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10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Четвер 09 січня 2025 19:00
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10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу 10 відмінних Android-смартфонів за розумною ціною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Потужний Android-смартфон не обов'язково має коштувати цілий статок. Існує безліч чудових моделей за доступними цінами.

Про 10 найкращих телефонів на Android, які пропонують відмінне поєднання ціни та якості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police, який висвітлює новини та огляди по Android.

Google Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro від Google оснащений 6,3-дюймовим Super Actua OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість збільшена до 3 000 ніт, що робить екран легко читабельним навіть при яскравому сонячному світлі.

Смартфон працює на оновленому чипі Tensor G4, який став більш енергоефективним і менше нагрівається завдяки вбудованій паровій камері для відведення тепла.

Смартфон оснащений останніми ШІ-функціями компанії, включно з Gemini Live - голосовим помічником, з яким можна вести природні діалоги і навіть мозкові штурми.

Pixel 9 Pro обладнаний 50 Мп основним сенсором, 48 Мп телеоб'єктивом з 5-кратним оптичним зумом і 48 Мп ультраширококутною камерою.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Google Pixel 9 Pro (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra - це преміальний смартфон, який пропонує максимум можливостей. Він оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті і чудовим дисплеєм, що робить його одним з найпотужніших пристроїв на ринку.

Galaxy S24 Ultra без проблем справляється з іграми у високих графічних налаштуваннях і дає змогу редагувати відео та фотографії просто на ходу.

Його акумулятор тримає заряд понад 8 годин активного екрану, що особливо цінно для тих, хто часто використовує смартфон протягом довгого робочого дня.

Galaxy S24 Ultra оснащений 6,8-дюймовим Super AMOLED QHD-дисплеєм з яскравістю до 2 600 ніт, що забезпечує чудову видимість на вулиці навіть при яскравому сонці.

Камери S24 Ultra - одні з найкращих на ринку. Цей смартфон підійде тим, хто шукає максимально універсальну камеру, яка справляється з різними сценаріями зйомки.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Android Police)

Google Pixel 8a

Pixel 8a оснащений яскравим OLED-дисплеєм Actua, як у дорожчому Pixel 8. Екран забезпечує високу яскравість і насичені кольори, що рідко зустрічається в смартфонах до 500 доларів.

Смартфон працює на процесорі Tensor G3, який забезпечує високу продуктивність і енергоефективність.

Головна перевага Pixel 8a - це його фото-можливості. Хоча камера не сильно змінилася порівняно з попередніми моделями, вона залишається найкращою у своєму ціновому сегменті.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Google Pixel 8a (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+ - чудовий вибір для тих, хто шукає флагманський смартфон без безлічі компромісів. На відміну від старших моделей з S Pen, Galaxy S24+ пропонує продуктивність рівня флагмана з процесором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті і QHD+ дисплеєм на 300 доларів дешевше, ніж старша модель Ultra.

Незважаючи на поліпшення в галузі штучного інтелекту з новою версією One UI 6.1, смартфон все ще не ідеальний в обробці рухомих об'єктів.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Samsung Galaxy S24+ (фото: Android Police)

OnePlus Open

OnePlus Open оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2, великим об'ємом оперативної пам'яті і потужною батареєю, що забезпечує відмінну продуктивність. Смартфон дивує своєю тонкістю і легкістю - всього 239 грамів у чорному виконанні.

Зовнішній екран має розмір 6,3 дюйма і нагадує стандартний смартфон, а внутрішній екран 7,82 дюйма - один із найкращих серед складних моделей. Він має матовий захист від відблисків, що робить його зручним для використання при будь-якому освітленні.

Камера пристрою, хоча і не така стабільна, як у Pixel 9 Pro, вражає своїми можливостями і приносить задоволення від зйомки.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

OnePlus Open (фото: Android Police)

Motorola Razr+ (2024)

Пристрій оснащений майже безрамковим 4-дюймовим LTPO OLED-екраном з частотою оновлення 165 Гц, що робить його яскравим і плавним. Внутрішній екран з роздільною здатністю 2640 x 1080 і частотою оновлення 165 Гц забезпечує чудову якість зображення і яскравість до 3000 ніт, що дає змогу комфортно використовувати телефон навіть на сонці.

Razr+ працює на Snapdragon 8s Gen 3, оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Незважаючи на відсутність флагманського чіпа Qualcomm, пристрій має достатню потужність для будь-яких завдань. Батареї на 4 000 мА/год вистачає на цілий день роботи.

Смартфон має покращену подвійну камеру з основною камерою на 50 МП (f/1.7) та телефото об'єктив на 50 МП (f/2.0). Покращення помітні порівняно з попередніми моделями, хоча ультраширокий об'єктив цього року був замінений на телефото.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Motorola Razr+ (2024) (фото: Android Police)

OnePlus 12R

Смартфон має стильний дизайн із закругленими скляними краями, а 6,78-дюймовий QHD+ екран - один із найкращих у своєму ціновому сегменті. Яскравість у 1600 ніт відповідає флагманським моделям, а частота оновлення дисплея робить зображення плавним і чітким.

Пристрій оснащений Snapdragon 8 Gen 2, з 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті та підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. Це робить смартфон чудовим вибором для ігор та інших ресурсномістких завдань.

Камера не настільки вражаюча, як у більш дорогих моделей, наприклад, Pixel A-серії. Відсутність фірмового колірного профілю Hasselblad знижує якість знімків.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

OnePlus 12R (фото: Android Police)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 приніс безліч поліпшень порівняно з попередньою моделлю. Зовнішній екран розміром 3,4 дюйма тепер більш функціональний, а основний 6,7-дюймовий AMOLED дисплей став яскравішим і має чудовий вигляд у будь-яких умовах освітлення. Він ідеально підходить для перегляду контенту, ігор та багатозадачності.

Фотографії виходять хорошими в більшості умов освітлення. Покращена продуктивність чипа допомагає зробити знімки якіснішими. Акумулятора вистачає на цілий день використання при середньому навантаженні.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Samsung Galaxy Z Flip 6 (фото: Android Police)

OnePlus 12

OnePlus 12 оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 і яскравим 6,82-дюймовим екраном, який легко конкурує з найкращими дисплеями від Samsung. Дизайн пристрою стильний і вишуканий, хоча заокруглені краї можуть не сподобатися всім користувачам.

В OnePlus 12 знову доступна бездротова зарядка з підтримкою 50W, що забезпечує швидке заряджання. Камера отримала поліпшену передачу кольору від Hasselblad, що дає змогу знімати на смартфон з якістю, порівнянною з OnePlus Open.

Незважаючи на відсутність деяких сучасних стандартів захисту, як-от IP65, OnePlus 12 залишається одним із найкращих флагманів у своєму класі, пропонуючи чудове співвідношення ціни та якості.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

OnePlus 12 (фото: Android Police)

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G - це відмінне рішення для тих, хто хоче отримати хороший Android-досвід без значних витрат. З ціною всього 200 доларів, цей смартфон пропонує масу переваг, не спустошуючи ваш гаманець.

Він оснащений 6,5-дюймовим Super AMOLED екраном з частотою оновлення 90 Гц, який яскравий і контрастний, що ідеально підходить для перегляду контенту та ігор.

Чип Dimensity 6100+ забезпечує чудову роботу в іграх, таких як Genshin Impact, а 4 ГБ ОЗП і можливість розширення пам'яті роблять пристрій зручним для повсякденного використання.

Камери надають прийнятну якість зйомки, а батарея має відмінну тривалість роботи від одного заряду.

10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Samsung Galaxy A15 5G (фото: Android Police)

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