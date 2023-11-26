10 найкращих мультфільмів з новорічною атмосферою для родинного перегляду

Полярний експрес

Дивовижна історія про хлопчика, що сумнівається в існуванні Санта-Клауса, але потрапивши на таємничий "Полярний експрес", що прямує до Північного Полюса, він залишає позаду всі свої сумніви.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Вартові легенд

Мультфільм, який показує, що Санта Клаус, Зубна Фея, Великодній Кролик та Сніговик справжній спецзагін, на плечах якого рятування свята.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Снігові пригоди Солана і Людвіга

Веселий і цікавий Солан і його друг песиміст і меланхолік Людвіг живуть у маленькому селі разом з винахідником Реодором Фельгеном. Спокійне життя героїв затьмарює лише одне - напередодні Різдва у селі досі не випав сніг. Реодор, бажаючи порадувати друзів, створює найпотужнішу у світі снігову гармату. Але, на жаль, є людина, яка хоче використати машину в корисливих цілях.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Крижане серце

Що б звільнити себе і своє королівство від кайданів льоду своєї сестри Ельзи, Снігової Королеви, Анна вирушає в грандіозну подорож, де зустрічає сніговика Олафа, що стає її вірним другом і разом з ним вона має дістатися до Снігової королеви.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Ніко. Шлях до зірок

Молодий олень Ніко бачить сон, у якому його батько - один з летючих оленів Санта Клауса. Попри страждання від серйозного запаморочення, він тікає зі свого будинку, щоб взяти літні уроки в його друга, незграбної білки-летяги Юлії. Незабаром після цього, Ніко і Юлія довідаються, що Санта і його північний олень перебувають у серйозній небезпеці.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Грінч

Історія про Грінча, що не любить Різдво і завжди намагається його зірвати. Проте цього разу щось пішло не за його планом.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Клаус

Молодого листоношу відправляють на роботу в засніжене село з доволі недружніми й негостинними жителями. Там він зустрічає творця іграшок, який живе у власному світі, але на диво, між ними зав’язується незвичайна дружба.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Місія "Різдвяний порятунок"

Ми давно вже все знаємо про Санту Клауса, незрозуміло тільки, як він встигає все і всюди. Відповідь може бути лише одна - десь на Північному полюсі, має бути величезний технологічний центр, де ельфи розробляють сценарій Різдва та на автоматизованому виробництві готують свято. Страшно подумати, що станеться, якщо система дасть збій.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Різдвяна історія

Це вікторіанська повчальна історія про старого жорстокого скупердяя Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж - фінансист, який присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, крім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)

Красуня і чудовисько: Чарівне Різдво

Любов Белль до Чудовиська змінила все навколо і тепер усі зачаровані предмети в замку знову стали людьми, навіть маленький Чіп, що колись був лише чашечкою. У своє перше Різдво, яке Чіп зустрічає не як філіжанка, а як хлопчик, він просить маму розповісти, що ж насправді сталося в замку минулим Різдвом.

Найкращі новорічні мультики (фото: Кіноріум)