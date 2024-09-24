Батюшка, натощак, вибачаюсь. 10 найпоширеніших русизмів, які використовують усі українці

В повсякденному спілкуванні українці часто несвідомо використовують русизми (росіянізми) - слова або вирази, що походять з російської мови. Такі лексичні запозичення часом замінюють автентичні українські відповідники, спотворюючи мовну культуру.

Які росіянізми спотворюють вашу мову та якими українськими словами їх замінити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)/

Вибачаюсь

Одним із найчастіших русизмів є вислів "вибачаюсь", що виник як калька з російського "извиняюсь". В українській мові правильно вживати "перепрошую", "вибачте", "даруйте" чи "пробачте".

Окрім цього, форма "вибачаюсь" має частку "-ся", яка вказує на дію, спрямовану на себе, як у словах "миюся" або "чешуся". Тож той, хто каже "вибачаюсь", ніби просить вибачення сам у себе.

Як всігда

Фраза "як всігда" часто використовується як своєрідний русизм у розмовній українській мові, замінюючи вирази на кшталт "усе гаразд", "нічого нового" або "все як завжди". Вона може нести значення, що все йде як очікувалось, тобто нормально або хоча б стабільно, без особливих змін.

Батюшка

Слово "батюшка" яким часто називають священника, є російським запозиченням. В українській мові правильними відповідниками є "піп" або "панотець ".

Проте через атеїстичну пропаганду в СРСР слово "піп" набуло негативного відтінку, тому сьогодні воно не вживається як звертання до священника. Натомість більш доречними є форми "отець", "панотець" або "отче".

Натощак

Вислів "натощак" часто використовується для опису голодної людини, однак це помилка. Українською правильно казати "натщесерце" або скорочено "натще". Також можна вживати фразу "на порожній шлунок", яка є рівноцінним синонімом.

Стельки

Коли йдеться про знімну вставку у взутті, що розміщується всередині під ступнею, варто використовувати слово "устілка". Слово "стелька" є калькою з російської мови й вважається неправильним у цьому контексті.

Прийняти міри

Фраза "принимать меры" перекладається з російської як "вживати заходів", а не "приймати заходів", що є помилкою. Слово "міра" в українській мові означає одиницю виміру, наприклад, довжини чи ваги, і не має відношення до дій або рішень.

Відносно

Багато людей використовують фразу "я маю думку відносно складного питання", проте слово "відносно" в українській мові вживається лише для вираження порівняння.

Слово "стосовно" правильніше використовувати в значенні "відповідно до чогось". Водночас слово "щодо" має ширше застосування й означає "з приводу чогось" або коли йдеться про когось чи щось.

Адрес

В українській мові слово "адреса" вживається для позначення місця проживання чи місцезнаходження, і воно є іменником жіночого роду. Вживання іменника в чоловічому роді є калькою з російської мови.

В кінці кінців

Ще одна підступна калька з російської - "в конце концов". Варто пам'ятати, що правильно в українській мові вживати фрази "зрештою", "врешті-решт" або "кінець кінцем".

Зйомки

Слово "зйомки" є чужим для української мови. Тому краще використовувати наш, хоча й довший, правильний відповідник - "знімання".

Якщо знову захочеться вжити слово "зйомки", нагадайте собі про такі фрази, як "знімальний майданчик" або "знімальна група".