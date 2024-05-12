12 причин, через які потрібно використовувати саме Google Photos для зберігання фотографій

У світі, де кожен знімок є важливим, вибір правильного сервісу для зберігання та організації фотографій відіграє ключову роль. Серед численних сервісів Google Photos вирізняється особливою зручністю та функціональністю.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Lifewire, VentureBeat, aloSIM.

Три режими перегляду Google Photos

Google Photos має три режими перегляду для ваших зібраних фотографій: режим дня, компактний вигляд і вигляд місяця.

Перший режим дозволяє переглядати мініатюри зображень, зроблених у певний день, третій показує фотографії з розбивкою по місяцях, а другий, або "зручний" режим, відображає компактну галерею всіх зображень.

Для збільшення зображення просто натисніть на його мініатюру: жест розтягування змінює вигляд на галерею за певний період, а стиснення повертає назад.

Швидке прокручування фотографій Google Photos

Якщо користувач накопичує величезну кількість фотографій, прокручування їх може бути скрутним.

У Google Photos під час прокручування фотографій з'являється іконка швидкого прокручування праворуч від екрана, яку можна регулювати по висоті, щоб швидше переглядати велику кількість зображень.

Крім того, відображається інформація про місяць, коли були зроблені фотографії, які ви вирішили пропустити.

Максимально прихований інтерфейс Google Photos

Коли ви знаходитесь у розділі фотографій, просто проведіть пальцем вліво, щоб відкрити екран помічника, або вправо, щоб додати зображення до колекції. Це допомагає уникнути захаращення екрану іконками. Вся інформація елегантно прихована, що створює аналогію з інтерфейсом браузера Chrome.

Пошук обличчя в Google Photos

На фотографіях ви помітите значок, що нагадує лупу у колі. Після його натискання ви перейдете на екран пошуку, де відображаються шість осіб, що найчастіше зустрічаються. Поруч із категорією "Люди" є варіант "Інші". Після вибору буде відображено всі фотографії, на яких є людина.

Тепер найцікавіше: Google заявляє, що додаток здатний відстежувати зміни в особі з часом, що в теорії дозволить групувати фотографії однієї людини в різні вікові періоди, наприклад, у 6, 16 та 30 років. Однак лише час покаже, наскільки ці заяви відповідають дійсності.

Пошук на основі розташування Google Photos

На цьому екрані пошуку ви знайдете доступ до списку місць, де були зроблені ваші фотографії (внизу екрана). Це працює навіть у випадку, якщо геолокація вимкнена на вашому смартфоні.

Як визначити місце розташування фотографії? Це друга особливість: Google стверджує, що його технологія здатна розпізнавати ландшафт на фотографії, а потім визначити його розташування. Також аналізується можливий час зйомки.

Наприклад, якщо хтось о 10:00 сфотографує Ейфелеву вежу, а о 14:00 - Тріумфальну арку, можна припустити, що особи на фотографіях перебували у Парижі принаймні з 10:00 до 14:00.

Пошук на основі об'єктів

Цей інструмент розташований нижче попереднього пошуку та надає можливість групувати фотографії за певними об'єктами або подіями, такими як концерти, фото з природи тощо. Крім того, можна вказати параметри для пошуку об'єктів - користувач самостійно вводить, що його цікавить.

Google Creations

Якщо ви користувалися Google+ Photos, то, напевно, пам'ятайте функцію Auto Awesome, яка автоматично створювала різні елементи, такі як колажі з ваших фотографій.

Тепер ця функція доступна в Google Photos під назвою Google Creations. Щоб отримати доступ до неї, достатньо перейти на головний екран із зображеннями і натиснути на кнопку "+" у правому верхньому кутку.

Потім ви побачите 4 варіанти, включаючи Анімацію та Колаж. Якщо вибрано останній варіант, потрібно вказати кількість фотографій і натиснути "Створити".

Простий вибір більшої кількості фотографій

Для вибору більшої кількості фотографій, розташованих у ряду на екрані, не потрібно натискати кожну окремо - просто проведіть пальцем по всіх фотографіях, які вас цікавлять. Ця функція працює як за вертикаллю, так і по горизонталі.

Створення мережевих фотоальбомів на ходу

Додаток Google Photos надає можливість обмінюватися фотографіями за допомогою традиційних методів, таких як через Facebook, Twitter, електронною поштою через хмарні сервіси (наприклад, Dropbox) тощо.

Цікавою функцією є створення інтернет-фотоальбому на запит користувача. Посилання на альбом копіюється в буфер обміну, і користувач може ділитися нею на свій розсуд, наприклад, розмістити її в соціальних мережах.

Це дозволяє обмінюватися альбомами з будь-якою людиною, яка отримає посилання - для цього не потрібно жодних встановлених програм, достатньо просто відкрити посилання у веб-браузері.

Копіювання фотографій у хмару

Ті, хто активно робить фотографії, знають, як швидко може закінчитися місце на картці пам'яті. Google Photos пропонує звільнити місце, надсилаючи копії фотографій у сховище хмар.

Для цього необхідно перейти в налаштування та вибрати "Резервне копіювання", а потім "Збільшити доступне місце". Якщо у вас вже є копії і на вашому хмарному диску закінчилося місце, вам буде запропоновано придбати додатковий простір.

Вибір збереження в оригінальній роздільній здатності також дозволить зберегти файл в оригінальному форматі; в іншому випадку він буде перетворений на .jpg.

Вбудований редактор Google Photos

У додатку Google Photos є вбудований редактор, який призначений для виконання базових маніпуляцій із зображеннями, таких як налаштування кольорів, різкості, додавання віньєтки та інше.

Якщо вам потрібні більш просунуті функції, ви можете скористатися додатком Snapseed, розробленим Google. Він чудово інтегрується з Google Photos і надає широкий спектр інструментів для редагування зображень.

Синхронізація Google Photos з комп'ютером

Для синхронізації фотографій з вашим настільним комп'ютером, вам потрібно встановити Google Drive, а потім на сайті мережного диска вибрати у лівій бічній панелі розділ "Фотографії".

Потім ви зможете одним клацанням миші завантажити усі фотографії з вашого мобільного пристрою. З'явиться нова папка на диску, в яку будуть додаватися не тільки існуючі фотографії на пристрої, але й ті, що будуть створені в майбутньому.