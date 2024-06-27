5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот
Тонкая талия и подтянутые бока - это не только женственно и красиво, но и полезно для здоровья. Подтянуть талию и сделать ее стройной можно в домашних условиях. В этом помогут простые упражнения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Планка с наклонами
Это упражнение задействует весь организм, подчеркивая мышцы живота и способствуя четко очерченной талии.
Встаньте в планку и убедитесь, что ваше тело образует прямую линию от головы до ног. Поверните бедра в сторону, опускаясь к полу, не позволяя им прикасаться. Повернитесь в исходное положение и снова повторите. Выполните три подхода по 15-20 повторений на каждую сторону.
Планка с наклонами (фото: eatthis.com)
Поднятие ног
Подъемы ног направлены на нижнюю часть пресса, помогая тонизировать и укрепить талию.
Лягте на спину, положив руки под бедра для поддержки. Затем поднимите ноги к верху, держа их прямо. Опустите к земле, не позволяя им прикасаться, затем поднимите их назад. Выполните три подхода по 15-20 подъемов ног.
Поднятие ног (фото: eatthis.com)
Боковая планка с подъемом бедер
Становитесь в положении боковой доски и поставьте локти под плечами. Опускайте и поднимайте бедро к полу, ощущая сокращение мышц. Выполните три подхода по 15-20 подъемов бедра с каждой стороны.
Планка с подъемом бедер (фото: eatthis.com)
"Альпинисты"
Альпинизм - это динамическое упражнение, повышающее частоту сердечных сокращений.
Станьте в положение планки, разместив руки прямо под плечами. Подтяните одно колено к груди, затем поменяйте ноги. Держите ровный темп и выполните четыре подхода по 30 секунд.
"Альпинисты" (фото: eatthis.com)
Поднятие корпуса
Фиксация корпуса завлекает пресс, способствуя четкости стройности.
Лягте на спину и поднимите ноги и верхнюю часть тела от земли. Удерживайте положение от 30 секунд до одной минуты, постепенно увеличивая продолжительность каждого подхода.
Поднятие корпуса (фото: eatthis.com)
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