10 самых невероятных самолетов, которые когда-либо существовали

"Мрия" идет на взлет (фото: Facebook)

рекорд скорости полета по 2000-километровому замкнутому маршруту с грузом 155 тонн - 815,09 км/ч и рекорд высоты полета с этим грузом - 12430 м.

Отмечается, что после нашей победы "Мрия" будет отстроена.

Военная летающая тарелка (фото: Facebook)

Avrocar

Самый большой самолет-корабль (фото: Facebook)

"Летающий джип" в воздухе (фото: Facebook)

Испытательный полет (фото: Facebook)

Танк с крыльями

Иллюстративное изображение самолета-танка (фото: Facebook)

Концепция Летучего отеля (фото: Facebook)