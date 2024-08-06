10 лучших компьютерных игр-стратегий в 2024 году

Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer 3, заключение трилогии Warhammer от Creative Assembly, также является самым странным и экспериментальным, позволяя игрокам покидать традиционную песочницу Total War каждые 30 ходов, чтобы отправиться в путешествие по Царству Хаоса.

Кампания оказалась неоднозначной, но для тех, кто больше заинтересован в нормальной песочнице, всегда есть Immortal Empires.

Доступный как бесплатный DLC для всех, кто владеет всеми тремя играми, эта мега-кампания противопоставляет друг другу каждую фракцию и легендарного лорда во всей трилогии на огромной карте.

В 2024 году это означает, что вы сможете ввязаться в глобальный конфликт с участием почти 300 фракций.

Хотя 2023 год был трудным для серии из-за повышения цен и разочаровавшего сообщество DLC Shadows of Change, 2024 год показывает игру в гораздо лучшем состоянии благодаря блестящему DLC Thrones of Decay.

Total War: Warhammer 3 (фото: Sega)

Crusader Kings 3

Crusader Kings 3, лучшая стратегическая игра 2020 года. Это огромная ролевая игра с грандиозной стратегией, более отполированная и цельная, чем почтенный CK2, и к тому же гораздо приятная для глаз.

На первый взгляд может показаться, что она слишком знакома, но еще больший акцент на ролевую игру и симуляцию образа жизни средневековых дворян, а также большой набор новых и переосмысленных функций делают ее стоящей того, чтобы перейти на последнюю версию.

CK3 - это непрекращающийся рассказчик, поддерживаемый бесчисленными сложными системами, с которыми хочется возиться и настраивать. Ознакомиться с ним на этот раз, к счастью, значительно проще благодаря полезной системе вложенных подсказок и большому количеству руководства.

И вся эта мыльная династическая драма просто прекрасно течет, увлекая вас за собой. Вы можете блуждать по жизни без какого-либо большого плана и все равно оказаться втянутым в бесчисленные интриги, войны и свидания.

Crusader Kings 3 (фото: Paradox Interactive)

Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms, последняя историческая часть серии, берет несколько идей от Warhammer, представляя нам масштабную китайскую гражданскую войну, которую подпитывают ее уникальные персонажи, как на поле боя, так и за его пределами.

Каждый из них является частью сложной сети отношений, которая влияет на все, от дипломатии до боевых действий, и подобно своим коллегам из Warhammer, они все являются сверхчеловеческими воинами.

Это кажется скачком для серии, таким же, как и первая Rome, привнося с собой некоторые фундаментальные изменения в работу дипломатии, торговли и боя.

Борьба за Китай также создает увлекательную кампанию, обладающую динамизмом, которого мы раньше не видели в Total War. С момента запуска игра также получила несколько отличных DLC, включая новый формат, который представляет исторические закладки, расширяющие различные события той эпохи.

Total War: Three Kingdoms (фото: Sega)

Europa Universalis 4

Europa Universalis 4 - это долгоиграющая флагманская стратегическая игра от Paradox, которая ставит вас во главе нации с конца Средневековья вплоть до 1800-х годов. Как главный босс, вы определяете политическую стратегию, вмешиваетесь в экономику, командуете армиями и создаете империю.

С самого начала Europa Universalis 4 позволяет вам начать менять историю. Возможно, Англия сокрушит Францию в Столетней войне и построит огромную континентальную империю.

Возможно, ирокезы победят европейских колонистов, построят корабли и вторгнутся в Старый Свет. Это огромная, сложная игра, которая благодаря годам расширений продолжает расти. Иногда трудно понять симуляцию, но стоит погрузиться и посмотреть, куда вас приведет альтернативная история.

Europa Universalis 4 (фото: Paradox Interactive)

Civilization 6

Самое большое изменение на этот раз - система районов, которая расставляет города таким образом, как ее предшественник расставлял армии. Города теперь представляют собой разрастающиеся образования, полные специализированных зон, которые заставляют вас действительно думать о будущем при освоении тайлов.

