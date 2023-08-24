Як позбутися мошок на кухні: використовуйте ці народні засоби

Неприємні дрібні мошки на кухні можуть з'явитися у будь-який сезон. Але особливо багато неприємностей вони завдають влітку і позбутися їх не так вже й просто.

Чому з'являються мошки і як їх позбутися - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як з'являються мошки та чим вони небезпечні

Плодові (кухонні, фруктові) мошки-дрозофіли виглядають як маленькі жовто-червоні або коричневі мушки. Вони дуже плідні й за добу самка може відкласти до 1,5 тисяч яєць.

Мешкають дрозофіли у відрах для сміття, вологих старих губках і ганчірках для посуду, в стоку раковини, у відкритих пляшках з вином або соком, в стиглих фруктах.

У цілому ці мушки не дуже небезпечні, але якщо личинки потрапляють в організм людини, то розлади кишечника уникнути.

Всі ці дрібні комахи здаються безневинними, і вони просто дратують мешканців дому, тому що лізуть у всі продукти, літають над відром для сміття. Але насправді, мошки можуть переносити різні захворювання і сприяють швидкому псуванню продуктів.

Важливі правила при появі мошок

Уникайте скупчення сміття. Розділяйте органічні та неорганічні відходи. Виносьте органічне сміття щодня.

Змінюйте частіше губки для посуду та рушники. Ганчірки та губки накопичують вологу і є сприятливим місцем для різних бактерій, грибків, а також для мух та мошок, які там відкладають яйця.

Не залишайте брудний посуд. Якщо ви хочете позбавитися шкідників, мийте посуд відразу, навіть якщо немає часу і ви дуже втомилися. Якщо є посудомийка - прибирайте посуд відразу ж.

Усуньте витік води. Перевірте свою сантехніку щодо витоків. Якщо виявите поломку, то одразу ремонтуйте. І перевіряйте стан труб та раковини хоча б раз на пару тижнів.

Не залишайте продукти відкритими. Жодних відкритих соків, солодких напоїв у пляшках чи склянках. Не ставте фрукти у вазі на стіл, якщо у вас є мушки. Перевіряйте якість продуктів і регулярно викидайте те, що заражене або зіпсоване.

Мийте лотки та миски тварин. Чистота посуду ваших улюбленців допоможе зберегти здоров'я не лише їм, а й вам.

Як прибрати мошок народними засобами

Оцет

Змішайте 0,5 л води та 100 мл 9% оцту. Протріть цим розчином усі вікна, двері та поверхні, де збираються мушки.

Базилік та м'ята

Ці аромати дуже приємні для людей, але комах вони не тішать. Поставте на кухні горщик з м'ятою або базиліком. Можете і для готування використовувати й комах відлякаєте.

Можна використовувати аромалампу з ефірними оліями. Мошки не люблять запаху розмарину, іланг-ілангу, лаванди або евкаліпту.

Пастка у пляшці

Зробіть саморобну пастку. Розріжте пластикову пляшку навпіл. Змішайте 50 г цукру з гарячою водою, дочекайтеся, поки охолоне, перелийте в пляшку.

Додайте 1 г дріжджів. Просвердліть отвори, щоб мошки могли потрапити усередину. Переверніть і вставте шийкою вниз другу частину пляшки, яку ви відрізали. Примотайте скотчем.

Всередину можна налити солодке вино, покласти солодкі фрукти. Фокус у тому, що мошки всередину залетять, а вибратися не зможуть.

Лимон та гвоздика

Розріжте лимон навпіл, застроміть у м'якоть кілька зірочок гвоздики. Цей натуральний репелент відлякає всіх комах в окрузі, у тому числі комарів.