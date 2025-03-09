10 небанальных и изысканных женских ароматов на весну

Женские духи на весну, тем более новинки будут интересны всем фанатам парфюмерии. В этом году парфюмерные бренды представили удивительные композиции, сочетающие свежие цитрусовые, нежные цветочные и соблазнительные гурманские ноты.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 10 новых женских ароматов, которые идеально впишутся в весеннюю атмосферу и оставят незабываемый шлейф.

Energizer Boadicea the Victorious

Если вам нужен настоящий заряд энергии, этот аромат станет идеальным выбором. Его композиция открывается яркими цитрусовыми нотами лайма, грейпфрута, лимона и апельсина. В базе - легкие зеленые оттенки и древесный аккорд, придающий аромату естественную гармонию и баланс.

Silver Minerale Gleam Perfume

Минеральная свежесть, напоминающая морской бриз. Этот аромат подобен культовому Ganymede, но еще более воздушный и прохладный. Сочетание металлических и акватических нот создает эффект кристальной чистоты, дополненный цитрусовыми аккордами для дополнительной легкости.

Clive Christian Crab Apple Blossom

Весеннее цветение яблони сочетается со свежестью соленого морского бриза и мятностью мохито. Легкий, освежающий и одновременно утонченный аромат напоминает теплые весенние дни, когда природа оживает после зимы.

Spiky Muse Ex Nihilo

Этот аромат - настоящая игра контрастов. В нем сочетаются сладкие ноты клубники и розы, добавляющие женственности, и неожиданная пикантная фисташка, которая придает аромату оригинальности. Он идеально подойдет для смелых и ярких личностей.

Calda L'Arc

Идеальная ягодная композиция, напоминающая смесь Jo Malone Blackberry & Bay и ZARKOPERFUME Pink Molecule. Изысканный микс шампанского, клубники, личи и черной смородины создает утонченный и элегантный аромат, который подойдет как для романтического свидания, так и для дневной прогулки по городу.

Sensatio Paris Golden Pistachio

Этот аромат - настоящее фисташковое мороженое с каплей рома. Он нежный, сливочный, в меру сладкий и совершенно бесподобный. Если вы любите гурманские ароматы, но не хотите слишком насыщенной сладости, этот вариант станет идеальным выбором.

Dor De Vara Gritti

Когда спелый персик встречается со взбитыми сливками, рождается аромат, который не оставит равнодушных. Его мягкая, бархатистая текстура окутывает кожу теплом и создает ощущение нежности и спокойствия. Это идеальный парфюм для тех, кто ценит комфорт и уют.

Per Se 27 87

Альдегидная чистота с легким оттенком шелковицы. Этот аромат подчеркивает естественную свежесть кожи, будто после утреннего душа. Его утонченность и легкость делают его идеальным вариантом для тех, кто любит минимализм в парфюмерии.

Palatine Parfums de Marly

Пудрово-цветочная нежность, где сочетаются фиалка, лаванда, цитрусы и груша. Этот аромат создает ауру утонченности и элегантности, напоминая о классических парижских духах, подчеркивающих женственность и стиль.

Frederic Malle Acne Studios

Кристально чистый аромат с молекулярными нотами и нежными весенними цветами. Он легкий, словно дуновение ветра, но при этом обладает глубиной, остающейся в памяти. Идеален для тех, кто ищет что-то современное, невесомое и стильное.

Вас может заинтересовать