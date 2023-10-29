10 найцікавіших образів Меттью Перрі у культовому серіалі "Друзі"

Образи Меттью Перрі в серіалі "Друзі"

Чендлер Бінг, якого зіграв Меттью Перрі, став для багатьох прихильників серіалу улюбленим героєм. Адже жарти Бінга завжди влучні та смішні. Велика кількість глядачів і досі пам'ятають його таким, яким він був у серіалі.

Герой Перрі любив носити широкі сорочки з різними візерунками, а також светри. Певно, візерунки на одязі й стали головною відмінністю Чендлера. Адже його одяг одразу впадає в око і змушує глядача спостерігати за ним.

Образи Меттью Перрі у серіалі "Друзі"

Варто зауважити, що персонаж Чендлер Бінг - вважається найскладнішим, оскільки має багато тонкощів у своєму образі. На цю роль претендувало багато чоловіків, але саме Меттью відтворив цього персонажа ідеально.

І при цьому він, на той момент, ще не був настільки популярним актором, як його колеги, але виконав найскладнішу роль у серіалі.

10 сезонів та неймовірна кількість одягу, яку на себе приміряв Меттью. У кожному з сезонів його персонаж залишається самим собою та особливий стиль Бінга також не змінюється роками.

Як у першому, так і у десятому сезоні можна побачити героя Перрі у сорочках, піджаках та широких светрах з візерунками. Але іноді його образи були непередбачуваними та доволі сміливими, хоч і не завжди зрозумілими глядачу.

Варто додати, що Меттью Перрі став справжньою зіркою після "Друзів". Адже завдяки ролі Чендлера він зміг розкрити свій акторський потенціал та не стати заручником одного образу, як це часто буває в акторів, після багатосезонних проектів та одного амплуа.

Образи Меттью Перрі у серіалі "Друзі"