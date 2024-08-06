10 кращих комп'ютерних ігор-стратегій у 2024 році

Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer 3, заключення трилогії Warhammer від Creative Assembly, також є дивним і експериментальним, дозволяючи гравцям залишати традиційну пісочницю Total War кожні 30 ходів, щоб вирушити в подорож Царством Хаосу.

Кампанія виявилася неоднозначною, але для тих, хто більше зацікавлений у звичайній пісочниці, завжди є Immortal Empires.

Доступний як безкоштовний DLC для всіх, хто володіє всіма трьома іграми, ця мега-кампанія протиставляє один одному кожну фракцію та легендарного лорда у всій трилогії на величезній карті.

У 2024 році це означає, що ви зможете вплинути на глобальний конфлікт за участю майже 300 фракцій.

Хоча 2023 був важким для серії через підвищення цін і розчарував співтовариство DLC Shadows of Change, 2024 показує гру в набагато кращому стані завдяки блискучому DLC Thrones of Decay.

Total War: Warhammer 3 (фото: Sega )

Crusader Kings 3

Crusader Kings 3, найкраща стратегічна гра 2020 року. Це величезна рольова гра з грандіозною стратегією, більш відполірована і цілісніша, ніж поважний CK2, і до того ж набагато приємніша для очей.

На перший погляд може здатися, що вона надто знайома, але ще більший акцент на рольову гру та симуляцію способу життя середньовічних дворян, а також великий набір нових і переосмислених функцій роблять її вартою того, щоб перейти на останню версію.

CK3 - це безперервний оповідач, що підтримується незліченними складними системами, з якими хочеться возитися і налаштовувати. Ознайомитися з ним цього разу, на щастя, значно простіше завдяки корисній системі вкладених підказок та великій кількості керівництва.

І вся ця мильна династична драма просто чудово тече, захоплюючи вас за собою. Ви можете блукати по життю без будь-якого великого плану і все одно виявитися втягнутим у незліченні інтриги, війни та побачення.

Crusader Kings 3 (фото: Paradox Interactive)

Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms, остання історична частина серії, бере кілька ідей від Warhammer, представляючи нам масштабну китайську громадянську війну, яку підживлюють її унікальні персонажі як на полі бою, так і за його межами.

Кожен з них є частиною складної мережі відносин, яка впливає на все, від дипломатії до бойових дій, і подібно до своїх колег з Warhammer, вони всі є надлюдськими воїнами.

Це здається стрибком для серії, таким самим, як і перша Rome, привносячи з собою деякі фундаментальні зміни в роботу дипломатії, торгівлі та бою.

Боротьба за Китай також створює захоплюючу кампанію з динамізмом, якого ми раніше не бачили в Total War. З моменту запуску гра також отримала кілька відмінних DLC, включаючи новий формат, який представляє історичні закладки, що розширюють події тієї епохи.

Total War: Three Kingdoms (фото: Sega)

Europa Universalis 4

Europa Universalis 4 - це довгограюча флагманська стратегічна гра від Paradox, яка ставить вас на чолі нації з кінця Середньовіччя аж до 1800-х років. Як головний бос ви визначаєте політичну стратегію, втручаєтеся в економіку, командуєте арміями і створюєте імперію.

Від початку Europa Universalis 4 дозволяє вам почати змінювати історію. Можливо, Англія зруйнує Францію у Сторічній війні та побудує величезну континентальну імперію.

Можливо, ірокези переможуть європейських колоністів, збудують кораблі і ввійдуть у Старий Світ. Це величезна, складна гра, яка завдяки рокам розширень продовжує зростати. Іноді важко зрозуміти симуляцію, але варто поринути і подивитися, куди вас приведе альтернативна історія.

Europa Universalis 4 (фото: Paradox Interactive)

Civilization 6

Найбільша зміна цього разу - система районів, яка розставляє міста таким чином, як її попередник розставляв армії. Міста тепер являють собою розростаючі утворення, повні спеціалізованих зон, які змушують вас дійсно думати про майбутнє при освоєнні тайлів.