Дополнения добавили еще несколько новых элементов, которые очень приветствуются, но не совершают революцию в почтенной серии. Они вводят концепцию Золотых и Темных веков, давая вам бонусы и штрафы в зависимости от развития цивилизации на протяжении лет, а также изменение климата и экологические катастрофы. Это дальновидный, современный Civ.

Civilization 6 (фото: PC Gamer)

Company of Heroes 3

Две кампании, четыре фракции, 14 многопользовательских карт - и это только на старте. Вероятно, она будет расти дальше.

Пошаговая кампания все еще может предложить многое, но вы действительно играете в нее ради исключительных, взрывных и разнообразных сражений в реальном времени.

По всей Италии и Северной Африке - в более традиционной, линейной кампании - у вас есть абсурдное количество юнитов для игры, и каждая компания может оказать драматическое влияние на тактику, которую вы используете для победы.

Company of Heroes 3 (фото: Sega)

Warcraft 3

Сегодня Warcraft 3 наиболее известен как отправная точка для всего жанра MOBA, но она также является изобретательной и амбициозной стратегической игрой сама по себе, которая вывела жанр за рамки анонимных маленьких спрайтов и в царство кинематографической фантастики.

Пионерское включение элементов RPG в виде героев и нейтральных монстров добавляет уровень глубины отдельных юнитов, отсутствующий в его научно-фантастическом собрате StarCraft. Обширная кампания предлагает фэнтезийную историю, которая, хотя и не нова, тщательно и увлекательно исполнена.

Warcraft 3 (фото: Blizzard)

Hearts of Iron 4

Hearts of Iron 4 - это гибрид гранд-стратегии и военной игры, одинаково комфортный как в логистике и точных боевых планах, так и в дипломатии и песочнице странностей.

Формально игра про Вторую мировую войну, она позволяет отбросить историю, когда захотите. Хотите завоевать мир коммунистической Великобританией? Дерзайте. Возможно, Германия будет выбита из войны рано, и Италия возьмет бразды правления.

Вы можете продолжать игру сколько угодно, растягивая Вторую мировую на 50-е или 60-е годы. С дополнениями игра расширяет морские сражения, шпионаж и другие функции, давая вам контроль практически над всеми аспектами войны.

Hearts of Iron 4 (фото: Paradox Interactive)

Steel Division: Normandy 44

Steel Division: Normandy 44 черпает вдохновение из исключительной серии Wargame от Eugen Systems, сочетая в себе этот поджанр с массой достоинств RTS. Normandy 44 возвращает нас во Вторую мировую войну и разрывает Францию на части своими грандиозными сражениями.

В игре присутствуют взрывные бои, но с ошеломляющим масштабом и дополнительными сложностями, начиная от механики подавления и заканчивая моральным духом и тактикой шока.

Steel Division 2 привносит некоторые улучшения, но, к сожалению, одиночная кампания не совсем впечатляет. Однако в многопользовательском режиме игра довольно хороша.

И если сеттинг Второй мировой войны не ваш любимый, то более старая серия Wargame все еще представляет собой лучшее из обоих миров RTS и варгейминга, поэтому их определенно стоит попробовать.

Steel Division: Normandy 44 (фото: Paradox Interactive)

Crusader Kings 2: A Game of Thrones

Crusader Kings 2 практически идеальная платформа для стратегической игры по "Игре престолов". Она полна интриг, воюющих дворян и сумасшедших монархов, разрывающих королевства на части.

Это не значит, что создатели мода "Игра престолов" для CK2 не внесли множество изменений. Это существенная переработка, которая выходит за рамки изменения карты и присвоения людям соответствующих имен.

Например, основное внимание уделяется одному трону, за который все борются, поэтому структура игры была изменена, чтобы соответствовать сеттингу. Мод также ввел несколько систем раньше Paradox, включая возможность персонажей сражаться на дуэлях. Ни одна официальная игра не смогла передать атмосферу книг или сериала так же хорошо, как этот мод.

Crusader Kings 2: A Game of Thrones (фото: Paradox)