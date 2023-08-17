З'явиться вільне місце: 5 лайфхаків, які допоможуть "збільшити" маленьку кухню

Кожній господині важливо грамотно облаштувати кухню, особливо коли місця на ній не так багато. Це допоможе максимально використовувати простір для зберігання продуктів і речей.

Вбудована побутова техніка

Вбудована техніка однозначно допоможе зберегти місце на маленькій кухні та створить ефект цілісності.

Вдалим рішенням буде вибрати компактну витяжку, яка висувається з шафи. Так з'явиться можливість зробити додаткові місця для зберігання або залишити місце над плитою відкритим, щоб створити ілюзію більшого простору на кухні.

Вбудована техніка на кухні (фото: freepik)

Правильний колір

Власникам маленьких кухонь потрібно пам'ятати, що найкраще використовувати світлі відтінки і поєднувати максимум 2-3 кольори, які гарно комбінуються одне з одним.

Світло-сірий та бежевий візуально розширює площу й чудово виглядає з яскравими відтінками.

Який колір кухні візуально робить її більшою (фото: freepik)

Більше світла

При малому освітленні кухня буде здаватися тісною. Варто подбати про те, щоб в кімнату надходила максимальна кількість природного світла.

Природне світло на кухні (фото: freepik)

Барна стійка

Це ідеальний варіант для дизайну маленької кухні. Стійка допоможе заощадити цінні квадратні метри.

Також можна встановити стільницю на підвіконня, за потреби обладнавши її ніжками. Проте тут важливо не забути про отвори для циркуляції теплого повітря.

Барна стійка на кухні (фото: freepik)

Перегородки для шухляд

Вони допоможуть зберігати речі на маленькій кухні. Зазвичай їх кладуть у шухляди, у яких зберігається кілька різних предметів. За допомогою їх все лежатиме на своєму місці і можна буде легко все знайти.

Перегородки для шухляд (фото: homesandgardens)