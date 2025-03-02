10 лучших женских ароматов, которые обещают весну и нравятся всем

Женские ароматы на весну - это непременный атрибут этого сезона. И какой же образ без изысканного парфюма, который подчеркнет вашу женственность и подарит ощущение легкости?

О 10 лучших женских парфюмах, которые станут вашими верными спутниками этой весной - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Miss Dior Blooming Bouquet - Dior

Концепция аромата остается нетронутой, она создана для достижения главной цели - красоты и счастья. Туалетная вода Miss Dior Blooming Bouquet, это изысканные цветочные объятия, живые и нежные одновременно. Многогранный и спонтанный аромат только что распустившихся бутонов, которые хочется ощущать именно весной.

Контрастный шлейф аромата, с живыми нотами душистого горошка и бергамота, напоминает любовь с первого взгляда. Затем дуэт нот дамасской розы и пиона разворачивается с благородством, как страстная и лучезарная эмоция. Мягкий, легкий аккорд белого мускуса завершает букет этого аромата, рассказывающего историю любви.

Chance Eau Tendre Chanel

Это безусловно хит продаж и бестселлер в мире парфюмерии именно на теплый период. Аромат буквально парит, обволакивая легкой парфюмированной дымкой, богатство звучания которой завораживает. Настоящая ценительница моды и сегодня отдаст свое предпочтение этому парфюму для повседневного использования.

Незабываемый аксессуар - он лучше драгоценностей расскажет о простой роскоши, которая кроется в нем. Терпкая кислинка айвы и горечь грейпфрута в формуле Chance Eau Tendre звучат очень отдаленно и нежно. Более полное звучание раскрывается водным гиацинтом, жасмином и ирисом.

Diptyque Philosykos Eau De Parfum

Парфюм, который точно не "задушит" своим ароматом. Чистый и свежий, как сама весна, воспоминание о греческом лете на горе Пелион, где, чтобы добраться до моря, нужно было пройти через дикую рощу залитых солнцем смоковниц.

Philosykos - это ода этой роще: зеленая свежесть листьев, молочный аромат инжира, подкрепленный древесной плотностью. "Philosykos" с греческого означает "друг/любитель инжира".

Nomade Chloé

Свежий и искрящийся аромат, приглашающий вас отправиться в настоящее путешествие весной. Ноты Личи придают аромату особую экзотическую сладость, звучание нежной Фрезии - ауру женственности, а дубового мха - очаровательную утонченность. Дизайн флакона напоминает культовую версию классического флакона с более светлой бледно-розовой лентой под колпачком.

Zarkoperfume Cloud Collection №3

Этот парфюм прекрасно наполнит вас весной, ведь его аромат - легкий и ненавязчивый.

Оригинальная композиция открывается свежим звучанием мандарина вместе с сочностью датской груши и красных ягод. Затем проявляются теплые озоновые аккорды с цветочной россыпью белых магнолий, темных роз и тюльпанов. Базовыми компонентами парфюма стали древесные ноты сандала и уда, а также оттенки земли, мускуса и мадагаскарской ванили.

Zarkoperfume Cloud Collection №3 принадлежит к линии унисекс. Это позволит вам наслаждаться многогранными переливами аромата вместе со своей второй половинкой.

Hermes Eau de Narcisse Bleu

Весну нельзя представить без нарциссов, а этот аромат от Hermes именно об этом.

Создать парфюм, воплощающий пробуждение природы - задача, подвластная лишь гениальному парфюмеру. Жан-Клод Эллена, мастер модного дома Hermes, в 2013 году представил миру Eau De Narcisse Bleu. Вдохновением для него стали первые дуновения весны, когда зелень и цветы празднуют свое возрождение.

Темно-синий флакон и название, что с итальянского переводится как "голубой нарцисс", уже обещают особые ощущения. Открыв крышку, вы окунетесь в мир, где царит свежесть и нежность.

Loewe Aire Sutileza Eau de Toilette

Этот аромат - настоящее дыхание весны, наполняющее энергией и дарующее ощущение легкости. Доминирующие ноты груши, ландыша и жасмина создают гармоничное сочетание, подчеркивающее женственность и утонченность.

Композиция аромата раскрывается сочными верхними нотами: нежной грушей, ярким калабрийским мандарином и спелой черной смородиной. Сердце аромата наполнено пьянящей магнолией, прохладным жасмином и утонченным ландышем. Базовые ноты дымного гаитянского ветивера и сандала дополнены соблазнительным мускусом, создавая элегантный и спокойный шлейф.

Issey Miyake A Drop D'Issey Essentielle Eau De Parfum

Легкий воздушный парфюм напоминает капли ночной росы, которые испаряются с зеленых листьев после восхода солнца. Он также похож на легкий туман в утреннем лесу, наполненный журчанием ручья, быстрыми шорохами, пением птиц, чудесными сложными запахами деревьев, трав и цветов. Аромат водной свежести, чистоты и природной красоты.

Старт: роскошный аккорд зелени, переливающийся всеми нюансами пышной листвы, мокрой травы и лесной свежести. В сердце дует бриз, полный морских брызг и акватической красоты, его буйный характер смягчает нежная романтическая сирень. Солнце играет с тонким мускусным шлейфом и высвечивает богатые томные ноты магнолии со свойственным ей легким лимонным акцентом.

Maison Margiela (untitled)

Свежая и загадочная туалетная вода. Современная, но в то же время вневременная. Ароматическая композиция парфюмированной воды унисекс Maison Margiela (untitled) идеально подходит как для женщин, так и для мужчин. Свежесть весны как она есть!

Prada Infusion de Iris

Этот аромат создан для женщин, которые не боятся быть собой, для тех, кто привык брать от жизни максимум. Его игривые ноты подчеркивают кокетливый характер, отражая безудержный темперамент и непредсказуемость.

Композиция сочетает в себе древесные и цветочные аккорды, щедро приправленные благородным мускусом, создавая неповторимый и многогранный аромат.

С первых мгновений на коже, парфюм раскрывается калейдоскопом оттенков. Дерзкий цитрус гармонично сплетается с нежностью ириса, а затем, словно легкое облако, окутывает тело загадочный аромат нероли. Белый кедр и насыщенный бензоин добавляют композиции глубины и стойкости.

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