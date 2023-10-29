"Я розповідаю всім чужі секрети, тому люди люблять мене": 25 цитат Чендлера Бінга з "Друзів"

29 жовтня не стало знаменитого американського актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера у серіалі "Друзі". 54-річного чоловіка було знайдено у ванній у його будинку у Лос-Анджелесі.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найкращі цитати та висловлювання дотепного, повного сарказму і самоіронії легендарного героя актора, без яких неможливо уявити улюблений ситком всіх часів. При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канали Friends, Next of Ken.