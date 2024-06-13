Топ-6 програм для редагування фотографій замість Adobe Photoshop

У світі цифрової фотографії Adobe Photoshop давно вважається еталоном для редагування зображень. Однак, не всі готові витрачати значні суми на цю програму. Сьогоднішній ринок пропонує багато потужних інструментів для редагування фотографій, які можуть замінити Photoshop без шкоди для якості роботи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

GIMP

Доступність: безкоштовно для Windows та macOS

GIMP (GNU Image Manipulation Program) існує з 1995 року і часто очолює списки альтернатив Photoshop. Це повністю безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом, що має широкий набір функцій і плагінів для редагування зображень. Більшість можливостей Photoshop доступні і в GIMP, часто зі схожим інтерфейсом.

Для тих, хто вже знайомий з Photoshop, перехід на GIMP буде досить легким - програми схожі за кольоровим оформленням та розташуванням інструментів у вигляді плаваючих панелей. GIMP підтримує роботу з шарами та масками шарів, пропонує просунуті інструменти, такі як "Розмите виділення" та "Градієнтна заливка".

Активна спільнота розробників та користувачів постійно підтримує та розширює функціонал цього багатофункціонального редактора зображень.

GIMP (фото: Lifehacker)

Photopea

Доступність: безкоштовний (з рекламою) або платний (5 доларів на місяць) веб-редактор

В останні роки веб-програми значно розвинулися і стали практично такими ж функціональними, як їх десктопні аналоги. У категорії редагування зображень одним із найкращих є сервіс Photopea.

Додаток пропонує широкий набір інструментів, включаючи пензлі, фігури, текст, ретуш та багато іншого. Він також підтримує роботу з шарами та масками шарів, а ще надає безліч фільтрів у стилі Photoshop.

Інтерфейс веб-додатка та назви пунктів меню явно натхненні Photoshop, тому користувачам, які відмовилися від продуктів Adobe, буде легко освоїтися у Photopea.

Сервіс забезпечує безшовну підтримку PSD-файлів та хмарних сховищ. За підписку 5 доларів на місяць ви зможете відключити рекламу, збільшити кількість скасування дій та отримати доступ до функцій обробки зображень за допомогою штучного інтелекту.

Photopea (фото: Lifehacker)

Paint.net

Доступність: безкоштовний для Windows

Подібно GIMP, Paint.net існує вже давно, вперше з'явившись у 2004 році як студентський проект з інформатики. З того часу він став надійним та функціональним безкоштовним редактором зображень для користувачів Windows.

Paint.net має багато функцій Photoshop, таких як фільтри, ефекти, робота з шарами, а також усіма основними інструментами малювання та редагування, які вам можуть знадобитися.

Незважаючи на широкий набір можливостей, Paint.net залишається простим у використанні та доступним для початківців редагувати зображення. Усі необхідні опції, від вибору кольору та масштабування до вирівнювання об'єктів, з'являються у потрібних місцях, коли вони вам потрібні.

Крім того, ви можете значно налаштувати інтерфейс відповідно до власних потреб.

Paint.net (фото: Lifehacker)

Pixlr Editor

Доступність: безкоштовно; преміум-підписка від 0,99 доларів на місяць через веб-браузер

Pixlr Editor - ще один веб-редактор фотографій, який швидко працює у вкладці браузера. Він пропонує основні функції Photoshop, такі як керування шарами, розширені інструменти виділення, відновлення та ретуш зображень, а також безліч фільтрів - від світіння та колірних заливок до тіней та мозаїки.

За допомогою цієї онлайн-програми можна виконувати справді складну професійну обробку фотографій.

Інтерфейс продуманий: ви можете скасувати будь-які небажані зміни та легко отримати доступ до всіх необхідних інструментів. Преміум-підписка потрібна буде, якщо ви хочете вимкнути рекламу і отримати такі функції, як створення зображень за допомогою штучного інтелекту.

Pixlr Editor (фото: Lifehacker)

Krita

Доступність: безкоштовний для Windows та macOS

Krita, хоч і більше схожа на Adobe Illustrator, ніж на Photoshop, заслуговує на окрему згадку завдяки своєму широкому функціоналу. Ця програма чудово підходить як для цифрового живопису, так і для редагування фотографій.

Krita пропонує широкий набір інструментів виділення, малювання та обробки зображень, об'єднаних в елегантному та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі. Вражає також швидкість роботи Krita - ніяких затримок під час відкриття панелей інструментів або перемикання між ними.

Програма підтримує повноцінну роботу з шарами, надає безліч фільтрів та ефектів, а також дозволяє гнучко налаштовувати робочий простір та поведінку додатка.

Krita (фото: Lifehacker)

Affinity Photo

Доступність: 34,99 доларів для Windows та macOS

Варто згадати і одну платну програму - Affinity Photo. Незважаючи на таку високу вартість, важливо зазначити, що це одноразова плата, а не підписка. На жаль, безкоштовної пробної версії немає, але за свої гроші ви отримуєте безліч інструментів і функцій, що дозволяють створювати практично будь-які цифрові фотоефекти.

Affinity Photo підійде просунутим користувачам та професіоналам, які хочуть уникнути екосистеми Adobe. Вона пропонує повноцінну роботу з шарами, можливість створення користувацьких пензлів (крім широкої бібліотеки вбудованих) та комплексну підтримку RAW-форматів, крім усіх стандартних функцій, які ви очікуєте знайти.

Affinity Photo (фото: Lifehacker)