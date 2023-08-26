10 незамінних речей, які обов'язково повинні бути на кухні

Ніж

Це найважливіший інструмент на кухні. Зараз в магазині можна побачити багато ножів: ніж для чищення, для овочів, ніж для риби та ін.

Ножі відрізняються як за ціною, так і за призначенням, але у вас на кухні обов'язково має бути гострий великий ніж. Такий ніж покриває безліч потреб, але він важкий і не надто зручний для роботи з невеликими предметами. Тому варто додати ще декілька різновидів ножі.

Тримачі для рушників

Їх можна прикріпити куди завгодно, залежно від того, де вони потрібні в цей момент. Тримачі можна розмістити навіть на дверцятах кухонних меблів, щоб рушник завжди був під рукою.

Стійка для кришок

Якщо раніше ви кожен раз думали куди зручніше покласти гарячу кришку, то тепер проблема вирішена.

До того ж ложку після розмішування їжі тепер теж є куди класти. Завдяки стійці для кришок, в якій є відділення і для брудної ложки, всі речі будуть знаходитись на своєму місці.

Банки для спецій

Коли спеції і сипучі продукти зберігаються в різноманітних місткостях, це справляє враження безладу. Пересипте продукти в однакові контейнери з кришками, акуратно розставте по секціях, і робоча зона на кухні буде виглядати зовсім по-іншому.

Вінчик

Невід'ємна частина кулінарії - це змішування, тому не можна обійтися без вінчика.

Збивати яйце можна вилкою та іншими предметами, але набагато ефективніше за допомогою вінчика.

Терка

Терку можна віднести до швидше, додаткових, а не обов'язкових речей на кухні. Вона коштує не дорого та допомагає заощадити час.

Ваги та мірна склянка

Ці речі, які начебто і не завжди знадобляться, але якщо вони будуть потрібні, то замінити їх нічим.

У рецептах вказані виміри в грамах та мілілітрах. Тим більше, що ці предмети купуються раз і на довгий час.

Велика та маленька дошка для нарізання

Обробляти м'ясо та нарізати овочі на одній поверхні - погана ідея, навіть після рясного попереднього миття. Щоб уникнути зараження продуктами одне одного та набування ними неприємного запаху, використовуйте кілька дошок.

Дерев'яна ложка та лопатка

Якщо у вас антипригарна сковорідка, то це просто необхідна річ. Тому не забудьте придбати до неї дерев'яні інструменти, щоб не пошкодити спеціальну поверхню.

Кулінарний пензлик

Такий пензлик допоможе розмастити олію по сковорідці, або додати до булочок трохи жовтка зверху. Не варто недооцінювати його необхідність, адже він дуже скоро вам знадобиться.