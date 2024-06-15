10 найкращих додатків для додавання тексту на фотографії в 2024 році

Fotor

Платформи: iOS, Android, Web

Fotor - це додаток для тих, хто хоче легко та швидко відредагувати фотографії. Він пропонує широкий вибір сучасних стилів шрифтів для додавання тексту до зображень.

Ви також можете налаштувати текст за допомогою таких параметрів, як зміна стилю шрифту, розміру, кольору, міжрядкової відстані, прозорості та багато іншого.

Крім додавання тексту на фото, Fotor надає безліч інструментів редагування фотографій, ефектів, шаблонів та функцій, які допоможуть вам реалізувати ваші творчі ідеї.

Плюси

Легке та швидке додавання тексту до фотографій

Різноманітність стилів шрифтів

Гнучке налаштування

Безкоштовне використання

Миттєва публікація у соцмережах

Мінуси

Набридлива реклама у безкоштовній версії

Fotor (фото: Fotor)

Adobe Express

Платформи: iOS, Android, та Web

Adobe Express - це багатофункціональний додаток для редагування фотографій, який чудово підходить для додавання тексту на зображення. Доступний на будь-яких пристроях, він дозволяє додавати текст до фотографій у будь-якому місці та в будь-який час.

Плюси

Величезний вибір красивих шрифтів та професійні шаблони

Відображення співвідношень сторін для соціальних мереж

Безкоштовна 14-денна пробна версія

Мінуси

Обмеження безкоштовної версії

Потрібен обліковий запис Adobe

Водяний знак у безкоштовній версії

Adobe Express (фото: Fotor)

Canva

Платформи: iOS, Android, Web

Canva - це безкоштовна програма для графічного дизайну, доступна на різних пристроях. Сотні готових шаблонів допоможуть вам знайти натхнення та додати привабливий текст до фотографій.

Плюси

Великий вибір шрифтів та шаблонів

Різноманітні інструменти для роботи з текстом

Багато функцій безкоштовні

Мінуси

Обмеження безкоштовної версії

Потрібна реєстрація

Canva (фото: Fotor)

Befunky

Платформи: iOS, Android, Web

BeFunky - це простий у використанні додаток для редагування фотографій, який підходить для тих, хто не має досвіду роботи з дизайном. Завдяки бібліотеці красивих готових шаблонів ви можете легко додавати текст на фотографії на свій смак.

Плюси

Регулярні поновлення

Зручна категоризація інструментів

Мінуси

Обмежена безкоштовна версія

Нав'язливі спливаючі вікна

Befunky (фото: Fotor)

PicsArt

Платформи: iOS, Android, Web

PicsArt - один із найпопулярніших редакторів фотографій з текстом. Він пропонує бібліотеку текстових шаблонів та стилів шрифтів. PicsArt дозволяє налаштовувати доданий текст, виділяючи його, заливаючи кольором, регулюючи вирівнювання, інтервал та вигин.

Плюси

7-денний безкоштовний пробний період

Мінуси

Обмежена кількість шаблонів

Обмеження безкоштовної версії

PicsArt (фото: Fotor)

Snapseed

Платформи: iOS та Android

Snapseed, розроблений Google, - це безкоштовний додаток для додавання тексту на фотографії. Snapseed дозволяє використовувати готові текстові шаблони або створювати власні. Крім того, ви можете вибрати текстові бульбашки, форми, лінії, шрифти та кольори для індивідуального оформлення ваших фотографій.

Плюси

Готові текстові шаблони

Розроблено Google

Мінуси

Обмежений набір інструментів для редагування фото

Тільки для мобільних пристроїв

Snapseed (фото: Fotor)

Phonto

Платформи: iOS та Android

Phonto - відмінне рішення, якщо вам потрібно просто додати текст на фотографію. Цей додаток створений спеціально для цієї мети. Phonto пропонує широкий вибір шрифтів та стилів для оформлення тексту на ваших зображеннях.

Плюси

Великий вибір шрифтів

Розширені налаштування тексту

Мінуси

Обмежена функціональність

Phonto (фото: Fotor)

PicLab

Платформи: iOS та Android

PicLab - один з найкращих додатків для додавання тексту до зображень. Це універсальний інструмент для редагування фотографій, який дозволяє не лише додавати текст, а й застосовувати багато інших функцій.

PicLab надає можливості персоналізації тексту, такі як створення кількох текстових шарів, зміна розміру та шрифту, а також поворот тексту.

Плюси

Зміна шрифту тексту та розміру фотографій

Великий вибір макетів та шаблонів

Мінуси

Водяний знак у безкоштовній версії

Відсутність прямої публікації у соцмережах

PicLab (фото: Fotor)

Font Candy

Платформа: iOS

Цей додаток має безліч функцій для редагування фотографій, але його головний коник - робота з текстом. З вибором більш ніж 45 художніх шрифтів, ви можете креативно додавати текст до своїх фотографій. Вбудовані цитати та забавні анімації допоможуть вам швидко створити цікавий результат.

Плюси

45 різноманітних шрифтів

Вбудовані анімації та шаблони тексту

Мінуси

Доступно лише в App Store (для пристроїв Apple)

Font Candy (фото: Fotor)

Typorama

Платформа: iOS

Typorama - це додаток для iOS, який автоматично генерує цікаві макети тексту для ваших фотографій. Ви просто пишете свій текст і вибираєте із запропонованих варіантів оформлення. Typorama дозволяє додавати текст до фотографій за допомогою різних шрифтів та типографіки.

Плюси

Автоматичне створення макетів

Вибір із випадкових дизайнів

Мінуси

Тільки для iOS

Відсутність шаблонів

Typorama (фото: Fotor)