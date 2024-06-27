5 найкращих вправ, які допоможуть отримати тонку талію та підтягнутий живіт

Тонка талія і підтягнуті боки - це не тільки жіночно і красиво, але і корисно для здоров'я. Підтягнути талію і зробити її стрункою можна в домашніх умовах. В цьому допоможуть прості вправи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ця вправа задіє весь організм, підкреслюючи м’язи живота та сприяючи чітко окресленій талії.
Станьте в планку та переконайтесь, що ваше тіло утворює пряму лінію від голови до ніг. Поверніть стегна вбік, опускаючись до підлоги, не дозволяючи їм торкатися. Поверніться у вихідне положення та повторіть з іншого боку. Виконайте три підходи по 15-20 повторень на кожну сторону.
Планка з нахилами (фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
фото: eatthis.com)
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