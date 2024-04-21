10 невибагливих у догляді порід собак, які стануть справжнім другом власнику

Якщо вам потрібен собака-компаньйон, але ви часто зайняті і не можете багато витрачати часу на догляд за твариною, то пригляньтесь до нижче перелічених порід. Ці собаки чудово сходяться із людьми, легко піддаються дресуванню, невибагливі й можуть стати вам чудовим другом.

Про те, які породи собак вважаються найбільш компанійськими й невибагливими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The spruce pets.

Такса

Такса - мила та ласкава порода собак, яка стане чудовим другом. Ця порода буває двох розмірів: мініатюрного і середнього. Довгошерсті такси вимагають трохи більше догляду, ніж короткошерсті або жорсткошерсті. Але усі можуть бути чудовими компаньйонами.

Цій породі зазвичай потрібні лише помірні фізичні навантаження. З огляду на короткі ніжки та довге тіло, надмірний біг і стрибки можуть загострити або викликати проблеми з хребтом. Живуть такси 12-16 років.

Хорт

Ця скакова собака насправді не дуже енергійна. Їм подобаються щоденні прогулянки та час від часу побігати, але їм не потрібні великі фізичні вправи.

Більшість хортів мають хороше здоров’я. Загалом із хортами легко поводитись і вони легко піддаються дресуванню. Живуть хорти в середньому 10-13 років.

Французькі бульдоги

Французькі бульдоги є одними з найжиттєрадісніших порід собак. Хоча вони мають багато енергії, їм, як правило, не вистачає витривалості. Для цієї породи зазвичай підходять помірні щоденні фізичні вправи, хоча заходи на свіжому повітрі слід обмежити, коли дуже спекотно або волого.

Більшість французів добре реагують на базове навчання. Ця порода має мінімальні потреби в догляді, але може мати різні проблеми зі шкірою, а через укорочену морду вона має високий потенціал для брахіцефального синдрому - комбінації порушень верхніх дихальних шляхів. Живуть бульдоги від 10-12 років.

Чихуахуа

Ці собаки важать лише від 0,9 до 2,7 кг. Маленький чихуахуа є ідеальним собакою кишенькового розміру. Зазвичай вони не потребують великих фізичних навантажень.

Більшість чихуахуа мають доволі міцне здоров'я. Потреби в догляді мінімальні, але довгошерстих чихуахуа потрібно трохи більше розчісувати, щоб уникнути сплутування. Живуть ці собаки - 12-20 років.

Кавалер Кінг Чарльз спанієль

Якщо ви хочете собаку, яка завжди буде схожа на цуценя, кавалер - м’який, ніжний, ласкавий і адаптивний пес. Цей собака любить тулитися до людини чи іншого собаки. Кавальєри зазвичай важать 5-8 кг. Вони легко піддаються дресуванню.

Вони схильні до деяких проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця, вушні інфекції та неврологічні проблеми. Кавалер має деякі потреби в догляді, наприклад, регулярне розчісування шерсті, чищення вух і час від часу відвідування грумера. Вони мало линяють і стають чудовими друзями. Живуть такі собаки 12-14 років.

Спанієлі є компанійськими собаками (фото: Freepik)

Вест Хайленд Уайт тер'єр

Вест стане чудовим домашнім улюбленцем. Більшість із цих собак помірно енергійні, легко піддаються дресуванню та відносно здорові.

Ця порода потребує певного догляду, але не потребує регулярного тримінгу. Багато людей вирішують зчищати шерсть цієї собаки вручну, а інші періодично розчісують шерсть, щоб зберегти шерсть здоровою. Живуть такі собаки 13-15 років.

Брюссельський грифон

Ці собаки можуть бути трохи енергійними, їм не потрібно багато вправ. Базова підготовка має важливе значення, щоб компенсувати їхню жвавість.

При вазі від 0,9 до 5,5 кг вони є однією з маленьких порід, яка потребує не більше ніж помірного догляду. Жорстку шерсть потрібно трохи розчісувати, але інтенсивний догляд не потрібен. Крім того, порода відносно здорова і добре піддається вихованню. Живуть ці собаки 12-15 років.

Мастиф

Мастифи великі собаки, які мають відносно низький рівень енергії та невелику витривалість. Молоді мастифи, як правило, трохи тупі та грайливі, і зазвичай дуже слухняні. З віком вони стають лінивішими та відчуженими, але залишаються прихильними до своїх сімей.

Недоліком є те, що тривалість життя цих собак коротша, ніж у собак середніх розмірів. Більшість із них вважаються літніми у віці 6 років, і небагато з них доживають 11-12 років. Крім ортопедичних проблем, ці собаки, як правило, досить здорові.

Бульмастиф

Здоров'я у бульмастифа таке ж як у мастифа, але тривалість життя трохи довша. Бульмастифи також трохи енергійніші, але не надто витривалі. Щоденних прогулянок має бути достатньо, щоб ця порода залишалася щасливою та здоровою. Решту часу розраховуйте на те, що ця собака буде лежати на дивані. Живуть ці собаки 8-10 років.

Пудель

Ці собаки розумні й активні. Їх утримання доволі незатратне. Пуделі добре сходяться із людьми і пристосовуються до них.

Пуделі мають шерсть, яка постійно росте, тому їх потрібно регулярно розчісувати та стригти. На щастя, вони мало линяють, тому безладу в домі не залишать. Живуть пуделі 10-18 років.