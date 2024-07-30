14 найкращих шутерів, в які варто пограти сьогодні

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт GamesRadar+ , присвячений комп'ютерним іграм, розповідає про 14 найкращих шутерів, які обов'язково варто спробувати кожному любителю ігор.

Destiny 2

Розробник: Bungie

Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Ніхто не очікував, що Destiny 2 буде настільки гарною. Гра еволюціонує, беручи ідею MMOFPS першої гри та створюючи навколо неї абсолютно новий, багатший, глибокий та широкий досвід.

Зі спрощеного, оптимізованого системою прокачування, - від сюжетних побічних завдань до багатоступінчастих екзотичних квестів, полювання за скарбами та тактично переробленого PvP-режиму Crucible - все, що ви хочете робити, як би ви не грали, просуватиме вас вперед.

У грі також є набагато вільніший підхід до спорядження, додатково посилений більш креативним та виразним дизайном зброї.

Ще краще, з появою Destiny 2 New Light ви можете отримати доступ до багатьох дій безкоштовно, в той час, як віддані фанати можуть заплатити за The Witch Queen: найкраще розширення Destiny з будь-коли створених.

Destiny 2 (фото: GamesRadar+)

Call of Duty: Warzone

Розробник: Infinite Ward, Raven Software

Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Мабуть, найкраща з найкращих королівських битв. Протягом багатьох років три гри мали монополію на жанр: Fortnite, PUBG: Battlegrounds та Apex Legends. Але Call of Duty: Warzone підірвала його, перетворивши кожен елемент жанру на щось захоплююче та доступне.

Коли ви вмираєте в грі, у вас є один шанс відродитися, перемігши іншого мертвого супротивника в бою віч-на-віч. Ви отримуєте гроші за виконання контрактів, розкиданих по карті, полювання на ворогів, пошук скринь або захист області.

Потім йдуть старі, комфортні речі: зона гри, що постійно стискається, бездоганна система пінгу для позначення предметів для ваших товаришів по команді і транспортні засоби для перевезення вас у віддалені кола.

Ви можете грати поодинці, але справжні веселощі починаються, коли ви стрибаєте з друзями в дуети, тріо або навіть хаотичний режим загону з чотирьох солдатів.

Call of Duty: Warzone (фото: GamesRadar+)

Half-Life: Alyx

Розробник: Valve

Платформа: PC

Якби VR-шоломи видавали при народженні, є шанс, що Half-Life: Alyx стала б улюбленим шутером усіх часів.

Це не тільки одна з найкращих VR-ігор на ринку, а й управління стріляниною змушує вас відчути себе зіркою власного бойовика.

Half-Life: Alyx (фото: GamesRadar+)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Розробник: Ubisoft

Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Rainbow Six Siege став однією з найкращих ігор серії Tom Clancy, поєднуючи в собі інтенсивність та реграбельність Counter-Strike з унікальними здібностями та індивідуальністю Overwatch.

Справжньою зіркою Siege є вражаюча руйнівність оточення: стіни та стелі можуть бути знищені, тому вам потрібно розумно вибирати, які фланги прикривати та які стіни зміцнювати, щоб ніхто не прорвався крізь них за допомогою розпеченого термітного заряду.

Ви і ваші товариші по команді вибираєте з безлічі висококваліфікованих оперативників, кожен з яких має свої особливі навички, які можуть доповнювати один одного для створення надійного складу команди, хоча ваше вміння ховатися і прицілюватися найважливіше.

Кожен раунд стає тактичною, неймовірно напруженою грою у кішки-мишки, коли одна команда захищає мету, а противники намагаються розвідати небезпеку та вижити під час прориву.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (фото: GamesRadar+)

Black Mesa

Розробник: Crowbar Collective

Платформа: PC

Black Mesa - це повна переробка, яка переносить одного з найбільших шутерів і одного з найбільших протагоністів Гордона Фрімена в сучасну епоху.

Все, що ви любите у Half-Life, залишається. Ви стрілятимете у зомбі-хедкрабів, інопланетних монстрів та солдатів-людей з цілого арсеналу зброї, від потужного дробовика до прототипного енергетичного пістолета Gluon Gun, який за секунди розплавляє ворогів.

В оригінальному Half-Life локація Xen була неживою. Тут вона сповнена фарб, і кожен скелястий камінь та химерний пучок рослин перебудований з нуля. Вона набагато більша і відчувається як зовсім інша гра.

Black Mesa (фото: GamesRadar+)

Apex Legends

Розробник: Respawn Entertainment

Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS, Nintendo Switch

Королівська битва для тих, хто хоче рухатися швидше. Ваш рух так само важливий, як і прицілювання в Apex Legends: ви можете займатися паркуром, дертися по уступах і ковзати вниз по пагорбах, борючись за вигідну позицію.

Класи персонажів та його здібності роблять шутер унікальним у жанрі. Один герой може бачити сліди ворожих кроків, інший створює портали, а третій може клонувати себе, щоб обдурити супротивників.

У загоні з трьох людей, навіщо гра і була задумана, ви можете винахідливо комбінувати ці здібності, щоб перехитрити ворожі команди.

Дві карти яскраві та різноманітні, з безліччю способів зайняти висоту, а Respawn постійно оновлює формулу з новою зброєю та героями.

Apex Legends (фото: GamesRadar+)

Metro Exodus

Розробник: 4A Games

Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Серія Metro відома поєднанням стелсу та стрілянини в переважних умовах, заповнених ненаситними мутантами, які бажають вирвати вам горло. Exodus побудований на тій же ДНК, але досягає нового рівня полірування та амбіцій.

