах.
Швидко позбудьтеся від фруктових мушок, розпилюючи спирт. Вони гинуть на місці.
Щоденне використання макіяжних щіточок може спричиняти проблеми для шкіри. Замочіть кисті у спирті на 30 хвилин для знищення бактерій.
Замочіть ювелірні вироби у спирті на 15 хвилин, щоб видалити бруд і залишки. Використовуйте цей метод для золота, срібла, платини та дорогоцінних каменів, але уникайте використання спирту на перлах, опалах та біжутерії.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Spruce, Bob Vila, Healthline.