"Батюшка, натощак, вибачаюсь". 10 самых популярных русизмов, которые используют все украинцы

В повседневном общении украинцы часто бессознательно используют русизмы - слова или выражения, происходящие из русского языка. Такие лексические заимствования иногда заменяют аутентичные украинские соответствия, искажая языковую культуру.

Какие русизмы искажают ваш язык и какими украинскими словами их заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Вибачаюсь"

Одним из самых частых русизмов является выражение "вибачаюсь", возникшее как калька из русского "извиняюсь". В украинском языке правильно употреблять "вибачте", "даруйте", "перепрошую" или "пробачте".

Кроме этого, форма "вибачаюсь" имеет долю "-ся", которая указывает на действие, направленное на себя, как в словах "миюся" или "чешуся". Поэтому тот, кто говорит "вибачаюся", будто просит прощения сам у себя.

"Як всігда"

Фраза "як всігда" часто используется как своеобразный русизм в разговорном украинском языке, заменяя выражения типа "усе гаразд", "нічего нового" или "все як завжди". Она может нести значение, что все идет как ожидалось, то есть нормально или хотя бы стабильно, без особых изменений.

Батюшка

Слово "батюшка", которым часто называют священника, является русским заимствованием. В украинском языке правильными соответствующими являются "піп" или "панотець".

Однако из-за атеистической пропаганды в СССР слово "піп" приобрело отрицательный оттенок, поэтому сегодня оно не употребляется как обращение к священнику. Зато более уместны формы "отець, "панотець" или "отче".

Натощак

Выражение "натощак" часто используется для описания голодного человека, однако это ошибка. На украинском правильно говорить "натщесерце" или сокращенно "натще". Также можно использовать фразу "на порожній шлунок", которая является равноценным синонимом.

Стельки

Когда речь идет о съемной вставке в обуви, которая размещается внутри под ступней, следует использовать слово "устілка". Слово "стелька" является калькой с русского языка и считается неправильным в этом контексте.

"Прийняти міри"

Фраза "принимать меры" переводится с русского как "вживати заходів", а не "приймати міри", что является ошибкой. Слово "міра" в украинском языке означает единицу измерения, например длины или веса, и не имеет отношения к действиям или решениям.

"Відносно"

Многие используют фразу "я маю думку відносно складного питання", однако слово "відносно" в украинском языке употребляется только для выражения сравнения.

Слово "стосовно" правильнее использовать в значении "відповідно до чогось". В то же время слово "щодо" имеет более широкое применение и означает "з приводу чогось" или когда речь идет о ком-то или что-то.

Адрес

В украинском языке слово "адреса" употребляется для обозначения места жительства или местонахождение, и оно является существительным женского рода. Употребление существительного в мужском роде является калькой с русского языка.

"В кінці кінців"

Еще одна коварная калька из русского - "в конце концов". Следует помнить, что правильно в украинском языке употреблять фразы "зрештою", "врешті-решт" или "кінець кінцем".

"Зйомки"

Слово "зйомки" чуждо украинскому языку. Поэтому лучше использовать наше, хотя и более длинное, правильный соответствие - "знімання".

Если снова захочется использовать слово "зйомки", напомните себе о таких фразах, как "знімальний майданчик" или "знімальна група".