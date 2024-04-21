10 неприхотливых в уходе пород собак, которые станут настоящим другом владельцу

Если вам нужна собака-компаньон, но вы часто заняты и не можете много тратить времени на уход за животным, то присмотритесь к нижеперечисленным породам. Эти собаки прекрасно сходятся с людьми, легко поддаются дрессировке, неприхотливы и могут стать вам отличным другом.

О том, какие породы собак считаются наиболее компанейскими и неприхотливыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The spruce pets.

Такса

Такса - милая и ласковая порода собак, которая станет отличным другом. Эта порода бывает двух размеров: миниатюрного и среднего. Длинношерстные таксы требуют немного больше ухода, чем короткошерстные или жесткошерстные. Но все могут быть отличными компаньонами.

Этой породе обычно нужны только умеренные физические нагрузки. Учитывая короткие ножки и длинное тело, чрезмерный бег и прыжки могут обострить или вызвать проблемы с позвоночником. Живут таксы 12-16 лет.

Хорт

Эта скаковая собака на самом деле не очень энергична. Им нравятся ежедневные прогулки и иногда побегать, но им не нужны большие физические упражнения.

Большинство хортов имеют хорошее здоровье. В общем с хортами легко обращаться и они легко поддаются дрессировке. Живут хорты в среднем 10-13 лет.

Французские бульдоги

Французские бульдоги являются одними из самых жизнерадостных пород собак. Хотя у них много энергии, им, как правило, не хватает выносливости. Для этой породы обычно подходят умеренные ежедневные физические упражнения, хотя прогулки на свежем воздухе следует ограничить, когда очень жарко или влажно.

Большинство французов хорошо реагируют на базовое обучение. Эта порода имеет минимальные потребности в уходе, но может иметь разные проблемы с кожей, а из-за укороченной морды она имеет высокий потенциал для брахицефального синдрома - комбинации нарушений верхних дыхательных путей. Живут бульдоги от 10-12 лет.

Чихуахуа

Эти собаки весят всего от 0,9 до 2,7 кг. Маленький чихуахуа является идеальной собакой карманного размера. Обычно они не нуждаются в больших физических нагрузках.

Большинство чихуахуа имеют достаточно крепкое здоровье. Потребности в уходе минимальны, но длинношерстных чихуахуа нужно немного больше расчесывать, чтобы избежать спутывания. Живут эти собаки - 12-20 лет.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Если вы хотите собаку, которая всегда будет похожа на щенка, кавалер - мягкий, нежный, ласковый и адаптивный пес. Эта собака любит прижиматься к человеку или другой собаке. Кавальеры обычно весят 5-8 кг. Они легко поддаются дрессировке.

Они подвержены некоторым проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, ушные инфекции и неврологические проблемы. Кавалер имеет некоторые потребности в уходе, например, регулярное расчесывание шерсти, чистку ушей и время от времени посещение грумера. Они мало линяют и становятся отличными друзьями. Живут такие собаки 12-14 лет.

Спаниели являются компанейскими собаками (фото: Freepik)

Вест Хайленд Уайт терьер

Вест станет отличным домашним любимцем. Большинство из этих собак умеренно энергичны, легко поддаются дрессировке и относительно здоровы.

Эта порода нуждается в определенном уходе, но не требует регулярного триминга. Многие решают счищать шерсть этой собаки вручную, а другие периодически расчесывают шерсть, чтобы сохранить шерсть здоровой. Живут такие собаки 13-15 лет.

Брюссельский грифон

Эти собаки могут быть немного энергичными, им не нужно много упражнений. Базовая подготовка имеет важное значение, чтобы компенсировать их живость.

При весе от 0,9 до 5,5 кг они являются одной из маленьких пород, требующих не более чем умеренного ухода. Жесткую шерсть нужно немного расчесывать, но интенсивный уход не требуется. Кроме того, порода относительно здорова и хорошо поддается воспитанию. Живут эти собаки 12-15 лет.

Мастиф

Мастифы большие собаки, которые имеют относительно низкий уровень энергии и небольшую выносливость. Молодые мастифы, как правило, немного тупые и игривые, и обычно очень послушны. С возрастом они становятся более ленивыми и отчужденными, но остаются благосклонными к своим семьям.

Недостатком является то, что продолжительность жизни этих собак короче, чем у собак средних размеров. Большинство из них считаются пожилыми в возрасте 6 лет, и немногие из них доживают 11-12 лет. Помимо ортопедических проблем, эти собаки, как правило, достаточно здоровы.

Бульмастиф

Здоровье у бульмастифа такое же как у мастифа, но продолжительность жизни немного длиннее. Бульмастифы также немного более энергичны, но не слишком выносливы. Ежедневных прогулок должно быть достаточно, чтобы эта порода оставалась счастливой и здоровой. Остальное время рассчитывайте на то, что эта собака будет лежать на диване. Живут эти собаки 8-10 лет.

Пудель

Эти собаки умны и активны. Их содержание достаточно незатратно. Пудели хорошо сходятся с людьми и приспосабливаются к ним.

Пудели имеют постоянно растущую шерсть, поэтому их нужно регулярно расчесывать и стричь. К счастью, они мало линяют, потому беспорядка в доме не оставят. Живут пудели 10-18 лет.