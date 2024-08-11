10 необычных и очень полезных способов использования спирта в уборке

Спирт - этиловый, изопропиловый или какой-то другой - это не только медицинское средство, но и отличный помощник в быту. Его главные способности - возможность растворять жиры и летучесть. Как же можно использовать спирт умной хозяйке в уборке?
РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 проверенных способов сделать с помощью спирта ваш дом и вещи в нем чистыми и без неприятных запахов.
Изопропиловый спирт идеально подходит для мытья окон и зеркал, ведь быстро растворяет лак для волос, зубную пасту и жир.
Протрите краны и фурнитуру в ванной тканью, смоченной несколькими каплями спирта. Он эффективно растворяет минералы, образующие пятна на хромированных поверхностях.
Для нержавеющих моек и приборов используйте бумажное полотенце или микрофибру, смоченную спиртом, и протрите поверхность в направлении зерна металла, чтобы удалить отпечатки пальцев и пятна.
Телефоны, клавиатуры, наушники и другие электронные устройства собирают множество бактерий и грязи. Протрите их безворсовой микрофиброй, увлажненной несколькими каплями спирта, чтобы значительно уменьшить количество бактерий и удалить накопившуюся грязь.
Освежите воздух в доме с помощью спрея на основе спирта. Вам понадобятся вода, спирт, любимое эфирное масло и бутылка с распылителем.
Обивка мебели и авто сидений загрязняется от еды, напитков, домашних животных и других загрязнений. Регулярная чистка помогает предотвратить износ и сохранить их вид.
Сделайте собственный гелевой пакет льда для синяков. Он остается гибким и удобно прилегает к телу, а спирт снижает температуру замерзания воды.
Протрите или опрыскайте внутреннюю часть обуви спиртом для уничтожения бактерий, вызывающих неприятный запах.
Быстро избавьтесь от фруктовых мушек, распыляя спирт. Они гибнут на месте.
Ежедневное использование макияжных кистей может вызвать проблемы для кожи. Замочите кисти в спирте на 30 минут для уничтожения микробов.
Замочите ювелирные изделия в спирте на 15 минут, чтобы удалить грязь и остатки. Используйте этот метод для золота, серебра, платины и драгоценных камней, но избегайте использования спирта на жемчуге, опале и бижутерии.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Spruce, Bob Vila, Healthline.