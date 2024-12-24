Який телефон Android став найкращим у 2024 році: результати вражають

У 2024 році на ринку Android-смартфонів відбулося чимало цікавих подій, і тепер настав час підбити підсумки. Після ретельного голосування серед шанувальників технологій було обрано найкращий телефон Android.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google і Android 9to5Google .

Після проведення голосування, організованого виданням 9to5Google, було визначено явного переможця в категорії "Найкращий Android-смартфон 2024 року".

Очікувано, смартфони із серії Pixel 9 посіли лідируючі позиції, отримавши звання "Найкращого Android-смартфона 2024 року".

Pixel 9 Pro у новому форм-факторі виявився переможцем, лише трохи обігнавши великий Pixel 9 Pro XL. Компактний флагман Pixel, перший такого розміру з часів Pixel 5, заслужив високу оцінку.

Серія Pixel 9 загалом отримала широке визнання, що не дивно, враховуючи часту увагу до продукції Google. Більше половини всіх голосів було віддано цим моделям:

Pixel 9 - 6,89 відсотків

Pixel 9 Pro - 23,78 відсотка

Pixel 9 Pro XL - 22,07 відсотка

Pixel 9 Pro Fold - 2,99 відсотка

Лінійка Pixel 9 (фото: 9to5Google)

Несподіваним результатом стала активна участь фанатів Sony Xperia, які забезпечили Xperia 1 VI третє місце в рейтингу найкращих Android-смартфонів 2024 року з більш ніж 12 відсотків голосів. Основна претензія до Xperia полягає в тому, що смартфони Sony отримують недостатню увагу в маркетингу як до, так і після запуску.

Цей смартфон - один з небагатьох Android-пристроїв, що зберегли 3,5-мм роз'єм для навушників, розширення пам'яті microSD та інші функції, які багато виробників відмовилися використовувати багато років тому.

Це воістину ентузіастський телефон, який заслуговує на місце серед найкращих пристроїв року за увагу до своєї аудиторії.

Цього вистачило, щоб випередити Galaxy S24 Ultra, який також був сильним кандидатом на звання найкращого Android-смартфона 2024 року. Флагман Samsung отримав лише 11,53 відсотків голосів.

На п'ятому місці опинився OnePlus 12 з 4,63 відсотка голосів. Розрив доволі значний, і на вершині опинилося лише чотири основні претенденти.

Найнижчий рейтинг мав Xiaomi Mix Fold 4. Цей складаний смартфон отримав лише 0,02 відсотка, що, втім, зрозуміло, оскільки він доступний тільки в Китаї.