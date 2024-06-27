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5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот

Четверг 27 июня 2024 20:22
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5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот Какие упражнения помогут уменьшить талию (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тонкая талия и подтянутые бока - это не только женственно и красиво, но и полезно для здоровья. Подтянуть талию и сделать ее стройной можно в домашних условиях. В этом помогут простые упражнения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Планка с наклонами

Это упражнение задействует весь организм, подчеркивая мышцы живота и способствуя четко очерченной талии.

Встаньте в планку и убедитесь, что ваше тело образует прямую линию от головы до ног. Поверните бедра в сторону, опускаясь к полу, не позволяя им прикасаться. Повернитесь в исходное положение и снова повторите. Выполните три подхода по 15-20 повторений на каждую сторону.

5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот

Планка с наклонами (фото: eatthis.com)

Поднятие ног

Подъемы ног направлены на нижнюю часть пресса, помогая тонизировать и укрепить талию.

Лягте на спину, положив руки под бедра для поддержки. Затем поднимите ноги к верху, держа их прямо. Опустите к земле, не позволяя им прикасаться, затем поднимите их назад. Выполните три подхода по 15-20 подъемов ног.

5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот

Поднятие ног (фото: eatthis.com)

Боковая планка с подъемом бедер

Становитесь в положении боковой доски и поставьте локти под плечами. Опускайте и поднимайте бедро к полу, ощущая сокращение мышц. Выполните три подхода по 15-20 подъемов бедра с каждой стороны.

5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый животПланка с подъемом бедер (фото: eatthis.com)

"Альпинисты"

Альпинизм - это динамическое упражнение, повышающее частоту сердечных сокращений.

Станьте в положение планки, разместив руки прямо под плечами. Подтяните одно колено к груди, затем поменяйте ноги. Держите ровный темп и выполните четыре подхода по 30 секунд.5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот

"Альпинисты" (фото: eatthis.com)

Поднятие корпуса

Фиксация корпуса завлекает пресс, способствуя четкости стройности.

Лягте на спину и поднимите ноги и верхнюю часть тела от земли. Удерживайте положение от 30 секунд до одной минуты, постепенно увеличивая продолжительность каждого подхода.5 лучших упражнений, которые помогут получить тонкую талию и подтянутый живот

Поднятие корпуса (фото: eatthis.com)

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