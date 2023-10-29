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10 самых интересных образов Мэттью Перри в культовом сериале "Друзья"

Образы Мэттью Перри в сериале "Друзья" (фото: instagram.com/mattyperry4)
Автор: Юлия Любченко

29 октября весь мир узнал, о том, что умер актер Мэттью Перри, который стал звездой сериала "Друзья". Он запомнился многим в роли веселого Чендлера Бинга, примерившего на себя множество образов.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть на 10 самых интересных образов Мэттью Перри в сериале "Друзья".

Образы Мэттью Перри в сериале "Друзья"

Чендлер Бинг, которого сыграл Мэттью Перри, стал для многих поклонников сериала любимым героем. Ведь шутки Бинга всегда меткие и смешные. Большое количество зрителей до сих пор помнят его таким, каким он был в сериале.

Герой Перри любил носить широкие рубашки с разными узорами, а также свитера. Видимо, узоры на одежде и стали главным отличием Чендлера. Ведь его одежда сразу бросается в глаза и заставляет зрителя наблюдать за ним.

Образы Мэттью Перри в сериале "Друзья"

Следует заметить, что персонаж Чендлер Бинг - считается самым сложным, поскольку имеет много тонкостей в своем образе. На эту роль претендовало много мужчин, но именно Мэттью воспроизвел этого персонажа идеально.

И при этом, он на тот момент еще не был столь популярным актером, как его коллеги, но исполнил самую сложную роль в сериале.

10 сезонов и невероятное количество одежды, которое на себя примерил Мэттью. В каждом из сезонов его персонаж остается самим собой и особый стиль Бинга тоже не меняется годами.

Как в первом, так и в десятом сезоне можно увидеть героя Перри в рубашках, пиджаках и широких свитерах с узорами. Но иногда его образы были непредсказуемы и довольно смелыми, хоть и не всегда понятны зрителю.

Стоит добавить, что Мэттью Перри стал настоящей звездой после "Друзей". Ведь благодаря роли Чендлера, он смог раскрыть свой актерский потенциал и не стать заложником одного образа, как это часто бывает у актеров, после многосезонных проектов и одного амплуа.

Образы Мэттью Перри в сериале "Друзья"

Раньше мы писали о 5 ярких ролях Мэттью Перри.

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