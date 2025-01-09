10 найкращих телефонів на Android не за всі гроші світу

Про 10 найкращих телефонів на Android, які пропонують відмінне поєднання ціни та якості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , який висвітлює новини та огляди по Android.

Google Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro від Google оснащений 6,3-дюймовим Super Actua OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість збільшена до 3 000 ніт, що робить екран легко читабельним навіть при яскравому сонячному світлі.

Смартфон працює на оновленому чипі Tensor G4, який став більш енергоефективним і менше нагрівається завдяки вбудованій паровій камері для відведення тепла.

Смартфон оснащений останніми ШІ-функціями компанії, включно з Gemini Live - голосовим помічником, з яким можна вести природні діалоги і навіть мозкові штурми.

Pixel 9 Pro обладнаний 50 Мп основним сенсором, 48 Мп телеоб'єктивом з 5-кратним оптичним зумом і 48 Мп ультраширококутною камерою.

Google Pixel 9 Pro (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra - це преміальний смартфон, який пропонує максимум можливостей. Він оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті і чудовим дисплеєм, що робить його одним з найпотужніших пристроїв на ринку.

Galaxy S24 Ultra без проблем справляється з іграми у високих графічних налаштуваннях і дає змогу редагувати відео та фотографії просто на ходу.

Його акумулятор тримає заряд понад 8 годин активного екрану, що особливо цінно для тих, хто часто використовує смартфон протягом довгого робочого дня.

Galaxy S24 Ultra оснащений 6,8-дюймовим Super AMOLED QHD-дисплеєм з яскравістю до 2 600 ніт, що забезпечує чудову видимість на вулиці навіть при яскравому сонці.

Камери S24 Ultra - одні з найкращих на ринку. Цей смартфон підійде тим, хто шукає максимально універсальну камеру, яка справляється з різними сценаріями зйомки.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Android Police)

Google Pixel 8a

Pixel 8a оснащений яскравим OLED-дисплеєм Actua, як у дорожчому Pixel 8. Екран забезпечує високу яскравість і насичені кольори, що рідко зустрічається в смартфонах до 500 доларів.

Смартфон працює на процесорі Tensor G3, який забезпечує високу продуктивність і енергоефективність.

Головна перевага Pixel 8a - це його фото-можливості. Хоча камера не сильно змінилася порівняно з попередніми моделями, вона залишається найкращою у своєму ціновому сегменті.

Google Pixel 8a (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+ - чудовий вибір для тих, хто шукає флагманський смартфон без безлічі компромісів. На відміну від старших моделей з S Pen, Galaxy S24+ пропонує продуктивність рівня флагмана з процесором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті і QHD+ дисплеєм на 300 доларів дешевше, ніж старша модель Ultra.

Незважаючи на поліпшення в галузі штучного інтелекту з новою версією One UI 6.1, смартфон все ще не ідеальний в обробці рухомих об'єктів.

Samsung Galaxy S24+ (фото: Android Police)

OnePlus Open

OnePlus Open оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2, великим об'ємом оперативної пам'яті і потужною батареєю, що забезпечує відмінну продуктивність. Смартфон дивує своєю тонкістю і легкістю - всього 239 грамів у чорному виконанні.

Зовнішній екран має розмір 6,3 дюйма і нагадує стандартний смартфон, а внутрішній екран 7,82 дюйма - один із найкращих серед складних моделей. Він має матовий захист від відблисків, що робить його зручним для використання при будь-якому освітленні.

Камера пристрою, хоча і не така стабільна, як у Pixel 9 Pro, вражає своїми можливостями і приносить задоволення від зйомки.

OnePlus Open (фото: Android Police)

Motorola Razr+ (2024)

Пристрій оснащений майже безрамковим 4-дюймовим LTPO OLED-екраном з частотою оновлення 165 Гц, що робить його яскравим і плавним. Внутрішній екран з роздільною здатністю 2640 x 1080 і частотою оновлення 165 Гц забезпечує чудову якість зображення і яскравість до 3000 ніт, що дає змогу комфортно використовувати телефон навіть на сонці.

Razr+ працює на Snapdragon 8s Gen 3, оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Незважаючи на відсутність флагманського чіпа Qualcomm, пристрій має достатню потужність для будь-яких завдань. Батареї на 4 000 мА/год вистачає на цілий день роботи.

Смартфон має покращену подвійну камеру з основною камерою на 50 МП (f/1.7) та телефото об'єктив на 50 МП (f/2.0). Покращення помітні порівняно з попередніми моделями, хоча ультраширокий об'єктив цього року був замінений на телефото.

Motorola Razr+ (2024) (фото: Android Police)

OnePlus 12R

Смартфон має стильний дизайн із закругленими скляними краями, а 6,78-дюймовий QHD+ екран - один із найкращих у своєму ціновому сегменті. Яскравість у 1600 ніт відповідає флагманським моделям, а частота оновлення дисплея робить зображення плавним і чітким.

Пристрій оснащений Snapdragon 8 Gen 2, з 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті та підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. Це робить смартфон чудовим вибором для ігор та інших ресурсномістких завдань.

Камера не настільки вражаюча, як у більш дорогих моделей, наприклад, Pixel A-серії. Відсутність фірмового колірного профілю Hasselblad знижує якість знімків.

OnePlus 12R (фото: Android Police)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 приніс безліч поліпшень порівняно з попередньою моделлю. Зовнішній екран розміром 3,4 дюйма тепер більш функціональний, а основний 6,7-дюймовий AMOLED дисплей став яскравішим і має чудовий вигляд у будь-яких умовах освітлення. Він ідеально підходить для перегляду контенту, ігор та багатозадачності.

Фотографії виходять хорошими в більшості умов освітлення. Покращена продуктивність чипа допомагає зробити знімки якіснішими. Акумулятора вистачає на цілий день використання при середньому навантаженні.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (фото: Android Police)

OnePlus 12

OnePlus 12 оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 і яскравим 6,82-дюймовим екраном, який легко конкурує з найкращими дисплеями від Samsung. Дизайн пристрою стильний і вишуканий, хоча заокруглені краї можуть не сподобатися всім користувачам.

В OnePlus 12 знову доступна бездротова зарядка з підтримкою 50W, що забезпечує швидке заряджання. Камера отримала поліпшену передачу кольору від Hasselblad, що дає змогу знімати на смартфон з якістю, порівнянною з OnePlus Open.

Незважаючи на відсутність деяких сучасних стандартів захисту, як-от IP65, OnePlus 12 залишається одним із найкращих флагманів у своєму класі, пропонуючи чудове співвідношення ціни та якості.

OnePlus 12 (фото: Android Police)

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G - це відмінне рішення для тих, хто хоче отримати хороший Android-досвід без значних витрат. З ціною всього 200 доларів, цей смартфон пропонує масу переваг, не спустошуючи ваш гаманець.

Він оснащений 6,5-дюймовим Super AMOLED екраном з частотою оновлення 90 Гц, який яскравий і контрастний, що ідеально підходить для перегляду контенту та ігор.

Чип Dimensity 6100+ забезпечує чудову роботу в іграх, таких як Genshin Impact, а 4 ГБ ОЗП і можливість розширення пам'яті роблять пристрій зручним для повсякденного використання.

Камери надають прийнятну якість зйомки, а батарея має відмінну тривалість роботи від одного заряду.

Samsung Galaxy A15 5G (фото: Android Police)