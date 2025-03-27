10 незаметных признаков того, что мужчина вам врет

Ложь - это не всегда предательский обман, но если партнер регулярно что-то скрывает, стоит обратить внимание на его поведение. Потому что даже незначительные обманы могут в будущем спровоцировать потерю доверия и ссоры.

Какие 10 признаков, которые могут указывать, что мужчина вам врет, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Слишком много деталей или их полное отсутствие

Когда человек говорит правду, он рассказывает все естественно. Рассказ плавный, без лишних слов и неуверенности.

"Но если ваш партнер врет, он либо добавляет слишком много лишних деталей (чтобы звучало убедительно), либо наоборот - говорит очень обобщенно, потому что боится запутаться", - объясняет коуч.

Он меняет тему слишком быстро

Задаете вопрос - он вдруг переводит разговор на что-то другое? Если мужчина избегает обсуждения определенной темы, это может быть попыткой скрыть правду.

Долгие паузы перед ответом

Если он часто задумывается перед тем, как ответить даже на простые вопросы, это может означать, что он придумывает правдоподобную версию событий.

Его истории не совпадают

Если сегодня он сказал одно, а через несколько дней рассказывает совершенно другую версию того же события - это тревожный сигнал.

"Такой человек может не только врать на словах, но и в делах. И человек явно не запоминает, что он вам говорил день назад", - подчеркивает эксперт.

Он избегает зрительного контакта или, наоборот, смотрит слишком пристально

Некоторые мужчины не могут смотреть в глаза, когда врут. Другие же, наоборот, пытаются контролировать ситуацию и смотрят слишком назойливо, будто проверяют вашу реакцию.

Защитная агрессия

Спрашиваете что-то обычное, а он вдруг злится или возмущается: "Ты что, мне не доверяешь?" Это классическая тактика - атаковать, чтобы не пришлось отвечать.

Его жесты и мимика не соответствуют словам

"Он говорит, что рад вас видеть, но губы сжаты? Говорит, что не волнуется, но крутит кольцо на пальце? Не синхронность речи тела и слов - явный признак лжи", - говорит Виталий Курсик.

Изменения в тоне голоса

Голос может стать более высоким или дрожать. Это бессознательная реакция организма на стресс, который вызывает ложь.

Он слишком напряжен или, наоборот, слишком расслаблен

Если мужчина нервно ерзает, трет ладони или поджимает губы - он волнуется. Но и слишком неестественная расслабленность может быть маской, чтобы скрыть правду.

Он часто забывает свои же слова

Если вы спрашиваете о чем-то, что он сам вам рассказывал, а он вдруг не может вспомнить - это признак того, что история была выдумана.

"Конечно, все эти признаки не являются 100% доказательством лжи. Но если вы замечаете несколько из них регулярно, возможно, стоит осторожно выяснить, что именно ваш партнер скрывает. И если вам трудно понять, где правда, а где "игра теней", коучинг поможет расставить все по местам. Потому что доверие - это основа отношений, и без него они обречены", - резюмирует эксперт.

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