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З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть "збільшити" маленьку кухню

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Четвер 17 серпня 2023 21:58
З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть "збільшити" маленьку кухню Як візуально збільшити маленьку кухню (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожній господині важливо грамотно облаштувати кухню, особливо коли місця на ній не так багато. Це допоможе максимально використовувати простір для зберігання продуктів і речей.

Про це пише Home sandgardens.

Вбудована побутова техніка

Вбудована техніка однозначно допоможе зберегти місце на маленькій кухні та створить ефект цілісності.

Вдалим рішенням буде вибрати компактну витяжку, яка висувається з шафи. Так з'явиться можливість зробити додаткові місця для зберігання або залишити місце над плитою відкритим, щоб створити ілюзію більшого простору на кухні.

З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть &quot;збільшити&quot; маленьку кухнюВбудована техніка на кухні (фото: freepik)

Правильний колір

Власникам маленьких кухонь потрібно пам'ятати, що найкраще використовувати світлі відтінки і поєднувати максимум 2-3 кольори, які гарно комбінуються одне з одним.

Світло-сірий та бежевий візуально розширює площу й чудово виглядає з яскравими відтінками.

З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть &quot;збільшити&quot; маленьку кухнюЯкий колір кухні візуально робить її більшою (фото: freepik)

Більше світла

При малому освітленні кухня буде здаватися тісною. Варто подбати про те, щоб в кімнату надходила максимальна кількість природного світла.

З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть &quot;збільшити&quot; маленьку кухню

Природне світло на кухні (фото: freepik)

Барна стійка

Це ідеальний варіант для дизайну маленької кухні. Стійка допоможе заощадити цінні квадратні метри.

Також можна встановити стільницю на підвіконня, за потреби обладнавши її ніжками. Проте тут важливо не забути про отвори для циркуляції теплого повітря.

З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть &quot;збільшити&quot; маленьку кухнюБарна стійка на кухні (фото: freepik)

Перегородки для шухляд

Вони допоможуть зберігати речі на маленькій кухні. Зазвичай їх кладуть у шухляди, у яких зберігається кілька різних предметів. За допомогою їх все лежатиме на своєму місці і можна буде легко все знайти.

З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть &quot;збільшити&quot; маленьку кухнюПерегородки для шухляд (фото: homesandgardens)

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