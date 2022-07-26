RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

10 неймовірних літаків, які коли-небудь існували

Колаж РБК-Україна: Найбільш незвичні літаки у світі
Автор: Микита Мельников

Знаходячись в аеропорті, ви могли помітити, що більшість літаків однотипні та мають схожу конструкцію. Але не всі схожі на Boeing 747 або Airbus A320.

Читайте про 10 найбожевільніших літаків - у нашому матеріалі Styler далі.

"Мрія" йде на зліт (фото: Facebook)

рекорд швидкості польоту за 2000-кілометровим замкненим маршрутом з вантажем 155 т - 815,09 км/г та рекорд висоти польоту з цим вантажем - 12430 м.

Зазначається, що після нашої перемоги "Мрія" буде відбудована.

Військова літаюча тарілка (фото: Facebook)

Avrocar

Найбільший літак-корабель (фото: Facebook)

"Летючий джип" в повітрі (фото: Facebook)

Випробувальний політ (фото: Facebook)

Танк з крилами

Ілюстративне зображення літака-танка (фото: Facebook)

Концепція летючого готелю (фото: Facebook)

Раніше повідомлялося про найдивніші будинки у світі.

Також детально читайте про гігантський атомний "літаючий готель".

Читайте РБК-Україна в Google News
Літак