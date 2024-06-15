10 лучших приложений для добавления текста на фотографии в 2024 году

В мире, насыщенном визуальным контентом, привлечь внимание зрителей, особенно опытных, довольно сложно. К счастью, доказано, что сочетание текста и изображений может выделить вашу работу. Существует множество приложений для Android и iOS, которые помогут вам легко и быстро добавлять текст к фотографиям.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на сайт фоторедактора Fotor.
Платформы: iOS, Android, Web
Fotor - это приложение для тех, кто хочет легко и быстро отредактировать фотографии. Оно предлагает широкий выбор современных стилей шрифтов для добавления текста к изображениям.
Вы также можете настроить текст с помощью таких параметров, как изменение стиля шрифта, размера, цвета, межстрочного расстояния, прозрачности и многого другого.
Помимо добавления текста на фото, Fotor предоставляет множество инструментов редактирования фотографий, эффектов, шаблонов и функций, которые помогут вам реализовать ваши творческие идеи.
Плюсы
Минусы
Fotor (фото: Fotor)
Платформы: iOS, Android, и Web
Adobe Express - это многофункциональное приложение для редактирования фотографий, которое отлично подходит для добавления текста на изображения. Доступное на любых устройствах, оно позволяет добавлять текст к фотографиям в любом месте и в любое время.
Плюсы
Минусы
Adobe Express (фото: Fotor)
Платформы: iOS, Android, Web
Canva - это бесплатное приложение для графического дизайна, доступное на различных устройствах. Сотни готовых шаблонов помогут вам найти вдохновение и добавить привлекательный текст к вашим фотографиям.
Плюсы
Минусы
Canva (фото: Fotor)
Платформы: iOS, Android, Web
BeFunky - это простое в использовании приложение для редактирования фотографий, подходящее для тех, кто не имеет опыта работы с дизайном. Благодаря библиотеке красивых готовых шаблонов вы можете без труда добавлять текст на фотографии по своему вкусу.
Плюсы
Минусы
Befunky (фото: Fotor)
Платформы: iOS, Android, Web
PicsArt - один из самых популярных редакторов фотографий с текстом. Он предлагает библиотеку текстовых шаблонов и стилей шрифтов. PicsArt позволяет настраивать добавленный текст, выделяя его, заливая цветом, регулируя выравнивание, интервал и изгиб.
Плюсы
Минусы
PicsArt (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
Snapseed, разработанный Google, - это бесплатное приложение для добавления текста на фотографии. Snapseed позволяет использовать готовые текстовые шаблоны или создавать свои собственные. Кроме того, вы можете выбрать текстовые пузыри, формы, линии, шрифты и цвета для индивидуального оформления ваших фотографий.
Плюсы
Минусы
Snapseed (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
Phonto - отличное решение, если вам нужно просто добавить текст на фотографию. Это приложение создано специально для этой цели. Phonto предлагает широкий выбор шрифтов и стилей для оформления текста на ваших изображениях.
Плюсы
Минусы
Phonto (фото: Fotor)
Платформы: iOS и Android
PicLab - одно из лучших приложений для добавления текста к изображениям. Это универсальный инструмент для редактирования фотографий, который позволяет не только добавлять текст, но и применять множество других функций.
PicLab предоставляет возможности персонализации текста, такие как создание нескольких текстовых слоев, изменение размера и шрифта, а также поворот текста.
Плюсы
Минусы
PicLab (фото: Fotor)
Платформа: iOS
Это приложение обладает множеством функций для редактирования фотографий, но его главный конек - работа с текстом. С выбором из более чем 45 художественных шрифтов, вы можете креативно добавлять текст к своим фотографиям. Встроенные цитаты и забавные анимации помогут вам быстро создать интересный результат.
Плюсы
Минусы
Font Candy (фото: Fotor)
Платформа: iOS
Typorama - это приложение для iOS, которое автоматически генерирует интересные макеты текста для ваших фотографий. Вы просто пишете свой текст и выбираете из предложенных вариантов оформления. Typorama позволяет добавлять текст к фотографиям с использованием различных шрифтов и типографики.
Плюсы
Минусы
Typorama (фото: Fotor)
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