10 самых невероятных самолетов, которые когда-либо существовали

Находясь в аэропорту, вы могли заметить, что большинство самолетов однотипные и имеют похожую конструкцию. Но не все похожи на Boeing 747 или Airbus A320.
Читайте о 10 самых безумных самолетах - в нашем материале Styler далее.
"Мрия" идет на взлет (фото: Facebook)
рекорд скорости полета по 2000-километровому замкнутому маршруту с грузом 155 тонн - 815,09 км/ч и рекорд высоты полета с этим грузом - 12430 м.
Отмечается, что после нашей победы "Мрия" будет отстроена.
Военная летающая тарелка (фото: Facebook)
Avrocar
Испытательный полет (фото: Facebook)
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