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10 лучших мультфильмов с новогодней атмосферой для семейного просмотра

Лучшие новогодние мультики (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Новогодние мультфильмы - это нечто особенное, ведь именно они придают нам чудеса, показывают важные вещи, которые нужно ценить и создают праздничную атмосферу.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 10 интересных мультфильмов с новогодней атмосферой для семейного просмотра и с удовольствием делится им с вами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Полярный экспресс

Удивительная история о сомневающемся в существовании Санта-Клауса мальчике, но попав на таинственный "Полярный экспресс", направляющийся к Северному Полюсу, он оставляет позади все свои сомнения.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Часовые легенд

Мультфильм показывает, что Санта Клаус, Зубная Фея, Пасхальный Кролик и Снеговик настоящий спецотряд, на плечах которого спасение праздника.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Снежные приключения Солана и Людвига

Веселый и интересный Солан и его друг пессимист и меланхолик Людвиг живут в маленькой деревне вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Спокойная жизнь героев омрачает только одно - в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал снег. Реодор, желая обрадовать друзей, создает самую мощную в мире снежную пушку. Но, к сожалению, есть человек, желающий использовать машину в корыстных целях.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Ледяное сердце

Что бы освободить себя и свое королевство от оков льда своей сестры Эльзы, Снежной Королевы, Анна отправляется в грандиозное путешествие, где встречает снеговика Олафа, становящегося ее верным другом и вместе с ним она должна добраться до Снежной королевы.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Нико. Путь к звездам

Молодой олень Нико видит сон, в котором его отец - один из летучих оленей Санта Клауса. Несмотря на страдание от серьезного головокружения, он убегает из своего дома, чтобы взять летние уроки у его друга, неуклюжей белки-летяги Юлии. Вскоре после этого Нико и Юлия узнают, что Санта и его северный олень находятся в серьезной опасности.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Гринч

История о Гринче, не любящем Рождество и всегда пытающегося его сорвать. Однако в этот раз что-то пошло не по его плану.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Клаус

Молодого почтальона отправляют на работу в заснеженное село с довольно недружественными и негостеприимными жителями. Там он встречает создателя игрушек, живущего в собственном мире, но удивительно, между ними завязывается необычная дружба.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Миссия "Рождественское спасение"

Мы давно уже все знаем о Санте Клаусе, непонятно только, как он успевает все и всюду. Ответ может быть только один - где-то на Северном полюсе, должен быть огромный технологический центр, где эльфы разрабатывают сценарий Рождества и на автоматизированном производстве готовят праздник. Страшно подумать, что произойдет, если система даст сбой.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Рождественская история

Это викторианская поучительная история о старом жестоком скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж - финансист, посвятивший всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Красавица и чудовище: Волшебное Рождество

Любовь Белль к Чудовищу изменила все вокруг и теперь все зачарованные предметы в замке снова стали людьми, даже маленький Чип, когда-то являвшийся чашечкой. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же произошло в замке прошлым Рождеством.

Лучшие новогодние мультики (фото: Кинориум)

Раньше мы рассказывали о 7 волшебных песнях о зиме и праздниках.

Также читайте наш материал о 5 атмосферных фильмах для уставших от "Сам дома".

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