З першої місії ви відправляєтеся поїздом через дику місцевість, зупиняючись у пустельних містах, снігових тундрах та військових базах, кожна з яких сповнена секретів для пошуку та ворогів для знищення.

Ви виконуєте місії поодинці, і відхід від безпеки вашої групи викликає нервозність. На щастя, у вас є арсенал винахідливої, покращуваної зброї, щоб захистити себе, від арбалетів до револьверів.

Повернувшись на поїзд, ви познайомитеся із чарівним складом, який змусить вас щиро дбати про долю головного героя.

Metro Exodus (фото: GamesRadar+)

Counter Strike 2

Розробник: Valve

Платформа: PC

Counter-Strike: Global Offensive довгий час був однією з найкращих ігор Steam, і його відключення завжди було ризикованим кроком для розробника Valve. Студія замінила свій довготривалий FPS на Counter-Strike 2, безкоштовний шутер, який привносить свіжий погляд на добре відпрацьовані основи.

Хоча дія неймовірно знайома, немає сумнівів, що CS2 залишається одним із найкращих змагальних аренних шутерів.

Counter Strike 2 (фото: GamesRadar+)

Wolfenstein 2: New Colossus

Розробник: MachineGames

Платформи: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Цей симулятор вбивства розумніший, ніж здається. Зброя величезна, гучна і перетворює членів Третього рейху на криваве місиво, і чим більше куль ви випускаєте, тим краще.

Можливість використовувати дві зброї одночасно робить New Colossus відмінним від інших старих шутерів. Але найвражаюче - це сюжет.

Ви дізнаєтеся про зламаного героя серії BJ Бласковіце більше, ніж будь-коли раніше, завдяки історії походження, яка не боїться занурюватися в темряву, а талановитий акторський склад якимось чином примудряється розповісти історію, яка крутиться між серйозним та абсурдним.

Цей тайтл обов'язково потрібно спробувати, коли йдеться про найкращі FPS ігри.

Wolfenstein 2: New Colossus (фото: GamesRadar+)

Counter-Strike: Global Offensive

Розробник: Valve

Платформи: PC, PS3, Xbox One

З моменту свого дебюту як масштабного мода для Half-Life, серія Counter-Strike постійно залишається на вершині змагальної стрілялки.

CS:GO - це гра, яка тримає в напрузі: немає відроджень під час раундів, тому після смерті все, що ви можете зробити, це спостерігати і з тривогою сподіватися, що ваша команда успішно закладе/розмінує бомбу або врятує/утримає заручників.

Кожна карта ретельно опрацьована, щоб дозволити безліч тактик, а ретельно змодельована зброя у вашому великому арсеналі має тонкощі у скорострільності та віддачі.

Counter-Strike: Global Offensive (фото: GamesRadar+)

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Розробник: Raven Software

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Коли йдеться про кращі ігри Call of Duty, ця гра має кращу кампанію з будь-коли створених. Витягнувши серію з кривавих окопів Другої світової війни, Modern Warfare знову оживила гіганта FPS з ідеально вивіреною кампанією, яку з тих пір копіювали незліченні військові шутери.

Вибивання дверей із культовим капітаном Прайсом під час захоплюючої інфільтрації танка під дощем. Спостереження з жахом, як ваш персонаж випаровується від маленького ядерного гриба. Затамувавши подих, пробиратися по трав'янистих полях та порожніх ігрових майданчиках Прип'яті.

Оригінальна Modern Warfare настільки хороша, що можна кинути в неї всі інші COD, і ремастер FPS 2007 року все одно матиме більше моментів, що запам'ятовуються, ніж вся серія разом узята.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (фото: GamesRadar+)

Far Cry 6

Розробник: Ubisoft

Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Можливо, це не найкраща гра серії Far Cry, але Far Cry 6 все ще вважається чудовим шутером.

Нові доповнення, такі як рюкзаки Supremo, відкривають творчі можливості для потайного чи вибухового хаосу, ще більше пожвавлюючи і без того захоплюючу фантазію сили Far Cry.

З появою бійця опору Дані, якого ви можете бачити, чути і навіть помітити в роликах у третій особі, Far Cry нарешті дав нам головного героя, за якого справді варто вболівати.

Far Cry 6 (фото: GamesRadar+)

Battlefield 1

Розробник: DICE

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Battlefield 1 - це шутер про Першу світову війну, що демонструє жахливу кількість кривавих сцен. У грі є всі улюблені режими Battlefield, включаючи Conquest, Rush і Domination. Але справжньою родзинкою є режим Operations, який виводить новий рівень динаміку військових дій.

Гра відмінно працює як багатокористувацький шутер завдяки своєму чудовому балансуванню - жоден клас, зброя або тактика не дають невиправданої переваги над іншими.

Зброя Першої світової війни за своєю природою позбавлена точної стрілянини, компенсуючи це грубою силою та ефективністю на близьких дистанціях, що справді зрівнює шанси у мережній грі.

Карти також чудові і постійно змінюються в міру того, як вибухи та зруйновані транспортні засоби залишають шрами на ландшафті. Загалом це величезний ігровий пакет.

Battlefield 1 (фото: GamesRadar+)

Back 4 Blood

Розробник: Turtle Rock Studios

Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Back 4 Blood - це сучасна інтерпретація класичної Left 4 Dead від Valve, що стала одним із найбільш значних сторонніх проектів для Xbox Game Pass за останній рік.

Хоча одиночна гра пропонує стандартні відчуття від знищення зомбі, справжня магія розкривається у фантастичному кооперативному режимі, де поєднуються товариство та хаос.

Шарм B-фільму та розумна система карт додають дрібку абсурду та стратегії в гру, змушуючи вас цінувати кожен відчайдушний ривок до безпечної зони.

Back 4 Blood (фото: GamesRadar+)