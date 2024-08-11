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10 необычных и очень полезных способов использования спирта в уборке

Воскресенье 11 августа 2024 17:01
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10 необычных и очень полезных способов использования спирта в уборке Спирт можно эффективно использовать для уборки (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Спирт - этиловый, изопропиловый или какой-то другой - это не только медицинское средство, но и отличный помощник в быту. Его главные способности - возможность растворять жиры и летучесть. Как же можно использовать спирт умной хозяйке в уборке?

РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 проверенных способов сделать с помощью спирта ваш дом и вещи в нем чистыми и без неприятных запахов.

Очистка окон и зеркал

Изопропиловый спирт идеально подходит для мытья окон и зеркал, ведь быстро растворяет лак для волос, зубную пасту и жир.

  • Смешайте в распылителе одну чашку спирта, одну чашку дистиллированной воды и одну столовую ложку уксуса.
  • Хорошо взболтайте и распылите на стекло.
  • Спирт быстро улетучивается, не оставляя разводов и пятен.

Удаление водяных пятен и отпечатков пальцев

Протрите краны и фурнитуру в ванной тканью, смоченной несколькими каплями спирта. Он эффективно растворяет минералы, образующие пятна на хромированных поверхностях.

Для нержавеющих моек и приборов используйте бумажное полотенце или микрофибру, смоченную спиртом, и протрите поверхность в направлении зерна металла, чтобы удалить отпечатки пальцев и пятна.

Дезинфекция электронных устройств

Телефоны, клавиатуры, наушники и другие электронные устройства собирают множество бактерий и грязи. Протрите их безворсовой микрофиброй, увлажненной несколькими каплями спирта, чтобы значительно уменьшить количество бактерий и удалить накопившуюся грязь.

10 необычных и очень полезных способов использования спирта в уборкеВы должны были уже слышать, что ваш смартфон грязнее вашей обуви - так что дезинфицируйте его чаще (фото: Freepik.com)

Создание освежителя воздуха

Освежите воздух в доме с помощью спрея на основе спирта. Вам понадобятся вода, спирт, любимое эфирное масло и бутылка с распылителем.

  • Заполните бутылку на 75% водой и на 25% спиртом.
  • Добавьте 10-20 капель эфирного масла.
  • Хорошо взболтайте для смешивания ингредиентов.
  • Выберите эфирные масла в соответствии с вашими предпочтениями и сезоном.

Чистка обивки

Обивка мебели и авто сидений загрязняется от еды, напитков, домашних животных и других загрязнений. Регулярная чистка помогает предотвратить износ и сохранить их вид.

  • Налейте две чашки спирта в бутылку с распылителем.
  • Слегка опрыскивайте ткань, начиная с верхней части подушки или секции.
  • Пока ткань влажная, используйте мягкую щетку для удаления грязи.
  • Часто промывайте щетку в чистой воде и встряхивайте для удаления излишней влаги.
  • Дайте ткани высохнуть на воздухе.

Создание гелевого пакета льда

Сделайте собственный гелевой пакет льда для синяков. Он остается гибким и удобно прилегает к телу, а спирт снижает температуру замерзания воды.

  • Используйте крепкий водонепроницаемый пакет с застежкой, смешайте три части воды и одну часть спирта.
  • Заморозьте пакет.
  • Оберните его бумажным полотенцем, чтобы защитить кожу от холода.

Дезодорация обуви

Протрите или опрыскайте внутреннюю часть обуви спиртом для уничтожения бактерий, вызывающих неприятный запах.

10 необычных и очень полезных способов использования спирта в уборкеЗапах от обуви со временем накапливается, так что с ним надо бороться (фото: Freepik.com)

Устранение фруктовых мушек

Быстро избавьтесь от фруктовых мушек, распыляя спирт. Они гибнут на месте.

Чистка макияжных кистей

Ежедневное использование макияжных кистей может вызвать проблемы для кожи. Замочите кисти в спирте на 30 минут для уничтожения микробов.

Восстановление блеска ювелирных изделий

Замочите ювелирные изделия в спирте на 15 минут, чтобы удалить грязь и остатки. Используйте этот метод для золота, серебра, платины и драгоценных камней, но избегайте использования спирта на жемчуге, опале и бижутерии.

Раньше мы писали о шести вещах, которые никогда нельзя чистить отбеливателем и белизной.

Читайте также, как устранить самые неприятные виды запахов дома.

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Spruce, Bob Vila, Healthline.

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