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10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Четверг 09 января 2025 19:00
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10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира 10 отличных Android-смартфонов по разумной цене (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Мощный Android-смартфон не обязательно должен стоить целое состояние. Существует множество отличных моделей по доступным ценам.

Про 10 лучших телефонов на Android, которые предлагают отличное сочетание цены и качества, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police, который освещает новости и обзоры по Android.

Google Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro от Google оснащен 6,3-дюймовым Super Actua OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость увеличена до 3 000 нит, что делает экран легко читаемым даже при ярком солнечном свете.

Смартфон работает на обновленном чипе Tensor G4, который стал более энергоэффективным и меньше нагревается благодаря встроенной паровой камере для отвода тепла.

Смартфон оснащен последними ИИ-функциями компании, включая Gemini Live - голосового помощника, с которым можно вести естественные диалоги и даже мозговые штурмы.

Pixel 9 Pro оборудован 50 Мп основным сенсором, 48 Мп телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 48 Мп ультраширокоугольной камерой.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Google Pixel 9 Pro (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra - это премиальный смартфон, который предлагает максимум возможностей. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и великолепным дисплеем, что делает его одним из самых мощных устройств на рынке.

Galaxy S24 Ultra без проблем справляется с играми в высоких графических настройках и позволяет редактировать видео и фотографии прямо на ходу.

Его аккумулятор держит заряд более 8 часов активного экрана, что особенно ценно для тех, кто часто использует смартфон в течение долгого рабочего дня.

Galaxy S24 Ultra оснащён 6,8-дюймовым Super AMOLED QHD-дисплеем с яркостью до 2 600 нит, что обеспечивает отличную видимость на улице даже при ярком солнце.

Камеры S24 Ultra - одни из лучших на рынке. Этот смартфон подойдет тем, кто ищет максимально универсальную камеру, которая справляется с различными сценариями съемки.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Android Police)

Google Pixel 8a

Pixel 8a оснащен ярким OLED-дисплеем Actua, как в более дорогом Pixel 8. Экран обеспечивает высокую яркость и насыщенные цвета, что редко встречается в смартфонах до 500 долларов.

Смартфон работает на процессоре Tensor G3, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

Главное преимущество Pixel 8a - это его фото-возможности. Хотя камера не сильно изменилась по сравнению с предыдущими моделями, она остается лучшей в своем ценовом сегменте.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Google Pixel 8a (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+ - отличный выбор для тех, кто ищет флагманский смартфон без множества компромиссов. В отличие от старших моделей с S Pen, Galaxy S24+ предлагает производительность уровня флагмана с процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и QHD+ дисплеем на 300 долларов дешевле, чем старшая модель Ultra.

Несмотря на улучшения в области искусственного интеллекта с новой версией One UI 6.1, смартфон все еще не идеален в обработке движущихся объектов.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Samsung Galaxy S24+ (фото: Android Police)

OnePlus Open

OnePlus Open оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, большим объемом оперативной памяти и мощной батареей, обеспечивающей отличную производительность. Смартфон удивляет своей тонкостью и легкостью - всего 239 граммов в черном исполнении.

Внешний экран имеет размер 6,3 дюйма и напоминает стандартный смартфон, а внутренний экран 7,82 дюйма - один из лучших среди складных моделей. Он обладает матовой защитой от бликов, что делает его удобным для использования при любом освещении.

Камера устройства, хотя и не так стабильна, как у Pixel 9 Pro, впечатляет своими возможностями и приносит удовольствие от съемки.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

OnePlus Open (фото: Android Police)

Motorola Razr+ (2024)

Устройство оснащено почти безрамочным 4-дюймовым LTPO OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, что делает его ярким и плавным. Внутренний экран с разрешением 2640 x 1080 и частотой обновления 165 Гц обеспечивает отличное качество изображения и яркость до 3000 нит, что позволяет комфортно использовать телефон даже на солнце.

Razr+ работает на Snapdragon 8s Gen 3, оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Несмотря на отсутствие флагманского чипа Qualcomm, устройство обладает достаточной мощностью для любых задач. Батареи на 4 000 мА/ч хватает на целый день работы.

Смартфон имеет улучшенню двойнаую камеру с основной камерой на 50 МП (f/1.7) и телефото объектив на 50 МП (f/2.0). Улучшения заметны по сравнению с предыдущими моделями, хотя ультраширокий объектив в этом году был заменен на телефото.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Motorola Razr+ (2024) (фото: Android Police)

OnePlus 12R

Смартфон имеет стильный дизайн с закругленными стеклянными краями, а 6,78-дюймовый QHD+ экран - один из лучших в своем ценовом сегменте. Яркость в 1600 нит соответствует флагманским моделям, а частота обновления дисплея делает изображение плавным и четким.

Устройство оснащено Snapdragon 8 Gen 2, с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Это делает смартфон отличным выбором для игр и других ресурсоемких задач.

Камера не столь впечатляющая, как у более дорогих моделей, например, Pixel A-серии. Отсутствие фирменного цветового профиля Hasselblad снижает качество снимков.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

OnePlus 12R (фото: Android Police)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 принес множество улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Внешний экран размером 3,4 дюйма теперь более функционален, а основной 6,7-дюймовый AMOLED дисплей стал ярче и выглядит великолепно в любых условиях освещения. Он идеально подходит для просмотра контента, игр и многозадачности.

Фотографии получаются хорошими в большинстве условий освещения. Улучшенная производительность чипа помогает сделать снимки качественнее. Аккумулятора хватает на целый день использования при средней нагрузке.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Samsung Galaxy Z Flip 6 (фото: Android Police)

OnePlus 12

OnePlus 12 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и ярким 6,82-дюймовым экраном, который легко конкурирует с лучшими дисплеями от Samsung. Дизайн устройства стильный и изысканный, хотя закругленные края могут не понравиться всем пользователям.

В OnePlus 12 снова доступна беспроводная зарядка с поддержкой 50W, что обеспечивает быструю зарядку. Камера получила улучшенную цветопередачу от Hasselblad, что позволяет снимать на смартфон с качеством, сравнимым с OnePlus Open.

Несмотря на отсутствие некоторых современных стандартов защиты, таких как IP65, OnePlus 12 остается одним из лучших флагманов в своем классе, предлагая отличное соотношение цены и качества.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

OnePlus 12 (фото: Android Police)

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G - это отличное решение для тех, кто хочет получить хороший Android-опыт без значительных затрат. С ценой всего 200 долларов, этот смартфон предлагает массу преимуществ, не опустошая ваш кошелек.

Он оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц, который яркий и контрастный, что идеально подходит для просмотра контента и игр.

Чип Dimensity 6100+ обеспечивает отличную работу в играх, таких как Genshin Impact, а 4 ГБ ОЗУ и возможность расширения памяти делают устройство удобным для повседневного использования.

Камеры предоставляют приемлемое качество съемки, а батарея обладает отличной продолжительностью работы от одного заряда.

10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Samsung Galaxy A15 5G (фото: Android Police)

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