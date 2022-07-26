10 неймовірних літаків, які коли-небудь існували

Знаходячись в аеропорті, ви могли помітити, що більшість літаків однотипні та мають схожу конструкцію. Але не всі схожі на Boeing 747 або Airbus A320.
Читайте про 10 найбожевільніших літаків - у нашому матеріалі Styler далі.
"Мрія" йде на зліт (фото: Facebook)
рекорд швидкості польоту за 2000-кілометровим замкненим маршрутом з вантажем 155 т - 815,09 км/г та рекорд висоти польоту з цим вантажем - 12430 м.
Зазначається, що після нашої перемоги "Мрія" буде відбудована.
Військова літаюча тарілка (фото: Facebook)
Avrocar
Випробувальний політ (фото: Facebook)
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