10 незаменимых вещей, которые обязательно должны быть на кухне

Нож

Это самый важный инструмент на кухне. Сейчас в магазине можно увидеть много ножей: нож для чистки, для овощей, нож для рыбы и т.д.

Ножи отличаются как по цене, так и по назначению, но у вас на кухне обязательно должен быть большой острый нож. Такой нож покрывает множество потребностей, но он тяжелый и не слишком удобен для работы с небольшими предметами. Поэтому следует добавить еще несколько разновидностей ножей.

Держатели для полотенец

Их можно прикрепить куда угодно в зависимости от того, где они нужны в этот момент. Держатели можно разместить даже на дверце кухонной мебели, чтобы полотенце всегда было под рукой.

Стойка для крышек

Если раньше вы каждый раз думали куда удобнее положить горячую крышку, то теперь проблема решена.

К тому же, ложку после размешивания пищи теперь тоже есть куда класть. Благодаря стойке для крышек, в которой есть отделение и для грязной ложки, все вещи будут находиться на своем месте.

Банки для специй

Когда специи и сыпучие продукты хранятся в различных емкостях, это производит впечатление беспорядка. Пересыпьте продукты в одинаковые контейнеры с крышками, аккуратно расставьте по секциям и рабочая зона на кухне будет выглядеть совсем по-другому.

Венчик

Неотъемлемая часть кулинарии - это смешивание, поэтому нельзя обойтись без венчика.

Взбивать яйцо можно вилкой и другими предметами, но гораздо более эффективно с помощью венчика.

Терка

Терку можно отнести к скорее, дополнительным, а не обязательным вещам на кухне. Она стоит не дорого и помогает сэкономить время.

Весы и мерный стакан

Эти вещи, которые вроде бы и не всегда понадобятся, но если они будут нужны, то заменить их нечем.

В рецептах указание замеры в граммах и миллилитрах. Тем более, что эти предметы покупаются раз и на долгое время.

Большая и маленькая доска для нарезки

Обрабатывать мясо и нарезать овощи на одной поверхности - плохая идея, даже после обильного предварительного мытья. Чтобы избежать заражения продуктами друг друга и приобретения ими неприятного запаха, используйте несколько досок.

Деревянная ложка и лопатка

Если у вас антипригарная сковорода, это просто необходимая вещь. Потому не забудьте приобрести к ней деревянные инструменты, чтобы не повредить специальную поверхность.

Кулинарная кисточка

Такая кисточка поможет размазать масло по сковороде, или добавить к булочкам немного желтка сверху. Не стоит недооценивать ее необходимость, ведь она очень скоро вам пригодится.