10 необычных и очень полезных способов использования спирта в уборке

Спирт - этиловый, изопропиловый или какой-то другой - это не только медицинское средство, но и отличный помощник в быту. Его главные способности - возможность растворять жиры и летучесть. Как же можно использовать спирт умной хозяйке в уборке?

РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 проверенных способов сделать с помощью спирта ваш дом и вещи в нем чистыми и без неприятных запахов.

Очистка окон и зеркал

Изопропиловый спирт идеально подходит для мытья окон и зеркал, ведь быстро растворяет лак для волос, зубную пасту и жир.

Смешайте в распылителе одну чашку спирта, одну чашку дистиллированной воды и одну столовую ложку уксуса.

Хорошо взболтайте и распылите на стекло.

Спирт быстро улетучивается, не оставляя разводов и пятен.

Удаление водяных пятен и отпечатков пальцев

Протрите краны и фурнитуру в ванной тканью, смоченной несколькими каплями спирта. Он эффективно растворяет минералы, образующие пятна на хромированных поверхностях.

Для нержавеющих моек и приборов используйте бумажное полотенце или микрофибру, смоченную спиртом, и протрите поверхность в направлении зерна металла, чтобы удалить отпечатки пальцев и пятна.

Дезинфекция электронных устройств

Телефоны, клавиатуры, наушники и другие электронные устройства собирают множество бактерий и грязи. Протрите их безворсовой микрофиброй, увлажненной несколькими каплями спирта, чтобы значительно уменьшить количество бактерий и удалить накопившуюся грязь.

Вы должны были уже слышать, что ваш смартфон грязнее вашей обуви - так что дезинфицируйте его чаще (фото: Freepik.com)

Создание освежителя воздуха

Освежите воздух в доме с помощью спрея на основе спирта. Вам понадобятся вода, спирт, любимое эфирное масло и бутылка с распылителем.

Заполните бутылку на 75% водой и на 25% спиртом.

Добавьте 10-20 капель эфирного масла.

Хорошо взболтайте для смешивания ингредиентов.

Выберите эфирные масла в соответствии с вашими предпочтениями и сезоном.

Чистка обивки

Обивка мебели и авто сидений загрязняется от еды, напитков, домашних животных и других загрязнений. Регулярная чистка помогает предотвратить износ и сохранить их вид.

Налейте две чашки спирта в бутылку с распылителем.

Слегка опрыскивайте ткань, начиная с верхней части подушки или секции.

Пока ткань влажная, используйте мягкую щетку для удаления грязи.

Часто промывайте щетку в чистой воде и встряхивайте для удаления излишней влаги.

Дайте ткани высохнуть на воздухе.

Создание гелевого пакета льда

Сделайте собственный гелевой пакет льда для синяков. Он остается гибким и удобно прилегает к телу, а спирт снижает температуру замерзания воды.

Используйте крепкий водонепроницаемый пакет с застежкой, смешайте три части воды и одну часть спирта.

Заморозьте пакет.

Оберните его бумажным полотенцем, чтобы защитить кожу от холода.

Дезодорация обуви

Протрите или опрыскайте внутреннюю часть обуви спиртом для уничтожения бактерий, вызывающих неприятный запах.

Запах от обуви со временем накапливается, так что с ним надо бороться (фото: Freepik.com)

Устранение фруктовых мушек

Быстро избавьтесь от фруктовых мушек, распыляя спирт. Они гибнут на месте.

Чистка макияжных кистей

Ежедневное использование макияжных кистей может вызвать проблемы для кожи. Замочите кисти в спирте на 30 минут для уничтожения микробов.

Восстановление блеска ювелирных изделий

Замочите ювелирные изделия в спирте на 15 минут, чтобы удалить грязь и остатки. Используйте этот метод для золота, серебра, платины и драгоценных камней, но избегайте использования спирта на жемчуге, опале и бижутерии.