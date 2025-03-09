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10 небанальных и изысканных женских ароматов на весну

Воскресенье 09 марта 2025 12:28
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10 небанальных и изысканных женских ароматов на весну Фото: Женские духи на весну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Женские духи на весну, тем более новинки будут интересны всем фанатам парфюмерии. В этом году парфюмерные бренды представили удивительные композиции, сочетающие свежие цитрусовые, нежные цветочные и соблазнительные гурманские ноты.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 10 новых женских ароматов, которые идеально впишутся в весеннюю атмосферу и оставят незабываемый шлейф.

Energizer Boadicea the Victorious

Если вам нужен настоящий заряд энергии, этот аромат станет идеальным выбором. Его композиция открывается яркими цитрусовыми нотами лайма, грейпфрута, лимона и апельсина. В базе - легкие зеленые оттенки и древесный аккорд, придающий аромату естественную гармонию и баланс.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуSilver Minerale Gleam Perfume

Минеральная свежесть, напоминающая морской бриз. Этот аромат подобен культовому Ganymede, но еще более воздушный и прохладный. Сочетание металлических и акватических нот создает эффект кристальной чистоты, дополненный цитрусовыми аккордами для дополнительной легкости.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуClive Christian Crab Apple Blossom

Весеннее цветение яблони сочетается со свежестью соленого морского бриза и мятностью мохито. Легкий, освежающий и одновременно утонченный аромат напоминает теплые весенние дни, когда природа оживает после зимы.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуSpiky Muse Ex Nihilo

Этот аромат - настоящая игра контрастов. В нем сочетаются сладкие ноты клубники и розы, добавляющие женственности, и неожиданная пикантная фисташка, которая придает аромату оригинальности. Он идеально подойдет для смелых и ярких личностей.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуCalda L'Arc

Идеальная ягодная композиция, напоминающая смесь Jo Malone Blackberry & Bay и ZARKOPERFUME Pink Molecule. Изысканный микс шампанского, клубники, личи и черной смородины создает утонченный и элегантный аромат, который подойдет как для романтического свидания, так и для дневной прогулки по городу.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуSensatio Paris Golden Pistachio

Этот аромат - настоящее фисташковое мороженое с каплей рома. Он нежный, сливочный, в меру сладкий и совершенно бесподобный. Если вы любите гурманские ароматы, но не хотите слишком насыщенной сладости, этот вариант станет идеальным выбором.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуDor De Vara Gritti

Когда спелый персик встречается со взбитыми сливками, рождается аромат, который не оставит равнодушных. Его мягкая, бархатистая текстура окутывает кожу теплом и создает ощущение нежности и спокойствия. Это идеальный парфюм для тех, кто ценит комфорт и уют.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуPer Se 27 87

Альдегидная чистота с легким оттенком шелковицы. Этот аромат подчеркивает естественную свежесть кожи, будто после утреннего душа. Его утонченность и легкость делают его идеальным вариантом для тех, кто любит минимализм в парфюмерии.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на веснуPalatine Parfums de Marly

Пудрово-цветочная нежность, где сочетаются фиалка, лаванда, цитрусы и груша. Этот аромат создает ауру утонченности и элегантности, напоминая о классических парижских духах, подчеркивающих женственность и стиль.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на весну

Frederic Malle Acne Studios

Кристально чистый аромат с молекулярными нотами и нежными весенними цветами. Он легкий, словно дуновение ветра, но при этом обладает глубиной, остающейся в памяти. Идеален для тех, кто ищет что-то современное, невесомое и стильное.

10 небанальных и изысканных женских ароматов на весну

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В материале были использованы такие источники - Instagram-страница beauty_trends_ua, Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.

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