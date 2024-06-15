10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

Fotor

Платформы: iOS, Android, Web

Fotor - это приложение для тех, кто хочет легко и быстро отредактировать фотографии. Оно предлагает широкий выбор современных стилей шрифтов для добавления текста к изображениям.

Вы также можете настроить текст с помощью таких параметров, как изменение стиля шрифта, размера, цвета, межстрочного расстояния, прозрачности и многого другого.

Помимо добавления текста на фото, Fotor предоставляет множество инструментов редактирования фотографий, эффектов, шаблонов и функций, которые помогут вам реализовать ваши творческие идеи.

Плюсы

Легкое и быстрое добавление текста к фотографиям

Обилие стилей шрифтов

Гибкая настройка

Бесплатное использование

Мгновенная публикация в соцсетях

Минусы

Надоедливая реклама в бесплатной версии

Fotor (фото: Fotor)

Adobe Express

Платформы: iOS, Android, и Web

Adobe Express - это многофункциональное приложение для редактирования фотографий, которое отлично подходит для добавления текста на изображения. Доступное на любых устройствах, оно позволяет добавлять текст к фотографиям в любом месте и в любое время.

Плюсы

Огромный выбор красивых шрифтов и профессиональные шаблоны

Отображение соотношений сторон для социальных сетей

Бесплатная 14-дневная пробная версия

Минусы

Ограничения бесплатной версии

Требуется учетная запись Adobe

Водяной знак в бесплатной версии

Adobe Express (фото: Fotor)

Canva

Платформы: iOS, Android, Web

Canva - это бесплатное приложение для графического дизайна, доступное на различных устройствах. Сотни готовых шаблонов помогут вам найти вдохновение и добавить привлекательный текст к вашим фотографиям.

Плюсы

Большой выбор шрифтов и шаблонов

Разнообразные инструменты для работы с текстом

Многие функции бесплатны

Минусы

Ограничения бесплатной версии

Требуется регистрация

Canva (фото: Fotor)

Befunky

Платформы: iOS, Android, Web

BeFunky - это простое в использовании приложение для редактирования фотографий, подходящее для тех, кто не имеет опыта работы с дизайном. Благодаря библиотеке красивых готовых шаблонов вы можете без труда добавлять текст на фотографии по своему вкусу.

Плюсы

Регулярные обновления

Удобная категоризация инструментов

Минусы

Ограниченная бесплатная версия

Навязчивые всплывающие окна

Befunky (фото: Fotor)

PicsArt

Платформы: iOS, Android, Web

PicsArt - один из самых популярных редакторов фотографий с текстом. Он предлагает библиотеку текстовых шаблонов и стилей шрифтов. PicsArt позволяет настраивать добавленный текст, выделяя его, заливая цветом, регулируя выравнивание, интервал и изгиб.

Плюсы

7-дневный бесплатный пробный период

Минусы

Ограниченное количество шаблонов

Ограничения бесплатной версии

PicsArt (фото: Fotor)

Snapseed

Платформы: iOS и Android

Snapseed, разработанный Google, - это бесплатное приложение для добавления текста на фотографии. Snapseed позволяет использовать готовые текстовые шаблоны или создавать свои собственные. Кроме того, вы можете выбрать текстовые пузыри, формы, линии, шрифты и цвета для индивидуального оформления ваших фотографий.

Плюсы

Готовые текстовые шаблоны

Разработано компанией Google

Минусы

Ограниченный набор инструментов для редактирования фото

Только для мобильных устройств

Snapseed (фото: Fotor)

Phonto

Платформы: iOS и Android

Phonto - отличное решение, если вам нужно просто добавить текст на фотографию. Это приложение создано специально для этой цели. Phonto предлагает широкий выбор шрифтов и стилей для оформления текста на ваших изображениях.

Плюсы

Большой выбор шрифтов

Продвинутые настройки текста

Минусы

Ограниченная функциональность

Phonto (фото: Fotor)

PicLab

Платформы: iOS и Android

PicLab - одно из лучших приложений для добавления текста к изображениям. Это универсальный инструмент для редактирования фотографий, который позволяет не только добавлять текст, но и применять множество других функций.

PicLab предоставляет возможности персонализации текста, такие как создание нескольких текстовых слоев, изменение размера и шрифта, а также поворот текста.

Плюсы

Изменение шрифта текста и размера фотографий

Большой выбор макетов и шаблонов

Минусы

Водяной знак в бесплатной версии

Отсутствие прямой публикации в соцсетях

PicLab (фото: Fotor)

Font Candy

Платформа: iOS

Это приложение обладает множеством функций для редактирования фотографий, но его главный конек - работа с текстом. С выбором из более чем 45 художественных шрифтов, вы можете креативно добавлять текст к своим фотографиям. Встроенные цитаты и забавные анимации помогут вам быстро создать интересный результат.

Плюсы

45 разнообразных шрифтов

Встроенные анимации и шаблоны текста

Минусы

Доступно только в App Store (для устройств Apple)

Font Candy (фото: Fotor)

Typorama

Платформа: iOS

Typorama - это приложение для iOS, которое автоматически генерирует интересные макеты текста для ваших фотографий. Вы просто пишете свой текст и выбираете из предложенных вариантов оформления. Typorama позволяет добавлять текст к фотографиям с использованием различных шрифтов и типографики.

Плюсы

Автоматическое создание макетов

Выбор из случайных дизайнов

Минусы

Только для iOS

Отсутствие шаблонов

Typorama (фото: Fotor)