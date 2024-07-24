Як усунути найбільш неприємні види запахів вдома
Подолання неприємних запахів вдома - це справжній виклик господині чи господаря. Коли до вас приходять гості, то чомусь принюхуються? Або ви й самі вже розумієте, що ваше житло пахне якось "не дуже"?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало кілька порад для усунення найбільш поширених неприємних запахів у квартирі.
Як прибрати запах сигаретного диму у квартирі
Ви або хтось з близьких полюбляєте іноді палити вдома? Це рано чи пізно перетворить усе житло на "курилку". Тож ось які засоби усунення запаху сигаретного диму.
Провітрювання. Для усунення тютюнового запаху в кімнатах починайте з провітрювання. Організуйте протяг на кілька діб, а краще на тиждень.
Генеральне прибирання. Повісьте в кімнатах рушники, змочені в розчині оцту (столова ложка на 1 літр води) - міняйте їх 2-3 рази на добу.
Чистка меблів. Меблі очистіть паром і дезодоруйте мийними засобами. Не забудьте про висувні шухляди, розсувні елементи, нижні і задні поверхні предметів меблювання.
Переклеювання шпалер. Додатково можна переклеїти шпалери, ретельно вимити стіни, і віддати в хімчистку всі текстильні вироби. Це, звісно, вже останній спосіб.
Сигаретний дим дуже смердить (фото: flickr.com/meddygarnet)
Як позбутися запаху тварин у домі
Усі люблять тварин. Але вони також мають свій запах, й він може бути доволі неприємним! Що ж, не відмовлятися ж від улюбленця, а краще зробіть ось що:
- регулярно провітрюйте приміщення, де живе кіт або пес
- слідкуйте за тим, щоб ніде у хаті не було "продуктів життєдіяльності" - а якщо вони знайдуться десь під диваном, то продезінфікуйте це місце миючим засобом
- постійно мийте лоток вашого улюбленця та насипайте новий наповнювач (краще силіконовий, а не з деревини).
Пахнути може також шерсть, тож треба пилососити меблі та підлогу.
Як видалити запах вогкості та плісняви
Такий запах дуже часто можна зустріти у квартирах з недостатньою вентиляцією. Неприємний важкий запах вогкості - лише частина проблеми. Таке середовище у поєднанні з теплом - прекрасне місце для розведення бактерій, цвілі і грибка. Головне - знайти точну причину.
Тож перевірте стан всіх труб і віконних прорізів, проінспектуйте стіни на наявність конденсату і тріщин, перевірте працездатність системи вентиляції. Якщо запах вогкості утворюється через зберігання в санвузлі вологих речей - можна буде просто встановити рушникосушарку або виносити мокрий текстиль на балкон.
Якщо вогкість ще не стала причиною появи плісняви, можна обійтися мінімальними зусиллями та невеликим ремонтом. В іншому випадку доведеться механічно видаляти пошкоджені ділянки оздоблювальних матеріалів, а також підтримувати оптимальний мікроклімат.
Пам'ятайте про безпеку: мікроскопічні грибки та спеціальні засоби для їх видалення шкідливі для здоров'я людини.
Запах від плісняви може бути нестерпним (фото: flickr.com/tigertwo)
Як знищити "запах взагалі"
Деякі квартири мають свій неповторний запах - навіть складно сказати, з чого він складається: з ліків, їжі, старого одягу?
Ось загальні поради на усі випадки життя:
- У шафи покладіть тканинні мішечки, наповнені кавовими зернами, травами або корочками лимона.
- Приготуйте слабкий розчин оцту чи нашатирного спирту (третина кришечки на відро води). Протріть підлоги та інші гладкі поверхні: шафи, вікна, двері та жалюзі.
- Спробуйте організувати тривале провітрювання (5-7 днів).
- Зробіть косметичний ремонт.
До речі, раніше ми писали про те, як почистити злив у ванній, якщо він має неприємний запах.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Forbes Home, Martha Stewart, Cleanipedia.