Ваші стосунки приречені, якщо ви відповіли "так" хоча б на одне з цих 7 запитань

Деякі проблеми у стосунках можна вирішити - розмовами, компромісами, роботою над собою. Але є моменти, які сигналізують: це вже не виправити, пора йти. Відповідайте чесно. Якщо хоча б одне "так" - ваші стосунки, швидше за все, приречені.

Які запитання варто собі поставити, щоб зрозуміти, чи є шанс на майбутнє у ваших стосунків, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Вам доводиться прикидатися іншим, щоб вас приймали?

За словами експерта, якщо ви не можете бути собою, бо боїтеся осуду, критики чи байдужості - це не любов, а гра в чужий сценарій.

"Вічно носити маску в стосунках неможливо, і рано чи пізно це вибухне", - попереджає він.

Ви відчуваєте себе емоційно виснаженими після спілкування з партнером?

Стосунки мають заряджати, а не забирати останні сили. Якщо після кожної розмови ви ніби пробігли марафон, а сварки стали вашим щоденним тренуванням - це не кохання, а токсична залежність.

Вам страшно висловити свою думку чи сказати "ні"?

Здорові стосунки будуються на взаємоповазі, а не на страху.

"Якщо кожна розмова - це гра в мінне поле, де ви боїтеся випадково підірвати емоції партнера, задумайтеся: це кохання чи контроль?" - каже коуч.

Ви більше не бачите спільного майбутнього?

Якщо думки про спільне життя викликають у вас більше тривоги, ніж радості, і ви не можете уявити цього партнера поруч через 5-10 років - можливо, його там і не має бути.

Ви не відчуваєте поваги з його/її боку?

Без поваги немає ні кохання, ні довіри. Якщо вас постійно знецінюють, критикують, висміюють або ставляться зверхньо - це не партнерство, а стосунки жертви й кривдника.

Ви намагаєтеся "полагодити" партнера?

Якщо ваші стосунки схожі на ремонт старого автомобіля - постійні виправлення, терпіння і спроби "підкрутити гайки" - зупиніться.

"Люди змінюються тільки тоді, коли самі цього хочуть", - нагадує фахівець.

Ви більше не щасливі разом?

Головний маркер - відчуття щастя. Якщо ви залишаєтеся в цих стосунках лише через страх самотності, звичку чи почуття обов’язку - це вже не про любов.

Що робити, якщо відповіли "так"?

"Перший крок - визнати проблему. Другий - зрозуміти, чи можна її вирішити. І якщо ваші стосунки справді ведуть у нікуди, можливо, варто знайти в собі сили піти. Ви заслуговуєте на кохання, яке не змушує вас сумніватися у собі щодня", - резюмує Віталій Курсік.

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