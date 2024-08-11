10 незвичайних та дуже корисних шляхів використання спирту у прибиранні

Спирт - етиловий, ізопропіловий або якийсь інший - це не тільки медичний засіб, але й чудовий помічник у побуті. Його головні здібності - здатність розчиняти жири та летючість. Тож де можна використати спирт розумній господині у прибиранні?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 10 перевірених способів зробити за допомогою спирту ваш дім та речі у ньому чистими та без неприємних запахів.

Очищення вікон та дзеркал

Ізопропіловий спирт ідеально підходить для миття вікон та дзеркал, адже він швидко розчиняє лак для волосся, зубну пасту та жир.

Змішайте в розпилювальній пляшці одну чашку спирту, одну чашку дистильованої води та одну столову ложку оцту.

Добре збовтайте і розпиліть на скло.

Спирт швидко випаровується, не залишаючи розводів і плям.

Видалення водяних плям і відбитків пальців

Протріть крани і фурнітуру у ванній кімнаті тканиною, змоченою кількома краплями спирту. Він ефективно розчиняє мінерали, які утворюють плями на хромованих поверхнях.

Для нержавіючих мийок і приладів використовуйте паперовий рушник або мікрофібру, змочену спиртом, і протріть поверхню у напрямку зерна металу, щоб видалити відбитки пальців і плями.

Дезінфекція електронних пристроїв

Телефони, клавіатури, навушники та інші електронні пристрої збирають багато бактерій і бруду. Протріть їх безворсовою мікрофіброю, зволоженою кількома краплями спирту, щоб значно зменшити кількість бактерій і видалити накопичений бруд.

Ви мали чути, що ваш смартфон брудніший за ваше взуття - тож дезінфікуйте його частіше (фото: Freepik.com)

Створення освіжувача повітря

Освіжіть повітря в домі за допомогою спрею на основі спирту. Вам знадобляться вода, спирт, улюблена ефірна олія і пляшка з розпилювачем.

Наповніть пляшку на 75% водою і на 25% спиртом.

Додайте 10-20 крапель ефірної олії.

Добре збовтайте для змішування інгредієнтів.

Оберіть ефірні олії відповідно до ваших уподобань та сезону.

Чищення оббивки

Оббивка меблів і автомобільних сидінь легко забруднюється від їжі, напоїв, домашніх тварин та інших забруднень. Регулярне чищення допомагає запобігти зносу та зберегти їх вигляд.

Налийте дві чашки спирту в пляшку з розпилювачем.

Легенько обприскайте тканину, починаючи з верхньої частини подушки або секції.

Поки тканина волога, використовуйте м'яку щітку для видалення бруду.

Часто промивайте щітку в чистій воді і струшуйте для видалення зайвої вологи.

Дайте тканині висохнути на повітрі.

Створення гелевого пакета льоду

Зробіть власний гелевий пакет льоду для синців. Він залишається гнучким і зручно прилягає до тіла, а спирт знижує температуру замерзання води.

Використовуйте міцний водонепроникний пакет із застібкою, змішайте три частини води та одну частину спирту.

Заморозьте пакет.

Обгорніть його паперовим рушником, щоб захистити шкіру від холоду.

Дезодорація взуття

Протріть або обприскайте внутрішню частину взуття спиртом для знищення бактерій, що викликають неприємний запах.

Запах від взуття з часом накопичується, тож з ним треба боротися (фото: Freepik.com)

Усунення фруктових мушок

Швидко позбудьтеся від фруктових мушок, розпилюючи спирт. Вони гинуть на місці.

Чищення макіяжних щіточок

Щоденне використання макіяжних щіточок може спричиняти проблеми для шкіри. Замочіть кисті у спирті на 30 хвилин для знищення бактерій.

Відновлення блиску ювелірних виробів

Замочіть ювелірні вироби у спирті на 15 хвилин, щоб видалити бруд і залишки. Використовуйте цей метод для золота, срібла, платини та дорогоцінних каменів, але уникайте використання спирту на перлах, опалах та біжутерії.