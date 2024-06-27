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5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот

Какие упражнения помогут уменьшить талию (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тонкая талия и подтянутые бока - это не только женственно и красиво, но и полезно для здоровья. Подтянуть талию и сделать ее стройной можно в домашних условиях. В этом помогут простые упражнения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Планка с наклонами

Это упражнение задействует весь организм, подчеркивая мышцы живота и способствуя четко очерченной талии.

Встаньте в планку и убедитесь, что ваше тело образует прямую линию от головы до ног. Поверните бедра в сторону, опускаясь к полу, не позволяя им прикасаться. Повернитесь в исходное положение и снова повторите. Выполните три подхода по 15-20 повторений на каждую сторону.

Планка с наклонами (фото: eatthis.com)

Поднятие ног

(фото: eatthis.com)

Боковая планка с подъемом бедер

Планка с подъемом бедер (фото: eatthis.com)

"Альпинисты"

(фото: eatthis.com)

Поднятие корпуса

фото: eatthis.com)

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