Доповнення додали ще кілька нових елементів, які дуже вітаються, але не роблять революцію у поважній серії. Вони вводять концепцію Золотих та Темних століть, даючи вам бонуси та штрафи в залежності від розвитку цивілізації протягом років, а також зміна клімату та екологічні катастрофи. Це далекоглядний, сучасний Civ.

Civilization 6 (фото: PC Gamer)

Company of Heroes 3

Дві кампанії, чотири фракції, 14 багатокористувацьких карт - і це тільки на старті. Ймовірно, вона зростатиме далі.

Покрокова кампанія все ще може запропонувати багато, але ви дійсно граєте в неї заради виняткових, вибухових та різноманітних битв у реальному часі.

По всій Італії та Північній Африці - у більш традиційній, лінійній кампанії - у вас є абсурдна кількість юнітів для гри, і кожна компанія може вплинути на тактику, яку ви використовуєте для перемоги.

Company of Heroes 3 (фото: Sega)

Warcraft 3

Сьогодні Warcraft 3 найбільш відомий як відправна точка для всього жанру MOBA, але вона також є винахідливою та амбітною стратегічною грою сама по собі, яка вивела жанр за рамки анонімних маленьких спрайтів та у царство кінематографічної фантастики.

Піонерське включення елементів RPG у вигляді героїв та нейтральних монстрів додає рівень глибини окремих юнітів, який відсутній у його науково-фантастичному побратимі StarCraft. Велика кампанія пропонує фентезійну історію, яка, хоч і не нова, ретельно й захоплююче виконана.

Warcraft 3 (фото: Blizzard)

Hearts of Iron 4

Hearts of Iron 4 - це гібрид гранд-стратегії та військової гри, однаково комфортний як у логістиці та точних бойових планах, так і в дипломатії та пісочниці дивностей.

Формально гра про Другу світову війну, вона дозволяє відкинути історію, коли захочете. Бажаєте завоювати світ комуністичною Великою Британією? Наважуйтеся. Можливо, Німеччина буде вибита з війни рано, і Італія візьме кермо влади.

Ви можете продовжувати гру скільки завгодно, розтягуючи Другу світову на 50-ті чи 60-ті роки. З додатками гра розширює морські битви, шпигунство та інші функції, даючи вам контроль практично над усіма аспектами війни.

Hearts of Iron 4 (фото: Paradox Interactive)

Steel Division: Normandy 44

Steel Division: Normandy 44 черпає натхнення із виняткової серії Wargame від Eugen Systems, поєднуючи в собі цей піджанр з масою переваг RTS. Normandy 44 повертає нас у Другу світову війну і розриває Францію на частини своїми грандіозними битвами.

У грі присутні вибухові бої, але з приголомшливим масштабом та додатковими складнощами, починаючи від механіки придушення та закінчуючи моральним духом та тактикою шоку.

Steel Division 2 привносить деякі покращення, але, на жаль, одиночна кампанія не зовсім вражає. Однак у багатокористувацькому режимі гра досить хороша.

І якщо сеттинг Другої світової війни не ваш улюблений, то більш стара серія Wargame все ще є найкращим з обох світів RTS і варгеймінгу, тому їх безперечно варто спробувати.

Steel Division: Normandy 44 (фото: Paradox Interactive)

Crusader Kings 2: A Game of Thrones

Crusader Kings 2 практично ідеальна платформа для стратегічної гри по "Грі престолів". Вона сповнена інтриг, дворян, які воюють, і божевільних монархів, що розривають королівства на частини.

Це не означає, що творці моду "Гра престолів" для CK2 не внесли безліч змін. Це суттєва переробка, яка виходить за рамки зміни карти та присвоєння людям відповідних імен.

Наприклад, основна увага приділяється одному трону, за який усі борються, тому структуру гри було змінено, щоб відповідати сеттингу. Мод також ввів кілька систем раніше за Paradox, включаючи можливість персонажів битися на дуелях. Жодна офіційна гра не змогла передати атмосферу книг чи серіалу так само добре, як цей мод.

Crusader Kings 2: A Game of Thrones (фото: Paradox)